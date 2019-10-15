賽事資訊／2020渣打臺北公益馬拉松 「Without Limits 我，勇不設限！」

2019-10-15 16:48 運動筆記 Catherine Lee



截圖自渣打臺北公益馬拉松粉絲專頁 分享 facebook

每個人都跑步過，跑步是人的本能，跑步有種令人說不出的釋放感。但長大後，是否因為工作忙碌，而漸漸地忘了跑步的快感呢？趕快重拾你的跑鞋，再度擁抱身體所帶來的這份喜悅感吧！

跟著蔡依林一起「我，勇不設限」

蔡依林出席2020渣打馬拉松記者會，一席性感的運動風穿著代言馬拉松活動。 記者邱德祥／攝 分享 facebook

今年渣打臺北公益馬拉松再度邀請展現「Without Limits 我，勇不設限」精神的天后蔡依林擔任賽事代言人，蔡依林說：「看到跑友挑戰自己極限、全家一起參與的團結心，感覺得到他們充滿開心喜悅，也鼓勵大家勇於追夢，挑戰自己」，號召三萬名跑者為公益而跑。

「Without Limits 我，勇不設限！」

2020 渣打臺北公益馬拉松的賽事主題，「Without Limits 我，勇不設限！」概念來自於美國中長跑名將 Steve Roland Prefontaine，對於自己為什麼而跑的描述，「許多人跑步比速度，我是在挑戰自己的勇氣，在精疲力竭的腳步中，抵達終點前再次超越自己的極限。」

他曾說過：「假如我不將最好的一面展現出來，我就是在浪費我的天賦。」 也因為這樣的精神，鼓舞了許多人，在支持者聲勢壯大之下讓他跑得更快，表現得更好。

2020 渣打臺北馬拉松獎牌特別向 Steve Roland Prefontaine 致敬，鼓勵跑友們能跟 Pre 一起「Without Limits 我，勇不設限 」。無論你是初馬或經驗豐富的”老”馬們，一起來突破極限吧! 享受這一場被譽為天時、地利、人和最佳組合之「最好破 PB 的賽事」。

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報名有機會獲得香港、吉隆坡渣打馬拉松之旅

提供抽獎活動讓跑者制霸渣打海外7大馬，只要報名就有機會來體驗香港、吉隆坡渣打馬拉松之旅，這麼好康的抽獎活動，還不趕緊報名 2020 渣打臺北公益馬拉松。

香港 - 大會將從報名 13KM 挑戰組的跑者中抽出 5 名幸運得主，可獲得三天二夜「渣打香港馬拉松」半馬套裝行程。

馬來西亞 / 吉隆坡 - 只要報名「2020 渣打臺北公益馬拉松」任一組別，將抽出 2 位幸運得主，可獲得三天二夜「渣打吉隆坡馬拉松」全馬套裝行程。

*上述二項獎勵之得獎人如有重覆，該得獎人只能擇一領取＊

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經典水晶鑲嵌完賽獎牌，特別向勇不設限的你致敬

完賽獎牌以 Without Limits 為主題，鼓勵跑者勇不設限，並以經典的施華洛世奇水晶合成導盲犬足印，展現關懷視障精神。

在這裡分享一個小故事，"Pre"在剛進入俄勒岡大學那年，除了奔跑的天賦外一無所有，在教練 Bill Bowerman（1964 年創立 Blue Ribbons Sports, NIKE 前身）的調教下，得以成為美國歷史上最著名的中長跑運動員。"Pre"也是保持著從 2,000 米到 10,000 米之間的全部 7 項美國中長跑紀錄，在他的跑步生涯中曾創造許多媒體聲量，因而啟發一股「1970 跑步熱潮」。

當一切都在美好中進行時，"Pre"的生命卻在 24 歲那年因一場車禍嘎然而止，這樣天妒英才的事件令人十分惋惜。跟隨著他努力不懈的精神，鼓勵跑者不設限，收藏著這份紀念獎牌，向這位年輕的跑者致敬。

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首創菁英跑者禮遇

2020年渣打臺北公益馬拉松首創讓 60 名菁英跑者，享有免費參加全程馬拉松組別，在起跑拱門保留第一排特別區，同時提前一分鐘起跑。

如果在 2018 - 2019 年參加過 AIMS / IAAF 認證的賽事，男性全馬成績優於 2 小時 50 分（含）、女性優於 3 小時 30 分（含），請出示成績證明並提出申請，成績前 30 名之男性跑者和前 30 名女性跑者，即可以成為渣打臺北公益馬拉松的菁英選手。

請於完成線上報名後，在 11/30（六）23:59 前 E-mail 成績證明至主辦單位 service@sportsnet.org.tw 提出申請；主旨：2020 渣打臺北公益馬拉松菁英選手 -（選手姓名）。獲得錄取之選手請於賽事後憑號碼布、身分證明，於賽事當日 10:00 - 12:00 至大佳河濱公園會場之大會服務區帳棚篷辦理退費。

主辦單位將提供：菁英跑者專用號碼布、NIKE 提供免費運動商品一份。

若有達到此成績的跑者更是不能錯過此禮遇，一同創造更好的成績，喊出「Without Limits 我，勇不設限！」

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愛心不落人後，讓跑步變得更有意義

你知道有許多 16 - 35 歲的視障及低收入弱勢青年，經常得在升學及打工間掙扎，不敢對未來職業夢想有憧憬嗎？

在台灣，渣打銀行已經連續六年推動視障就業，提供727位視障朋友諮商服務，並協助逾550位視障朋友找到工作並穩定就業超過六個月。

去年開始，Futuremakers 透過「渣打臺北公益馬拉松」進行公益募款。您可以在報名時，以捐助善款表達對 16 - 35 歲弱勢青年的支持。

因為渣打銀行相信，弱勢青年也應該擁有公平進入職場、獲得資源，改變自己未來的機會。所以 2020 年首次推出「企業公益接力」組別，透過企業報名參加賽事，達到籌募公益款項目標，讓跑步變得更有意義。報名費扣除行政交通費用將全數捐入 Futuremakers「渣打就業平台」，提供一個幫助成就更多有為青年機會，快一起加入賽事，幫助 Futuremakers 計劃。

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賽事組別介紹

無論是已決定報名還是仍猶豫要報哪一組的你，來看看賽事組別介紹，選擇適合自己的挑戰。

全程及半程馬拉松

1. 參賽者必需滿17歲（含 2003 年及以前出生者）。

2. 全程馬拉松距離: 42.195 KM，半程馬拉松距離: 21.0975 KM。

3. 本賽道取得國際 IAAF / AIMS 認證。

休閒組及親子趣跑組

1. 未滿 7 歲的孩童（2013 年以後出生者），只能報名休閒組或親子趣跑組。

2. 3K 親子趣跑限一名滿 20 歲成人及一名 3-12 歲兒童（2008 年至 2017 年出生者）共同 報名參賽。

13KM 揪團組

1. 8 人揪團組，總計開放 200 隊名額，每隊 8 人（至少 1 名女性）。

2. 揪團組成績計算方式為 : 8 名團員共同成績加總計算成績排名，如完賽人數未達 8 名，不列入揪團組成績排名。錄取組數將按實際報名組數決定（請參考下列表格）。

*團體成員不得重複領取個人獎勵 分享 facebook

企業公益接力

1. 企業接力首次於渣打臺北公益馬拉松舉行，也是台灣第一個在馬拉松賽事中舉行的接力活動，透過企業接力活動及大眾報名進行公益募款幫助弱勢族群，讓跑步更有意義。

2. 以接力方式完成全馬 42.195 公里，每組最多 4 人、最少 2 人，不限性別，接力組成績將不列入競賽成績。

3. 接力方式：每 10 公里設置一個交接點，距離依交接點位置可能會有微調，每棒需完成 10 公里或其倍數的距離以完成全馬接力。

4. 每組企業公益接力報名費扣除 TWD 15,000 行政費用（含交通、裁判、賽衣、晶片等費用），餘款 TWD 85,000 將全數捐給 Futuremakers -「渣打就業平台」，透過社福團體，幫助視障者多元就業和弱勢族群完成其職業夢想。

賽事組別總表

項目 全程馬拉松42.195KM 企業公益接力42.195KM 半程馬拉松21.0975KM 挑戰組13KM 休閒組3KM 親子趣跑組 3KM 起跑時間 個人 4人一組 個人 個人 揪團

挑戰組8人一組 個人 2人一組 06:00 06:00 06:10 06:25 06:25 09:40 09:30 總人數 6,000 人 80人

20組 10,000 人 7,900 人 1,600人

200組 3,000人 1,000人

500 組 報名費 1,150 元 100,000 元 1,050 元 850 元 6,800 元 650 元 1,150 元 各組限時 6 小時 6 小時 3.5 小時 120分 30 分鐘 30 分鐘 集合時間 05:40 05:40 05:50 06:10 09:10 09:10 起跑時間 06:00 06:00 06:10 06:25 09:40 09:30 請依各組規定起跑時間出發，否則不予計時、排名或頒發競賽獎金 集合地點 總統府前廣場 大佳河濱公園 終點集合 大佳河濱公園

讓渣打馬成為一場印象深刻的賽事

1997 年，世界上第一場渣打馬拉松是由香港開始的。香港為紀念回歸，而舉辦了一場馬拉松賽事。當時，渣打銀行為主要贊助商，後來，遂發展成以渣打銀行為主的馬拉松賽事。至今，香港渣打馬拉松已發展成 7 萬多人的大型國際賽事，世界各地也有 13 個城市舉辦過渣打馬拉松或路跑賽，已經發展成一個經典的渣打公益馬拉松系列賽事！

在臺北舉辦的渣打馬，由於時間都是年初一月期間，氣溫正好是適合破 PB 的時機，往往也是各界跑友彼此相約的賽事，願已報名或正準備報名的你或妳，一同來讓渣打馬成為自己印象深刻的賽事吧。

2020渣打台北公益馬拉松詳細資訊

報名連結👉 2020渣打臺北公益馬拉松

賽事資訊連結👉賽事相關活動日期