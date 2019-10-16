跑步知識／運動健身後不吃東西 妳瘦的了嗎？

2019-10-16 10:00 運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館



許多人總認為運動後吃東西會浪費了剛剛努力揮灑汗水燃燒的脂肪，因此選擇不吃東西…但這樣有用嗎？在充飢的同時，真的會讓運動成果前功盡棄嗎？

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SuperFIT的健身教練告訴你，運動後「必須」吃東西！

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藉由運動消耗熱量是減重中非常重要的過程，但我們必須先瞭解，在運動當下消耗的不僅是身體脂肪，還有另一個主要的能量來源是肌肉細胞的燃料：肝醣。就像車子沒油，你是不是會馬上加油？一樣的道理！！運動後不吃反而不會瘦在一定時間及強度的運動下，肌肉本身會發生些微的損耗，減重期間身體已處於能量不足的情況，若運動後未補充適當的養分，讓耗損停止且開始修補，此時會使肌肉更容易流失，長期下來會使基礎代謝率下降，甚至可能因為過度的飢餓，使得在下一次用餐時一不小心就攝取過多的熱量了，造成越減越難胖的情況發生！

但運動完就什麼都可以吃嗎？當然不是，吃對的食物才是重點！！

健身完適合補充的食物：

1.蛋白質根據國外研究顯示，運動前及運動後補充1到2分蛋白質食物 ，對於體重控制有輔助效果，可以幫助肌肉的合成、增加基礎代謝率。肉類的話建議可以選擇雞肉、魚肉與海鮮（脂肪量低），以及不含膽固醇的黃豆製品。

2.碳水化合物碳水化合物是我們身體最容易分解吸收轉換成能量的食物，也是活力的最大來源，我們健身訓練中會消耗非常多的能量，所以碳水化合物是必不可少的，訓練後補充碳水化合物也能夠幫助肌肉生長，食材建議可以選擇地瓜、香蕉、穀物麥片。

3.細嚼慢嚥也很重要咦？這跟減重有什麼關聯？…其實，無論運動前後或不運動時，都應養成細嚼慢嚥的習慣，如果進食速度太快，食物大量進入胃部，當進食訊號還未傳達到大腦前，就已經吃進過多的食物和熱量，肥胖的機率也就可能提升。

看完今天的文章，相信已破除妳心中運動後節食的迷思了吧，要記得！運動後一定要補充適度的營養才會增加減重效率唷！

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