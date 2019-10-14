賽事心得／柏林馬拉松 六大馬初體驗就順順跑吧

2019-10-14 09:54 運動筆記 卡斯



關於我的第一隻六大馬—2019德國柏林馬，是一場預定了很久，但準備卻不長；比賽在不知不覺中就結束，但給了我一個收穫滿滿的訓練過程。

開胡！柏林馬榮登我生涯第一場國外淋雨馬。(圖片提供:Lucas Wu)

每段旅程都有個開頭與動機。我是一個對於國外跑馬兼自助旅遊的極度愛好者。但老實說，六大馬中，除了需要成績認證的波馬是我非常嚮往的，其他五場並非我首要前往的清單中。而柏林意外成為我六大馬第一站的原因，其實來自我跟我太太的「蜜月」。

今年初正式完婚的我們，從交往開始，我們有著「一年一國外馬」的約定，當然對於一生只有一次的蜜月之旅肯定不能馬虎，想了很久的歐洲是我們的目標。但柏林其實也不是首選，本來考慮上半年的巴黎馬或蘇黎世馬，但因為當時事情繁重，準備不及，為了有充分的準備，我們才決定選擇下半年的賽事，在首選阿姆斯特丹馬確定因工作撞期無緣後，時間與我們最適合的柏林馬才變成我們的目標。

不過沒籤運的我們，第一關就碰壁。是的，我們團抽就先落榜了。但柏林馬較親民的地方就是在抽籤後官方所釋出的慈善名額，價格合理，卻需要很快的手腳來搶。本來我心中的如意算盤是，如果不能同時搶到兩人的名額，至少要搶到太太的。我想讓太太跑，我來拍照，這也是一個很棒的結果。於是我拜託了去年有經驗的朋友幫太太搶，很菜沒用過系統的我就試試搶自己的。結果人算不如天算，竟然，最後只搶到一個名額，是我。

連續準備台北馬與萬金石，長時間的訓練讓身體感受到疲憊感。(圖片提供:林文平＆運動標籤)

柏林馬報名時間離賽事日期隔了很長的時間，中間我經歷了難忘的Fast42訓練，完成了台北馬，接著準備今年三月的萬金石馬，跑完萬金石後，身體真的感受到非常想休息的疲憊感。而不耐熱的我，想到柏林馬訓練期間正遇到悶熱的夏天，更是對於訓練興致缺缺。加上未預料只有我報名成功的結果，當下對於賽事的期待度反而下滑。

當時報名後很怕自己夏天會軟爛不想訓練，還報名幾場夏日半馬督促自己（笑。(圖片提供:Lucas Wu)

而一個沒想到的轉機出現在四月。以往是獨自訓練的我，加入了真粉俱樂部，雖然沒有目標賽事，沒什麼動力訓練的我，因跟著真真與大家一起跑步，既使大家對於即將到來的夏日都沒有週期的課表，但每週固定的練跑卻讓我又有動力跑起來。尤其是認識一隻剛跑完長野馬的猴子。同樣跑過長野馬的我與猴子交換經驗過程中得知，他也報名今年的柏林馬，雖然夏日訓練不易，但如果有夥伴一起，透過互相督促鼓勵或許會讓訓練順利些。就這樣，雖然淡水台北市往返很花時間，但每週三次的與夥伴的訓練變成一種期待的習慣。

能夠在夏日有規律的訓練，夥伴的陪同絕對是最大助力。(圖片提供:Lucas Wu)

在春夏轉換中的五六月，練跑真的是累。休息過後的身體要步上軌道，逐漸變熱的天氣身體還未適應，既使只是跑一些「前菜」就已覺得吃不消了，但有夥伴一同訓練，縱使想跳車，被卡在車中間也下不去，就在不知怎麼度過的就跑完了。

清晨三點起床，跑在30度左右的河濱公園。好險瘋的不是只有我 (圖片提供:Lucas Wu)

到了最熱的七八月，卻也是訓練週期中所謂的巔峰期。面對晚上也是34度左右的高溫，永遠穿不住的上衣、沒下雨跑完也如同下雨般，但對於每次的課表總是呈現一種厭世卻又期待的矛盾感。加上抽到大阪馬的弟弟，以及開始準備台北馬的夥伴也一個個加入課表的行列，讓我既使面對夏日的課表也覺得熱血。週末半夜三點起床約Long Run、暴雨也越跑越興奮，這種巔峰期才會出現奇異行為，也開始可以感覺到自己狀態越來越好。如同與猴子討論「夏天訓練不易，與其硬操強度課表，不如收一點先建立信心，信心有了，身體就會跟上。」這是這個夏天最好的收穫。

撐了好久的夏天，終於感覺到天氣轉涼，速度也慢慢上來時，也代表著柏林之行即將展開。想想從原本覺得日子還好久的不期不待，但開始有點期待在這樣第一個精實的夏天努力下會有怎樣的收穫，可以有這樣的轉變，真的很感謝這個夏天一起訓練的夥伴們。

能夠在德國，跟一群台灣好夥伴參加NRC並揮灑國旗，真的很爽啊！(圖片提供:Lucas Wu)

出發前，雖然可以感覺身體的狀態良好，但說到目標，對於到了跟台灣氣候完全不同的歐洲，也真的不知道跑起來會是如何？不過因為確定自己還有年底還有一場目標賽事大阪馬，以及為了這趟主要目的「蜜月旅行」著想，這場柏林馬應該是要以期中考，測驗自己的心態去完成。每次賽事我總是控制不住自己的全力衝刺，這次是否能照自己希望的計畫執行，反而是我認為更重要的課題。

柏林馬的EXPO規模真的大到很浮誇，用走的都會走到腳痠。(圖片提供:Lucas Wu)

賽前兩天正式抵達柏林。說真的，一下飛機，深深吸口氣，感受九月就有10~15度的乾爽天氣，真的是非常羨慕啊！至於在台灣就有無數朋友跟我描述柏林馬前後的各種壯觀，自己實際體驗，還是被那個人山人海的報到，足足有三個場館連成的expo給震驚到。而這個對於台灣跑者來說已經不陌生的柏林馬，今年當然也不例外，到哪都有台灣人的出現，更棒是到了現場才發現，有好多認識的跑友都一起參加，一種即使在歐洲依然感到熟悉的安心感。

出發！我的六大馬初體驗正式展開。(圖片提供:Lucas Wu)

比賽當天，藍天白雲、豔陽高照、乾爽舒服的完美氣候，完全看不出天氣預報午後會下雨的感覺。在許多跑過的朋友建議下，我們依然提早許多到了現場。這個貴為4萬5000人參賽的六大馬，聽了這麼多經驗，當自己實際體會依然感到驚為天人。光從選手閘門進去後，走到所謂的起跑區，就走了有十幾分鐘之久。想想自己成績也只能排到第二批出發的E區，就可以想像到底有多少人參與。走到了選手分區入口，跟著比我早一區的猴子互相加油，並對他我說「千萬不要讓我追到你。」雖然平常常常互嘴互嗆，但這句話是打從心底祝福，畢竟一起努力的夥伴，都希望彼此可以跑出出色的成績。

很幸運的，自己的出發分區中有著一起同行的夥伴，也是Fast42的隊友—炳哥。而且對我來說，炳哥可是有著革命情感的隊友。去年台北馬，我們一路共跑到最後，幾乎是同時抵達終點。因此賽前就跟炳哥說好，目標再一起上演一次台北馬的熱血共跑！我們一起走到起跑區後， 開始擔心我們說好的共跑是否有辦法實現，因為眼前是滿滿看不到盡頭的人群。我們一起在旁邊的草地熱身完後，根本無法從已被擠爆的入口處進入，只能學著大家爬過欄杆。出發前，炳哥問我目標配速，「大概4’30~4’35吧！」但其實我們還不知道這有難（囧。

是的。不誇張，前面15公里都是這樣的情境，有找到正嘗試鑽洞的我們嗎？(圖片提供:Lucas Wu)

「出發！」我們緩緩的前進到終於看到起跑拱門，我終於感覺到我的柏林馬要展開了！我轉身向炳哥擊了掌，說聲加油！希望我們緊跟好彼此。聽到晶片感應的逼逼聲，我們正式起跑。天氣冷，但周邊混雜的加油聲，還有滿滿的跑者，完全蓋過這股冷。熱血之餘，我感受到更多的，其實是「恐慌」。因為人真的實在太多了，大家幾乎是前胸貼後背的在跑，更難有空隙讓我們鑽。所以除了很驚訝我與炳哥竟然沒有跑散，我們不停時用眼神感受對方的位置，更感謝有他一起，消除不少的恐慌感。

當共跑時，與夥伴節奏與姿勢一致也是剛剛好而已。(圖片提供:Lucas Wu)

這時我們才知道，跑出剛剛說好的配速是有多麽困難。但不得不說，既使跑者們幾乎是緊緊黏著跑，但卻可以一直維持在4’45左右的配速，可見跑者程度真的不同。但面對到處是人牆的不爭事實，確實想鑽也很困難。前7K左右，我跟炳哥都有互相出來帶，嘗試想要突破人群跑出我們的目標配速，但幾次突破後，我們開始放棄，因為這樣忽快忽慢、這邊鑽那邊擠，反而大量消耗我們的體力與打壞節奏，而且這樣人牆情況一直到13～15公里都沒有改變，所以我們也漸漸放棄再行突破改為穩定前進。而且以往馬拉松中，經過補給站是最期待的事，但面對場柏林馬的補給站時，我反而非常緊張，一來是要喝到水的必要性，但龐大的跑者，以及非很長的補給桌，深怕一個不注意，水喝不到還可能摔個慘的。

再發一張證明，25K左右處，我與炳哥節奏依然一致啊！(圖片提供:Lucas Wu)

人牆的情況一直到過了半馬後漸漸好轉成「人網」（苦笑）。但至少是可以與前後跑者有點距離的跑著。而天氣也如同天氣預報般準確，開始飄起細雨，雨勢更逐漸大了起來。不過第一個轉折點是出在25K左右，漸漸感覺炳哥與我的距離有些微的差距，不時的回頭希望用破風方式讓炳哥繼續跟上，不過就在某個補給站補水後，我開始看不到炳哥了。這時多少產生了一些恐慌感，但好在一直維持在7成力上下的我，身體狀況算良好，所以我也告訴自己，沒了夥伴，就好好專注在賽場上，隊友幫了一大半，後面一半就靠自己來完成吧。我們終點見了。

25K後，跟炳哥也確定分開了，該是自己自立自強的時候了！(圖片提供:Lucas Wu)

當自己跑在貴為最速賽道的柏林馬，可以感覺到最速的感覺，屏除我們這種從後面出發受到人牆的困境外，賽道本身平坦，完全沒有需要減速的折返，大多路線都是直線進行，非常利於穩定配速。不過如果目標為310以內的，真的需要擠進第一批出發才比較有機會。

到了35公里後，除了體力有一些下滑外，逐漸變大的雨勢讓全濕的鞋影響到自己的步伐，配著低溫與逆風吹得發抖，雙腳也有微微的硬感，但就剩7公里，享受賽道不去想這些才是最重要的。這場柏林馬邊跑也邊讓我想開一些事，這一兩年，一直在為BQ達標拼著，腦袋總是想著要達BQ配速需要多少，而自己現在差了多少。但經過這幾個月與夥伴們的訓練中，感受到進步的過程，除了速度技術外，其實心態、信心，甚至享受也是需要相輔相成，過於聚焦在速度上的數字，反而讓自己停滯不前且疲累。

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柏林馬的招牌點-布蘭登堡門，過了也代表你剩不到一公里了。(圖片提供:Lucas Wu)

跑過布蘭登堡門，知道已剩不到一公里，這次值得欣慰的，自己照著原本計劃，全程用著7、8成力完成了這42公里，整個過程可以感受到自己這幾個月的努力。所以很開心的，保持微笑，也不用加速了，就這樣順順的跑進終點吧！

這次說好要笑著進終點呀！(圖片提供:Lucas Wu)

「3:15:42」雖然沒能達成自己原先設定的高標，但也達到維持的低標。重要是從過程中也找到自己不足的地方，有從這42公里中得到心境上的收穫。就像與夥伴說的「跑完回來再一起互相傷害啊！」所以首要的事就是趕快去跟等我三個多小時的老婆會合！看到老婆，一種說不出的感動。「我竟然又沒有拍到你了！」老婆第一句話馬上讓我會心一笑。這麼大雨還拍什麼拍，躲著等我就好了呀！不過當下的我真的是冷到連什麼帥氣完賽照都沒辦法拍，只能一直不停地狂發抖，好在有老婆的準備，可以立馬換衣。有老婆在終點等真好。

賽後實在冷到無法拍照，貼心的老婆把我抓到東邊畫廊補拍一張。 (圖片提供:Lucas Wu)

換好衣服，幾位好夥伴，猴子、炳哥也相繼回到講好的集合處。看到彼此，沒有多說，就是給彼此一個滿足的擁抱與笑容，雖然我們都沒有突破個人最佳，但我們很為彼此開心，因為我們都為自己漂亮的完成了這場柏林馬！

連賽後攝影服務都非常經濟又實惠，同樣身為攝影師的我真的很佩服柏林馬的攝影師。(圖片提供:Lucas Wu)

對於柏林馬給我的跑後感。第一次體驗超過四萬人規模的大賽，壯觀程度不用多說。而賽事本身，從很客製化的報名開始到賽會的每個環節，都充滿著的德國人實事求是的特性。報名時，需要什麼買什麼，不給予任何紀念品(除了完賽牌)也不強求購買任何商品，這個部分我給予高度的肯定。而在馬拉賽場上必要的、讓跑者能更順暢與安心跑步的條件，柏林馬一個都沒少，平坦好跑的賽道不用多說，材質很好又夠深的塑膠水杯、每個志工都會高舉水杯等你來拿、30公里發放果膠，對於認真想跑好的跑者絕對是一大利多，就連賽後的攝影服務都是經濟又實惠。除此之外，其他沒有過於豐富花俏的補給與待遇，賽後除了完賽牌外，就發送一個塑膠袋，裡面放著基本的水、香蕉、餅乾，就連毛巾都沒有，取而代之是讓你防寒防雨的輕薄塑膠披風。但說實在的，對於我這樣跑者來說就非常足夠了，所以我還是非常享受我人生的第一場六大馬。

謝謝我的好夥伴，有你們真好。(圖片提供:Lucas Wu)

與猴子討論這次柏林馬跑後心得中，猴子跟我說：「時間沒刷新，不代表沒進步。」以前我可能會覺得時間就是進步最好的證明，但開始改變思維的自己也回應，我自己從這次的跑感中，是可以感受到自己的進步，畢竟這是我少數跑完全馬後，身體沒有什麼痠痛感，而且成績依然可以跑進自己水準附近。但相對的，也很清楚發現自己不足的地方，如果想達到自己想要的目標，在未來絕對是需要好好面對與訓練自己的劣勢。

「做自己的教練是不輕鬆的。」這句猴子在我們聊天中無意間說出的話，其實讓我印象深刻。對我們有著目標的素人跑者而言，除了做好自己的工作與生活外，還要兼顧跑步這項訓練，即使我們都熱愛跑步，但確實不是件簡單的事。所以有著相同目標的夥伴互相督促以及經驗的分享，是我這個週期中最有感也最珍惜的收穫。所以這篇文也獻給我這群好夥伴們！卡斯進化之路有你們互相傷害真好！謝謝你們。

當然，我最大的力量來源，最棒的後盾。跑完了，我們一起好好度個蜜月吧！(圖片提供:Lucas Wu)