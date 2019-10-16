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彰化縣推馬拉松嘉年華 挪威選手Iden將為田中馬領跑

2019-10-16 09:31運動筆記 Run For TAIWAN

彰化縣為打造為健康長壽縣，今年特別規劃結合鄉鎮市特色舉行「2019 彰化縣政府馬拉松嘉年華」，串聯縣內 10 月至 12 月舉辦 7 場馬拉松賽事，並於 16 日上午在彰化縣政府一樓中庭舉辦聯合行銷記者會，彰化縣長王惠美出席，活動邀請旅遊、行腳類外景節目主持人段慧琳 Windy 為活動代言，她曾經成功挑戰田中馬及二水馬兩場賽事，這次親自力推彰化馬拉松的魅力。

另外創造爆紅順澤宮冠軍帽挪威選手伊登（Gustav Iden) 亦為馬拉松嘉年華獻「聲」祝福，並將於 11 月 10 日來臺為田中馬擔任領跑。

Iden 透過影片跟台灣朋友打招呼，並為跑者們獻上祝福

「跑旅」是近年很流行的旅遊方式，彰化要打造運動縣，也要和觀光結合，今年7場馬賽事場場精采，除了與產業結合，還能看到各鄉鎮市地方特色，感受到彰化縣民的熱情，為讓年輕學子展現創意，今年賽事首度舉行 「啦啦舞票選活動」，邀請縣內在地8所學校編排啦啦舞作品上傳至官網，讓全國民眾一起來投票。選出最佳人氣獎、最佳台風獎、最佳團隊獎、最佳活力獎、最佳創意獎、最佳風格獎、最佳編排獎、最佳默契獎，將在聯合記者會當天抽出參加票選的民眾，有機會抽中彰化在地廠商CHAIRMAN跑步機、虎牌電子鍋、知名運動品牌361°跑鞋、運動筆記獨家研發的路跑裝備包等獎品。

勇奪法國尼斯鐵人三項世界冠軍的挪威選手伊登（Gustav Iden)讓來自彰化埔鹽順澤宮的帽子一夕爆紅，王縣長也在第一時間邀請他來彰化，剛開始伊登（Gustav Iden)因備戰東京奧運婉拒，但彰化土地的美麗風光及人民的熱情邀請、遊說，終於成功打動伊登（Gustav Iden)，預計將於11月來訪彰化，除了到埔鹽順澤宮還願，也將參加田中馬擔任領跑，用腳步感受彰化土地的溫度。

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The cap is back #Taiwan photo:@markuslie

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本次7場賽事包括每年秒殺報名的「田中馬拉松」，還有全國唯一跑水的「戀戀二水 跑水馬拉松」，以及首次舉辦的「Formosa樂活盃彰化親子路跑」，另外還有跑步做公益的「員林獅子盃路跑」、具古都人文風味的「鹿港馬拉松」、籌措經費建造伯立歐家園的「二林伯立歐蕎麥馬拉松」及結合地方產業並即將於本週日（10月20日）開跑的「社頭織足盃超半程馬拉松」等賽事，預計吸引海內外約 4萬名選手參賽，將為彰化帶來運動經濟1.2億元產值。

詳情可洽官網或「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」官網查詢。(https://bit.ly/2XxlRVm)

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