帶小比旅跑台灣／寺廟之旅（一）戰虎鳴斧闊行

2019-10-15 09:20 運動筆記 陳嘉齡



2019-10-10 趕場人生之寺廟之旅（一）

話說，很久很久以前，有一名女子陳小齡，為了上山求道習得絕世蜈蚣（大誤），在日前報名了一堆宮廟賽事，在收到物資時，她的臉無所畏懼，便帶著她的愛子比比，準備前往各大門派洗碗，不是是習武。

在賽事的第一天，她們前往龍崎文衡殿，尋找關聖帝君，請祂傳授武功秘笈。

沒想到，不到清晨，各太門派的頂尖弟子都前來參加這場賽事，陳小齡屈指一算，天啊！總共有144隊的人來報名參加。

在賽前，陳小齡還特地向各門派弟子討教，並拍照留念。

為的就是記清楚他們的模樣，好日後把他們一一刷卡（作夢）

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現場知名主持人林淦鈿淦哥和最美麗的主持人Bao Bao美少女，非常賣力地在現場炒熱氣氛，更有漂亮的妹子在台上勁歌熱舞，比比也開心的在台下尖叫，果然是小豬哥一個。

而各門派弟子也摩拳擦掌，熱切的期待賽事的開始。

鳴笛聲響起，各門派弟子用盡全力衝刺，準備將絕世武功秘笈及代表武林盟主的獎盃帶回家。

而身為小弱弱的陳小齡，因為找不到人組隊，只好一個人報名參加，幸好在賽前尋得一醫護鐵人盟友嚴玉庭，她們為保有江湖地位，不惜犧牲自己，堅持帶著比比少主做腫一和腫二，這樣大無胃（錯字）畏的精神，實在不得不讓人佩服（明明是跑的慢）

一路上道路驚險起起伏伏，她們也打了好幾個怪刷卡了好幾個人，那打怪的英姿還被攝相師吳爺Zuo-Ying Wu拍攝到，本來要把他滅口，但本營人單薄落，故便把他收編為本營首席攝相師，並允諾他日後比比成為武林盟主時，定會分配他大好江山，他便繼續堅守崗位，幫大家攝相，好讓我們記得各大門派弟子的模樣，真是辛苦他了。

告別吳爺後，陳小齡一行人途經一處陡坡，她們推著比比少主，推到氣喘如牛，前面發出一道光，以為是關聖帝君降臨，正準備迎接的時候，才發現是誤會一場。

不得已只好繼續前行，這時候，各大門派的第二棒竟然碾過了她們，她們因為又累又渴，剛好路邊出現有為大家準備的補給站，為了止渴，所以她們索性喝完再上，並重新擬定作戰計劃，這樣子才有機會可以得到絕世寶物戰斧一把。

一路上陽光刺眼，比比少主興奮的跟大家揮手，但各門派弟子們，為了搶得獎盃，所以沒有理他，紛紛刷卡他而過。

比比少主，舞動身軀一段時間之後，發現沒有人理他，所以他便安靜地坐在椅子上，等候終點的到來。

終於在經過了一段上坡之後，終於到了終點，比比少主喊著陳小齡，叫她用力衝刺，這樣子他才可以有飛起來的感覺。

陳小齡聽令之後，便用力的衝刺，比比少主也開心的尖叫，舞動著雙手跟大家打招呼。

完成比賽之後，陳小齡終於拿到絕世戰斧及求道證明。

而武林大會還特地準備滷蛋滷肉飯和刨冰供大家食用，在熱情如火的太陽底下吃上一碗刨冰，簡直是讓人透心涼。

掌櫃的陳雪，還特地包了二碗滷肉飯，好讓陳小齡在去深山裡的路上吃…

接著，在那裡遇到一個賣黑色液體的小姐姐，聽說那東西叫手沖咖啡，可以讓人精神振奮，陳小齡便買了一杯名喚曼特寧的手工咖啡，並和小姐姐合影留念。

這時，另一個門派的弟子蘇儀豐秉持著英雄惜英雄的態度，請陳小齡喝這杯咖啡，實在是太感謝他了。

兩人互道珍重後，陳小齡便前往下一個地點真武山，向玄天上帝求道…（未完待續）

以上鬼扯，如有雷同，純屬事實。

再一次玉庭一路上跟我輪流幫推。

謝謝林育秀的伴手禮

謝謝感謝辛苦的主持人和志工為大家服務。

謝謝各大平台攝影師在太陽底下為大家拍攝。

謝謝一起拍照及沿途為我們加油的跑者。

#2019戰虎鳴斧闊行第二屆龍崎文衡殿接力賽

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣