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帶小比旅跑台灣／寺廟之旅（二）真武山超馬

2019-10-17 09:34運動筆記 陳嘉齡

2019-10-11

寺廟之旅第二章

陳小齡及比比少主在龍崎文衡殿，取得稀世寶物寶斧之後，聽聞台北新店真武山受玄宮，有超級比武大賽。

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去參加的人都是各路的頂尖高手。宮主黑小銘廣發武林帖，邀請大家去參加一年一度的盛事。

只要來此一戰，功力便能增進百倍。故許多高手紛紛聞名而至，為的就是能增強自己功力。

此廟草創初期，可謂歷盡艱辛。

由於建廟的聖地必須保持潔淨，不能有所藏污納垢，因此光是前期的整頓清理工作，就花了數個月的時間。

所幸許多有心的地方人士及虔誠信眾，一同前來共襄盛舉。眾人有錢出錢、有力出力，終於在民國七十四年，歲次乙丑年十二月十一日，受玄宮內殿慶成，並重新為　玄天上帝安座。

宮主胡道長旋即又馬不停蹄投入廟宇周遭的整建工程。期間　玄天上帝神威顯赫，地方信眾有任何疑難雜症，皆透過胡道長之靈通乩身，為眾善信解決困難。

2015年此廟為蘇迪勒風災之故，真武山受玄宮與當地村落受到嚴重打擊，許多信眾與跑步的同好紛紛前往當地進行援助及清淤行動。

大佳路跑團亦自主發起重振真武山活動，超馬上校鄒雙喜及各地民間社團亦發起援助活動，希望能快速地將新店真武山區一帶恢復往日的安寧與平靜。

真武山受玄宮執任法師的黑小銘，同時也是一位愛好路跑運動的跑者，曾經與跑友們一同扛著三太子環台長跑、偕同出國參賽等，在國內引起一陣風潮。

黑小銘同時也創辦了真武山玄武盃超馬賽，受到許多路跑人士的肯定與支持。

陳小齡當然不想錯過如此盛事，一大早便從客棧出發，前往真武山朝聖，因往廣興在修路，所以便從另一條路繞道過去真武山。

一路上都是崎嶇小路，就連會車也不容易，好不容易終於到了久聞的真武山。

那時候，早已有許多武林高手聚集，大家群聚在一起好不熱鬧，各高手明爭暗鬥，互相留影，為的就是待會認清楚對手的樣子，好刷他們的卡。

陳小齡也在會場遇到了傳說中的人看人跌倒的大蝦李明原，他最精通的武林絕學就是猴子偷桃，上星期烏來之役，謝金燕不小心被他傷到，所以小燕子這次也找了一票同門姐妹，特來報仇。

原哥因生性膽小，故找廖大諄一同來壯膽。

俗稱酒空的張承源，因為前一天睡在停車場，不小心被眼尖的大家發現，大家跑去把睡眼惺忪的他叫醒。

因好不容易來到此地，陳小齡便由漂亮的貓女Sharon Wang Wang帶領著前往正殿向玄天上帝上香，這時候正看到靠北馬王Q爸李國憲端坐在廟旁，為大家沖著神奇的手沖咖啡，這咖啡飲完會讓人精神百倍。

Q爸最大的特色是舉著飄風刀穿梭在樹林間大喊著靠北，敵人見到他，總是聞風喪膽四處逃逸，因為怕被他抓去環台北。

陳小齡當然不想錯過飲黑色液體這個機會，便飲上了一杯，好儲備體力，可全力衝刺。

因山區清晨風很大，故少主比比有一點發抖，陳小齡因為怕他感冒，便去車上拿了衣服讓他禦寒。

好不容易，比賽終於開始，一群人便浩浩蕩蕩地出發尋找遺失的寶物。

真武山果然是名不虛傳，一開始就拼命爬坡，陳小齡為保持武林名號腫一姐的稱號，故意跑的很慢（明明是爬不動）途中還經過了一顆千年老樹，遇到了傳說中的千年老樹妖，在經過一番纏鬥之後，用了武林絕學飛天小女豬，終於把樹妖打敗，才得以繼續前進。

真武山果然是風景秀麗，途中景色美好，奔跑時還可以聞到穗花山奈的陣陣花香。

現主時，忽然路邊出現二名男子，原來他們就是大名鼎鼎的攝相師林史恩及安格斯，陳小齡為防旁邊有人暗算，故放慢腳步，步步為營地前去打招呼。

原來，他們是黑小銘派來的，為的就是拍攝各武林高手的樣子，好讓黑小銘日後可一一認識，好招募到受玄宮做苦工（大誤）

陳小齡為了降服人心，好日後一統江湖，故跟他們談好條件，答應日後整個山頭都讓他們兄弟倆管理（什麼鬼啊）

陳小齡與他們告別之後，而他們也繼續在此地拍攝各武林高手的相片，好完成此次的任務。

好不容易終於推到了折返點，陳小齡推比比少主推到有些暈頭轉向。

回程時，還遇到盟友呂席伶特來私補，讓陳小齡好生感動。

這個時候開始下坡，最刺激的終於開始了。

比比的愛車，彷佛裝了加速馬達似的，不聽使喚地一路往前衝，原來傳說中的幽靈馬車又來了，而比比也因為車速加快，一路上開心的大聲尖叫，陳小齡有一點拉不住，可見有當時有多刺激。

陳小齡就這樣跑著走著，途中還刷過好幾個人，終於回到終點。

這時候許多高手早已返回，而陳小齡也拿到了真武山的令牌，獲得了十三年的功力。

而受玄宮住持為體恤大家，讓大家可以吃飽喝足回家，也請人上山抓了一頭大豬回來烤，還準備了米粉和雞翅，讓大家可以吃到飽。

陳小齡吃飽後，便帶著依依不捨的心情踏上回南部的路程。

（未完待續）

以上內容，如有巧合，純屬事實與鬼扯。

再一次謝謝辛苦的志工及攝影師為大家服務。

謝謝黑小銘舉辦了這場這麼棒的賽事。

#2019真武山超級馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣

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