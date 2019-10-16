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2019 礁溪馬拉松 賽服與獎牌匯集

2019-10-16 09:50運動筆記 Ming Yang

2019 礁溪溫泉馬拉松（圖片來源：筆記實業）

2019 礁溪溫泉馬拉松的主視覺上有什麼，你注意到了嗎？本屆除了主打溫泉為一大亮點，其實本屆整體規劃，將礁溪在地豐富且多元的特色更緊密與賽事結合，不論是主視覺，延伸到跑衣、獎牌，還是路線規劃，皆是希望跑友們透過雙腳，更認識與貼近礁溪，接著讓我們來解析藏在細節裡的秘密，或許跑友們了解這些巧思後，跑起來更帶勁！

礁溪在地特色 藏在主視覺的巧思

礁溪馬從 2013 年舉辦至今已邁入第 8 屆，主辦單位為了給予跑友最佳體驗與新鮮感，每年的規劃不遺餘力，並不斷創新。今年在主視覺下足了的苦心，特別與設計師投入大量時間構思、討論，最終才定案了配色與樣式圖案。

 

 

2019 礁溪溫泉馬拉松主視覺元素（圖片來源：筆記實業）

以「溫泉」為主軸，在視覺上可以看見許多代表溫泉的意象，另外半弧形上，有山、有湖，及各式動物等圖像，這可不是隨意揮毫的設計，拿出此次賽事路線行經的景點搭配服用，恍然大悟，「層層環山圈成一圈、浪花是潺潺不停地湯圍溝、在山林步道中常見的台灣獼猴、中間是龍潭湖與圓吻鯝魚，還有代表時潮水鳥保護區小水鴨等元素」，至於賽事的主角「跑者」則被大自然及溫泉所圍繞。主視覺充分展現礁溪的景緻與特色，綜合所有的元素交織成一朵美麗的礁溪花。

活動紀念品、完賽紀念品

延續主視覺的設計，將其細膩的色彩與圖像延伸到此次的跑衣、毛巾與獎牌中！

賽事跑衣

不論是健跑組、半馬組，還是全馬祖，皆附贈的賽事跑衣，以礁溪溫泉、周遭山林構成的淡雅色彩，運用藍與綠為主要視覺，右下角的礁溪花搶眼又別具特色，另外，材質部分也不馬虎，使用環保材料寶特瓶與咖啡渣製成，能控制異味產生，擁有良好的速乾力及紫外線防護效果，反覆清洗也沒問題！

2019 礁溪溫泉馬拉松選手服（圖片來源：筆記實業）

運動外套

半馬與全馬組專屬的運動外套，是本屆賽事紀念品中的一大亮點！同樣運用環保概念，其冰絲材質是由棉、木材製成的長纖維，具光滑涼爽，具透氣、抗靜電、防紫外線等特點，含濕率最符合人體皮膚的生理要求。

 

2019 礁溪溫泉馬拉松半、全馬組專屬運動外套（圖片來源：筆記實業）

完賽紀念品

毛巾

白色與藍色為主要色調，視覺舒適、設計簡單，其材質為長毛超吸水纖維，熱昇華不掉色的印刷，使用上不會掉毛、不起毛球，隨身攜帶也超輕量！

 

2019 礁溪溫泉馬拉松完賽毛巾（圖片來源：筆記實業）

完賽獎牌

三個組別只要完賽皆有完賽獎牌，主視覺的礁溪花完美體現於此，特別將上緣簍空，展現山巒起伏的趣味；中間龍潭湖則添上湖水藍色，增加設計感。獎牌的掛繩的識別，全馬組為水藍色、半馬組為橘色、健跑組為綠色。

完賽獎牌設計富有趣味，細膩突顯礁溪特色（圖片來源：筆記實業）

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三組獎牌設計相同，另會分別上色及掛繩識別，全馬組為水藍色、半馬組為橘色、健跑組為綠色。（圖片來源：筆記實業）

敬礁溪馬 加購獎座

不論這場賽事是你的初馬、陪著礁溪馬一路成長的礁溪第 8 馬，抑或是家鄉馬、百馬，各種值得紀念的一場馬拉松，本次賽事提供加購獎座服務！以啤酒杯為發想，結合水晶底座，除了賽後慶功乾杯使用，或者擺著當家飾收藏也超好看！

2019 礁溪溫泉馬拉松 紀念獎座（圖片來源：筆記實業）

看完了 2019 礁溪馬拉松的主視覺、周邊紀念品的構想與介紹，相信跑友們已經相當了解也更認同了今年的理念！12/7 好好享受獨屬於礁溪的山水氣息、以雙腳踏遍礁溪的土地、以雙眼看見礁溪的美麗吧！

〈延伸閱讀〉：【賽事】 礁溪溫泉馬 跑旅宜蘭好吃又好玩

〈延伸閱讀〉：2019 礁溪溫泉馬 賽道景點攻略

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