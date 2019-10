彰化縣推馬拉松嘉年華 挪威選手Iden將為田中馬領跑

2019-10-16 09:31 運動筆記 Run For TAIWAN

彰化縣為打造為健康長壽縣,今年特別規劃結合鄉鎮市特色舉行「2019 彰化縣政府馬拉松嘉年華」,串聯縣內 10 月至 12 月舉辦 7 場馬拉松賽事,並於 16 日上午在彰化縣政府一樓中庭舉辦聯合行銷記者會,彰化縣長王惠美出席,活動邀請旅遊、行腳類外景節目主持人段慧琳 Windy 為活動代言,她曾經成功挑戰田中馬及二水馬兩場賽事,這次親自力推彰化馬拉松的魅力。

另外創造爆紅順澤宮冠軍帽挪威選手伊登(Gustav Iden) 亦為馬拉松嘉年華獻「聲」祝福,並將於 11 月 10 日來臺為田中馬擔任領跑。

「跑旅」是近年很流行的旅遊方式,彰化要打造運動縣,也要和觀光結合,今年7場馬賽事場場精采,除了與產業結合,還能看到各鄉鎮市地方特色,感受到彰化縣民的熱情,為讓年輕學子展現創意,今年賽事首度舉行 「啦啦舞票選活動」,邀請縣內在地8所學校編排啦啦舞作品上傳至官網,讓全國民眾一起來投票。選出最佳人氣獎、最佳台風獎、最佳團隊獎、最佳活力獎、最佳創意獎、最佳風格獎、最佳編排獎、最佳默契獎,將在聯合記者會當天抽出參加票選的民眾,有機會抽中彰化在地廠商CHAIRMAN跑步機、虎牌電子鍋、知名運動品牌361°跑鞋、運動筆記獨家研發的路跑裝備包等獎品。

勇奪法國尼斯鐵人三項世界冠軍的挪威選手伊登(Gustav Iden)讓來自彰化埔鹽順澤宮的帽子一夕爆紅,王縣長也在第一時間邀請他來彰化,剛開始伊登(Gustav Iden)因備戰東京奧運婉拒,但彰化土地的美麗風光及人民的熱情邀請、遊說,終於成功打動伊登(Gustav Iden),預計將於11月來訪彰化,除了到埔鹽順澤宮還願,也將參加田中馬擔任領跑,用腳步感受彰化土地的溫度。

The cap is back #Taiwan photo:@markuslie