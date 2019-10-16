訓練心得／跑者心念 專注力的禪悟

2019-10-16 09:56 運動筆記 王小妹



那天10/06在二水全馬官方訓練營練跑完22K後，教練說了一個故事後，他要我們每個人拿一個醬油小盤或任何可以裝滿水的小物， 裝滿水，水滿到幾乎快溢出來，我們必須拿著水盤小心的走，走的過程中要小心不能讓任何一滴水流出來，不然就會像故事中受國王忌妒的宰相因有水滴落而人頭落地。 走過50公尺後，我們接到另一個指令要端著水盤打開眼睛原地轉三圈，一樣再走50公尺回到終點， 在終點時有最後一道指令，要我們端著水盤往上跳3次，一樣不能有水滴落下，活動結束後我們分享從中感受到了什麼？又有什麼是和跑步有關的領悟？

我的體驗是在走及定點轉圈的時候，要很專心，專心入神的境界是我的心魂掌控著我的整個身體和水盤必須融為一個整體， 所有的呼吸與步伐都在這個整體中穩定而平衡的緩緩前進。在這個專心的過程中我感知到的只有這個緩慢前進的【我】這整體，專心在每一個當下， 外面的世界被隔絕於我心之外。原來沒有經過這個專心的練習，還真不知道在馬拉松跑步的過程中有太多的事情會不斷甘擾我們，如：配速如何、有跑在配速內嗎、有人超過我了、我要追過誰、補給站到了嗎、有人在照相擺個Pose吧！在意自己的成績能不能破pb等等。 原來若能專心，跑步時整個心魂、身體知覺融為一體，跑在每個當下， 心魂會“更輕鬆”的駕馭身體，讓水盤的水“輕鬆的”不滴落，自然也不會受旁人影響，在意成績跑速而有患得患失的心情。

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在終點前要我們端著水盤跳3下，這實在是很大的挑戰，需要更多勇氣去改變現狀，這就好像我們已持續一段時間維持在穩定的跑速中，若想要再突破跑出更快的速度，就需要勇氣突破舒適圈，或者說是在賽程最後衝刺時， 要突然改變已經跑得很穩定的輕鬆速度，也要很有勇氣的相信自己可以改變跑出衝刺速度。

感謝教練設計這樣的活動，這樣的寶貴經驗不只可以應用在跑步活動上，在生活中的許多事情也給予我許多的領悟及禮物。

# 二水全馬官方訓練營

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