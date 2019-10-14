賽事心得／真武山超馬 沒試怎麼知道自己行不行

2019-10-14 09:57 運動筆記 鱷魚公主



公主跑齡4年多，因為自己身心靈生病了，老天爺幫公主關一扇門必會開啟另一扇美麗的門給公主，貴人出現開啟公主路跑時光。

每年參加賽事少之有少，只好平日多加練習，為了這場超馬公主假日LSD半馬2次超半馬30k一次。

去程公主還可以輕鬆的跑，到了最高點一路下滑超級開心，可是到了23k就是無敵好漢坡3k秘境處，前面還可以小跑後面就是啟動步兵模式到達26k想想等等就要下坡了心情超級美麗。

補給站吃飽喝足準備3k好漢坡

好厭世的坡

一路下滑到終點折返29k，完蛋了等等還有24k要跑，剛剛開心下坡等會就是無敵10k地獄之路坡，媽呀！為何要那麼變態撿不到棍子 棍子 棍子，公主一路哀哀叫叫到至高點，忽然大聲叫公主好想哭呀！志工說等會回到終點再哭喔！

準備下滑問題來了，想飆6分速也飆不起來，大腿好酸腳根本抬不起來，前面後面都沒人，好怕自己跑錯路，暈倒也沒人知道，因為公主回程開始什麼都沒吃只有喝水能量飲料一瓶。

衝衝衝總算看到有人了，大約48k最後一個感應過關，剩下5k就可以完賽，但這5k超級遙遠，因為公主體力真的耗盡了，只能邊跑邊走，告訴自己快到終點前一定要飆速漂亮衝線美美的完賽，公主真的完成自己的初超馬好感動沒有做不到的事

感恩賽道所有的攝影師志工跑友的加油打氣補給沒有您們公主不可能完賽，這份榮耀屬於大家的謝謝您們。