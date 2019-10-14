剛改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

2019-10-14 14:58 中央社 芝加哥13日綜合外電報導



肯亞長跑女將科斯蓋今天在芝加哥馬拉松賽事跑出2小時14分4秒成績，在女子組衛冕成功，更打破英國選手拉德克莉芙保持16年的紀錄。 美聯社 分享 facebook

肯亞長跑女將科斯蓋今天在芝加哥馬拉松賽事跑出2小時14分4秒成績，在女子組衛冕成功，更打破英國選手拉德克莉芙保持16年的紀錄，但她說，有信心可以跑出更快成績。

法新社報導，拉德克莉芙（Paula Radcliffe）2003年4月13日在倫敦馬拉松創下2小時15分25秒的世界紀錄，事隔16年後，紀錄終於被科斯蓋（BrigidKosgei）打破，而且快了足足81秒。

科斯蓋率先衝過終點線，衣索比亞的葉珊妮（Ababel Yeshaneh）和布爾卡（Gelete Burka）分別以2小時20分51秒及2小時20分55秒排名第2與第3。

科斯蓋表示：「我很高興，感覺很好。在整個過程中，大家的鼓勵給我更多的動力。」

「我感覺我的身體動了起來，所以我全力以赴。」

25歲的科斯蓋今年4月同樣在倫敦賽事奪冠，還在9月的大北跑（Great North Run）以1小時4分28秒創下女子半馬史上最快成績。她今天很快就在女子組拉開領先距離。

路透社和衛報報導，對於寫下女子馬拉松最快紀錄，科斯蓋賽後在記者會上表示，「如果女性在準備妥當且沒有受傷的情況下…她們是能夠把時間縮短到2小時12分，或減少到2小時13分。」

雖然她沒說自己想挑戰2小時10分00秒，但她清楚表明想再飆出更快成績，「如果可以，我會繼續專注於縮短時間，如果我的身體許可，（我會）一點一點慢慢地加快」。