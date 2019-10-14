親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

哈吉貝重創日本：42死21河川潰堤，防災擋不住極端水患？

走鼻頭角祕境落海最後身影曝光 民眾驚：為何不聽勸？

運動筆記沒試怎麼知道自己行不行[卡斯跑柏林]六大馬初體驗怎麼跑？就順順跑吧！
健行筆記新北市平溪區—望古觀瀑步道+嶺腳寮登山步道美景無敵 : 奇萊南華鐵腿行
NBA賽事精華- 鵜鶘 vs. 馬刺 (10月14日)今日五大好球 (10月14日)

剛改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

2019-10-14 14:58中央社 芝加哥13日綜合外電報導

肯亞長跑女將科斯蓋今天在芝加哥馬拉松賽事跑出2小時14分4秒成績，在女子組衛冕成...
肯亞長跑女將科斯蓋今天在芝加哥馬拉松賽事跑出2小時14分4秒成績，在女子組衛冕成功，更打破英國選手拉德克莉芙保持16年的紀錄。 美聯社
分享

肯亞長跑女將科斯蓋今天在芝加哥馬拉松賽事跑出2小時14分4秒成績，在女子組衛冕成功，更打破英國選手拉德克莉芙保持16年的紀錄，但她說，有信心可以跑出更快成績。

法新社報導，拉德克莉芙（Paula Radcliffe）2003年4月13日在倫敦馬拉松創下2小時15分25秒的世界紀錄，事隔16年後，紀錄終於被科斯蓋（BrigidKosgei）打破，而且快了足足81秒。

科斯蓋率先衝過終點線，衣索比亞的葉珊妮（Ababel Yeshaneh）和布爾卡（Gelete Burka）分別以2小時20分51秒及2小時20分55秒排名第2與第3。

科斯蓋表示：「我很高興，感覺很好。在整個過程中，大家的鼓勵給我更多的動力。」

「我感覺我的身體動了起來，所以我全力以赴。」

25歲的科斯蓋今年4月同樣在倫敦賽事奪冠，還在9月的大北跑（Great North Run）以1小時4分28秒創下女子半馬史上最快成績。她今天很快就在女子組拉開領先距離。

路透社和衛報報導，對於寫下女子馬拉松最快紀錄，科斯蓋賽後在記者會上表示，「如果女性在準備妥當且沒有受傷的情況下…她們是能夠把時間縮短到2小時12分，或減少到2小時13分。」

雖然她沒說自己想挑戰2小時10分00秒，但她清楚表明想再飆出更快成績，「如果可以，我會繼續專注於縮短時間，如果我的身體許可，（我會）一點一點慢慢地加快」。

【會員限定】登入拚手氣，好禮獎不完！_____________等你帶回家~

相關新聞

跑步知識／腳踝老是卡卡？三招終結腳踝不適

2019-10-14 09:46

跑步知識／運動筆記說文解字—前方緩坡

2019-10-14 09:30

賽事心得／柏林馬拉松 六大馬初體驗就順順跑吧

2019-10-14 09:54

賽事心得／真武山超馬 沒試怎麼知道自己行不行

2019-10-14 09:57

女講師披國旗 跑柏林馬拉松

2019-10-13 23:17

熱血挺台灣 大學女老師背國旗參加柏林馬拉松賽

2019-10-13 17:50

三星公益路跑報名創新高 報名費472萬全捐出

2019-10-13 15:55

路跑／文姿云自比黑寡婦 郭婞淳效法神力女超人

2019-10-13 14:26

日本人跑遍台灣／寶礦力路跑21k 逆風前進！

2019-10-13 14:19

賽事心得／2019柏林馬 亂入Berlin AR跑團的早餐跑

2019-10-13 14:13

賽事心得／2019日本東北風土馬 好吃又好玩！

2019-10-13 14:08

最強女力郭婞淳、文姿云 攜手陳傑為公益而跑

2019-10-13 09:01

賽事介紹／馬場狂紀錄 簡述世界「三最」賽事！

2019-10-12 14:55

賽事心得／2019柏林馬 最好第一天就去EXPO！

2019-10-12 14:40

姊妹們跑起來／跑步是我勇敢的決定 遇見更棒的自己

2019-10-12 14:20

奧勒岡計畫總教練禁賽不到兩週 Nike關閉相關計畫

2019-10-12 14:15

跑鞋評測／跑場鬪士必備 MIZUNO WAVE DUEL五大特色

2019-10-12 14:06

跑步知識／增強跑步活動力 5種髖關節伸展方式！

2019-10-11 13:33

2019柏林馬中籤了然後呢？ 跑前作業懶人包！

2019-10-11 13:28

賽事報名／PORSCHE路跑 在賽車道感受最快速的賽事

2019-10-10 16:22

姊妹們跑起來／關於跑步 就是置死地而後生

2019-10-10 16:17

姊妹們跑起來／跑步是我這輩子 唯一能做好的一件事

2019-10-10 16:14

姊妹們跑起來／妳永遠不知道 跨出的每一步會帶妳去哪裡

2019-10-10 16:12

姊妹們跑起來／延畢可恥但有用！主修田徑的日子...

2019-10-10 16:07

從養蚵到跨國半導體設備代理 蔡進步不停進步的跑步人生

2019-10-09 06:00

訓練心得／田中初半馬訓練營 10 公里測驗大進步

2019-10-09 06:00

跑步知識／國外跑馬戰勝時差 其實你可以透過吃來達成

2019-10-09 06:00

賽事心得／烏來馬拉松 獎牌真真真好看呀～

2019-10-09 06:00

跑步小品／那些努力都是公平的

2019-10-09 06:00

跑步小品／拒婚與跑步 單身女子的社交選擇

2019-10-09 06:00

馬拉松旺季接力 中彰拚運動經濟

2019-10-09 00:03

台中城市半馬 今年摺疊杯減塑、報名費捐公益

2019-10-08 23:58

周日截止報名 跑旗山馬拉松可抽香蕉樹

2019-10-08 23:39

賽事心得／DADA RUN全國半馬 重重人牆寸步難

2019-10-08 10:22

跑步知識／賽前儀式大解密 看看漢森運動員怎麼說

2019-10-08 10:18

賽事心得／美善盃公益路跑 跑錯路的意外驚喜~

2019-10-08 10:13

賽事心得／寶礦力水得路跑 傷癒復出後的半馬挑戰

2019-10-08 10:08

賽事心得／柏林馬拉松 充滿感動的2:40之旅

2019-10-08 10:02

跑步小品／我的最佳跑友

2019-10-08 09:41
看更多

熱門文章

MLB／失投滑球被賈吉轟出牆 韋蘭德飆髒話

2019-10-14 10:07

MLB／柯瑞亞延長賽再見轟 太空人苦戰扳平洋基

2019-10-14 13:13

中職／兄弟首局轟10分血洗桃猿 恰恰超越張泰山成得分王

2019-10-13 18:35

MLB／太空人破解暗號？ 派克斯頓2.1局退場

2019-10-14 10:44

NBA／3戰命中率破8成 威廉森率鵜鶘啄傷馬刺

2019-10-14 11:10

亞錦賽／日本隊班機因颱風延誤 中華14日首戰香港

2019-10-13 17:33

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-14 12:59

NBA／羅素如何融入勇士？ 柯瑞：做自己就好

2019-10-13 16:10

日職／季後賽連遭屈辱 西武的痛軟銀最懂

2019-10-14 07:00

NBA／雷納德聯盟第一人？ 美媒：僅防守勝詹皇

2019-10-14 11:55

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

中職／桃猿洋投狀況連連 拚6年5冠難度大增

2019-10-14 07:00

NBA／湖人祕密武器是5大陣容？ 亞瑞納斯獻策

2019-10-14 14:40

NBA／波波維奇撿到槍 批川普領導力不如席佛

2019-10-14 10:56

中職／首局灌10分 兄弟13：6退猿扳平戰局

2019-10-13 21:14

中職／林岳平接任獅隊教頭 蘇泰安：他勇於承擔

2019-10-14 12:22

NBA／重申不會復出 韋德：已習慣退休生活

2019-10-13 17:42

NBA／打FIBA像囚犯受限 安戴托昆波：更愛NBA

2019-10-14 12:56

日職／巨人、軟銀前進「日本一」 陽岱鋼同慶賀

2019-10-13 18:32

NBA／奪冠熱門勿忘勇士 柯爾：柯瑞身心都巔峰

2019-10-14 09:54

中職／ 自主培訓第一人 廖乙忠總冠軍賽奪勝投

2019-10-13 22:24

中職／暴力猿前2戰僅一轟 打擊教練不擔心

2019-10-14 07:37

中職／兄弟打線大爆發 總冠軍賽扳回一城

2019-10-14 00:31

NBA／挑戰判決新制上路 各隊主帥意見不一

2019-10-14 12:10

MLB／婉拒小熊和教士面試 貝爾川只想去大都會

2019-10-14 09:28

拳擊世錦賽／技壓法國好手 黃筱雯54公斤級奪金

2019-10-13 17:00

亞錦賽／颱風擾亂日本班機 中華隊首戰改對香港

2019-10-13 19:33

NBA／溜馬3個「T.J.」引混淆 華倫強勢脫穎而出

2019-10-14 15:00

中職／休3天先發G4？ 兄弟紐維拉：我要投G5

2019-10-13 17:02

MLB／季後賽數據好威 田中將大坦言受寵若驚

2019-10-14 00:31

中職／兄弟大勝猿扳平戰局 伯納：很滿足

2019-10-13 22:17

熱血挺台灣 大學女老師背國旗參加柏林馬拉松賽

2019-10-13 17:50

亞錦賽／台日大戰改期改場 原票仍可入座或看台港戰

2019-10-13 19:34

亞錦賽／抗日延1天 中華首戰改對香港

2019-10-14 00:31

日職／巨人睽違6年晉級日本一 陽岱鋼1打數無安打

2019-10-13 18:27

中職／陳子豪傷勢無礙沒先發 岳東華生涯首扛第5棒

2019-10-13 17:11

NBA／莫雷事件丹東尼喊遺憾 哈登返國學乖禁聲

2019-10-14 13:36

慘遭凶猛擊倒腦受創 拳擊手緊急開刀後仍陷昏迷

2019-10-13 18:51

中職／總冠軍賽雙冠王 恰恰：球隊勝利為主

2019-10-13 22:01

體操世錦賽／失誤落槓 唐嘉鴻單槓無緣獎牌

2019-10-13 22:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top