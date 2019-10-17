100公尺跑出13秒48 7歲小男孩打破美國紀錄

2019-10-17 10:00 運動筆記 小布



近期在全美造成轟動的一條新聞，可以說是震驚了跑圈。

一位來自美國的 7 歲 小男孩，魯道夫·英格拉姆在一場少兒組 100 公尺比賽中，把其他小選手遠遠落在身後，跑出了 13 秒 48 的驚人成績，並打破了美國 8 歲以下 100 公尺全國紀錄！他也被許多人稱為“閃電波特接班人”。

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轉頭想想，小布自己在 18 歲時也才勉強跑進了 13 秒…人與人間的差距實在是太大了！

探究其原因，在這小小年紀就能拿下如此誇張的成績，不僅僅是因為天賦，更少不了後天的刻苦練習。據魯道夫的爸爸透露，因為自己是一名橄欖球教練，在小魯道夫 4 歲時便開始對他進行正規的體能與力量訓練……

小布不禁想起了國中時的體育老師。他糾正了我們的跑姿，教我們如何調整呼吸頻率。信義國中的邱老師！為什麼不訓練我們的體能與力量！不然小布說不定也破了許多記錄了！——開個玩笑，小布非常感謝能得到您的指導。

看到這裡，你想起那個帶你走上跑步這條“不歸路”的人了嗎？

遇到一位專業負責的導師，無疑是我們人生中的一大幸事。而他們的付出，也更是影響激勵了許多青少年，讓他們以更積極熱情的態度在人生的道路上起跑。

其中全美知名運動品牌 BROOKS ，向來深信老師們的不凡力量。為了表彰那些默默奉獻的老師們，並激勵更多青少年跑起來， BROOKS 成立了“年度教練”（Inspiring Coaches）項目，每年在全美境內所有高中體育教師中，選出最鼓舞人心的一位，對其及團隊頒發超豐厚的獎勵。

這樣的故事情節是不是非常夢幻？學生受到老師鼓舞，愛上跑步愛上生活；畢業後想起老師的付出，用“年度教練”的榮譽與獎勵回饋老師，感謝師恩。

來自愛荷華州的 Nicole Vetter 就是這個故事的主角之一。作為 2018 年“ BROOKS 年度教練“的獲選者，她在過去的 22 年裡幫助學生們養成健康的生活方式，不斷設立更遠大的目標；作為特殊奧林匹克賽事的協調員，讓更多孩子有平等的機會去體驗跑步的快樂。

不僅如此，為了讓更多青少年愛上跑步， BROOKS 同時開啟了“年度教練”的姊妹計畫—— Brooks Booster Club ，向那些有需要的高中田徑隊提供現金支援與運動裝備。只要有需求，就可以在 BROOKS 官網填寫表格，申請加入 Booster Club 專案。

2018 年一整年， BROOKS 就向來自美國、加拿大的 25 所高中每所提供了超過 14,000 美元的現金與跑步裝備。換算一下就是每所高中最少 100 雙跑鞋！作為一個正宗“鞋頭”，小布可是要羡慕得流口水了，不知道我們會不會也有相同的計畫啊！

所以，好裝備+好教練=（ ？ ）答案一定是未來的好跑者！

享受跑步帶來的快樂，也請不要忘記把快樂傳遞給你的那個人！小布也希望，越來越多的青少年能愛上跑步，一起 Run Happy ！

本周跑者互動：給你跑步生涯帶來最大影響的人，教會了你什麼？

※本文轉載自BROOKS於微博刊登之文章。