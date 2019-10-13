賽事心得／2019柏林馬 亂入Berlin AR跑團的早餐跑

2019-10-13 14:13 運動筆記 Nico Huang



來跑柏林馬必須知道的是不論你有沒有抽中賽事，都可以參加前一天從夏洛騰堡到柏林奧林匹克體育場總長距離6公里的早餐跑。人還在台灣的時候就想體驗一下國外跑團的跑步氛圍，adidas AR的APP更是天天更新狂刷就怕錯過報名時間。結果發現也不用狂刷更新，adidas的Berlin AR直接歡迎你來跑而且還免費幫你寄物，說有多貼心就多貼心！

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(身後這輛小巴士就負責裝我們的隨身小包包，然後我國旗拿反了我去面壁。)

早上在公寓窗外看見超大彩虹，覺得今天天氣應該不錯，沒想到抵達集合地點之後天空慢慢落下幾滴雨絲，而且還有越來越大的趨勢，夏洛騰堡附近聚集了許多不同國家的跑者紛紛到樹下躲雨，當時氣溫13.9度加上風雨的關係只覺得冷，身上的外套長褲還不想脫下來。跟其他人集合之後找到面對夏洛騰堡左手邊樹林裡的Berlin AR，工作人員說開始可以寄放小包時內心天人交戰，因為這代表要暫時先跟禦寒的衣物說掰掰。

(這是對照圖啊！)

(為了讓自己的身體保持溫暖，索性就在AR貨車旁邊自己帶起馬克操來。照片來源Berlin AR

(隨著時間逼近，各國家AR跑友拍了大合照之後就準備起跑了。照片來源Berlin AR)

開始起跑後雨一陣一陣的身體也開始熱了起來，隨著Berlin AR的隊伍切出去跟官方歡樂跑的各國跑友匯聚，氣氛果真很歡樂，我們一群人維持6分速可以邊跑邊聊天，附近的居民有些還探出頭來說加油。心想如果明天的柏林馬也是這種天氣就好了，涼涼的不要下雨，要下也可以但小小的就好。

(右圖那台老兄騎的腳踏車原來是音響，我記得有經過一個超大的斜坡，太威了！照片來源 Berlin AR)

(跑到這裡的時候因為門還沒開所以隊伍突然停下來，還以為已經到達終點。)

隊伍又開始動起來經過長長的一條隧道，全部的跑者突然都開始發出吼聲與拿出相機自拍或錄影，原來穿過隧道之後我們已經來到1936年第11屆的奧林匹克運動主會場，那時候二戰雖然還沒開始，但希特勒亟欲想要世界看見德國的精神與國力，於是在1934年建造了這個當時可以容納11萬人的體育場，而這邊也是亞洲人第一次在馬拉松項目上拿下金牌的場地(註)。

(我走在希特勒走過的體育場耶！哇靠！突然雙腿一軟！)

(跑過體育場內的拱門之後被主持人叫去，當說出自己來自台灣的時候心裡還是會有點激動。)

(從震懾之中回神後隨著人群爬上階梯準備去領早餐來吃，歡樂跑有蠻多變裝跑者的，只是這隻小強好大我好驚啊！)

(這位老兄你一定要這麼搶戲嗎！)

最後最重要的部分來了！吃早餐！只見每個帳篷前滿滿都是人沒有一定的排隊路線，只好見縫插針看見什麼拿什麼，手起刀落手起刀落這樣，老司機還會拿個束口袋去裝一點當作明天的早餐。早餐種類還蠻多的，有優格、香蕉、蘋果、巧克力牛奶、巧克力夾心麵包、糖粉麵包、營養穀棒、咖啡。邊吃邊聊的同時，終於捕捉到盈祥教練跟Taipei AR的小隊長Joan。

(這款優格我超愛！)

(小隊長Joan對不起啊！早上我記錯Taipei AR的集合地點惹~~~)

(早上Berlin AR負責攝影的工作人員一路幫我們拍攝美好的照片，再遇到的時後已經認得我們了，覺得他人超NICE的，他應該是扛著相機跟著隊伍跑整路。 照片來源Berlin AR )

就這樣我們東拍西拍有吃有拿的時間不知不覺的過去，驚覺自己的小包還在Berlin AR小巴士上，於是急忙邊走邊吃走去正門拿包，看到Berlin AR的工作人員還在那邊等著，覺得超級甘心！由於停留時間的關係，不然還是很想多參與國外跑團的活動，這次的柏林馬早餐跑結合Berlin AR的感覺很棒，除了可以寄物之外還有移動音響可以聽音樂，而且只要你穿著AR背心沿途一定會被攝影師捕捉，Berlin AR的工作人員也很熱情，對於下飛機後每天都在接受文化衝擊的我來說，對方給的一抹微笑就是最好的回應。

至於要怎麼樣加入AR呢？

首先你必須先手機下載adidas Running by Runtastic的APP，點選《個人檔案》→《群組與社群》→《探索adidas Runners》，加入你感興趣的國家之後再進《即將舉辦的活動》，就會看到各種列表日期。

(除了參加活動之外還可以累積點數，在台灣只要累積5點就會贈送一件AR背心，15點好像是保溫水壺。)

(亂入Berlin AR跑團的早餐跑，成功！希望明天賽事天氣跟今天一樣啊！)(註)

最近正在看《韋馱天～東京奧運故事～》剛好講到當時被日本殖民的韓國人孫基禎拿下金牌，但他本人非常不爽還用月桂樹擋住了胸前的日本國旗。