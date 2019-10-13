賽事心得／2019日本東北風土馬 好吃又好玩！

2019-10-13 14:08 運動筆記 Chang Erica



自從去年立下10年47道都府縣完走計劃後，就開始物色跟規畫跑日本各地的賽事了。這場已經念了兩三年想去的東北風土馬拉松，報名前就聽聞這場補給超厲害，同時也是法國紅酒馬拉松的姐妹馬拉松，在 酒量 還沒練好的狀況下，就優先安排在今年(2019)先來日本東北跑一跑了

東北風土馬拉松是環湖的賽道，半馬一圈(限時3hr)全馬兩圈(限時6hr) ，加上去年跟好戰友可樂雙雙因為髖關節還有膝蓋有問題，而且賽後的清酒大會也是這場馬拉松的重點，最後我們兩個決定只報半馬吃一圈就好，而且還要多留點時間在會場喝清酒啦。

說到底報這場根本為了吃了嘛…..但先給大家看看大會給的補給站地圖，總共有10站，每站都是東北當地特色物產，認真吃完10站就跑完半馬了。(誤)

從2014年開始舉辦，東北風土馬拉松算起來也是一場非常年輕的賽事，今年(2019)也才來到第六屆，往年都是在三月的第四個周末舉辦，第七屆(2020年)起延後一個月到4月底舉辦，正好跑馬還有東北賞櫻一舉兩得啊。

賽事誕生的原因當然和311東北大地震之後的災區復興非常有關，宮城縣是東北大震災受災最嚴重的區域，不過來自世界各地的關心從沒間斷過，所以東北風土馬拉松發起人開始思考自己可以為災區復興作些什麼，最後借鏡法國紅酒馬拉松，以美食美酒嘉年華的方式來吸引各地跑友，希望透過大家實際走訪東北，來支持東北復興。畢竟關心不需要悲情，用這樣歡樂的方式更能鼓舞當地的居民啊。

東北風土馬拉松 (TOHOUKU FOOD MARATHON) 日期：2020年4/25(六)~26(日)週六舉行兒童組和接力賽，週日則是全馬、半馬、5K fun run 、還有親子組賽事活動這兩天現場有設有美食及日本酒攤位，沒跑的人也可以當園遊會來逛逛。 地點：宮城縣登米市長沼 Futopia公園賽事組別：●半馬：環長沼湖一圈(限時3hr)●全馬：環長沼湖兩圈(限時6hr)● 5K組官方網站：http://tohokumarathon.com/報名期間：2019年10月3日(四)12:00 ~ 2020年3月15日(日)23:5(先報先得，可透過JTB體育台報名)

好的~前面東北風土馬拉松的簡介稍為長了一點，直接進入今年我們參賽的心得吧。

出發

這次我們選擇住在仙台車站附近，賽事當天早上才搭新幹線前往くりこま高原站，再從くりこま高原站這邊搭接駁車到會場。

因為要現場報到，所以只好很認命一大早就出門車，所以還能拍到仙台車站這奇蹟的空景。

看看我們有多早出門，要搭6:40的新幹線啊。

跑前就很關註賽事當天的天氣，預報也說早上會飄雪，但搭著新幹線北上發現這不是飄雪等級，雪可是越來越大，心裡暗自叫不妙啊，畢竟跑馬遇上下雪可不是好玩的。

抵達くりこま高原站根本是瘋狂大雪，走出站外不到2分鐘就全身是雪，加上大風低溫眼睛都快睜不開了，下次誰再說「跑馬想遇到下雪，因為很浪漫」的，出來!!!我保證不打你，但我保證打死你!!!

東北風土馬拉松大會接駁車

頂著風雪逃上接駁車，還不死心趕快滑滑天氣預報，希望這雪別一直下啊，但也好在預報是9點之後就不會下雪了，但整天的氣溫依舊偏低，今天這場雖然是輕鬆吃一圈的半馬，風大氣溫低也是不太好對付的呀。

從くりこま高原站到大會會場大約20分鐘的車程，雖然擔心下雪，不過預報說中午後會轉晴賽事照常舉辦，上車後還是乖乖補眠一下儲存一下體力。

抵達會場時雪還是一陣陣的，不過志工們已經精神抖擻的在各處引導跑者。

因為下雪加上在湖邊風強，走去會場時真的冷到直發抖，地面上還清晰可見剛剛下的白雪。

海外跑者報到

東北風土馬拉松對海外跑者服務真的不錯，除了前一天可報到外，更多人(包含我們)都是當天起跑前到大會海外ランナー受付這裡報到。旁邊還有變裝受付，東北風土馬拉松每年都會有主題，想要玩變裝的朋友真的很推薦這場來玩玩。

號碼布兌換證自己要先印好連同護照一起來報到喲，大會本身對於海外跑者對應功課也作的很好，海外跑者受付這裡有中文、英文服務人員，所以不用擔心報到無法溝通。

領完號碼布其實雪還是一陣陣的在下，實在是冷到崩潰，加上起跑時間是10:00，所以我們就去旁邊的臨時女子更衣室帳棚避風啦。

在帳棚裡順手拍一下資料袋的東西，號碼布、晶片、大會手冊、紀念T、Orbis 保養試用組，順便提醒大家可以自己帶麥克筆，才能寫名字或暱稱在號碼布上頭。大會也超級貼心的把國旗事先貼到號碼布上頭了。

變裝完畢我們兩個還回去剛剛的變裝受付那邊登記，因為大會針對變裝也有舉行評比，這也是我第一次玩變裝跑，事前考慮要吸睛還要能方便行動，最後決定扮成愛麗絲夢遊仙境的撲克牌小兵，手拙的兩人還是決定花錢了事，直接上日本樂天挑變裝衣服囉，買不到黑桃A只好將就一下紅心3。

其實我一直在找藤原拓海，因為隔壁帳棚是頭文字D(冷)

我們兩個因為天氣太冷，所以一直在更衣帳篷躲到起跑前15分鐘才出去寄物，雪這時已經轉小，但氣溫還是很低，所以這次全程透明雨衣都沒有脫掉，多少能擋點風保暖一下。

寄物其實有點隨興，就是自己找好自己號碼布上的英文該區，把包包自己拿過去放，雖然有工作人員在現場，但我還是覺得跑這場貴重物品請隨身攜帶，畢竟防人之心不可無啊，大會的衣保袋其實就是很簡單的大塑膠袋，或是直接把寄物貼紙貼在包包上直接寄物也OK喔。

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起跑前路過終點隨手紀錄一下，這時候天空已經慢慢放晴啦，但風還是很大氣溫也還是很低。

起跑

分區也十分隨興，這場真的是趣味大於競賽啊。

大概是為了進終點時拍照好看，所以起點這裡掛了一個FINISH的布條。總之在很歡樂的狀況下起跑啦。

跑到2km第一個補給站出現啦。

第一站補給-青森蘋果

本來還一個個用小杯子裝好，但實在是無法應付這群 餓鬼 ，最後乾脆整盤端出來讓跑者拿囉。

吃了一小塊就繼續往下一站前進囉，結果跑不到2公里第二站4km補給又出現了，所以來東北風土馬拉松，認真吃就對了，至於成績就不要太在意啦。

第二站補給-醃水蜜桃

第二站4km補給是福島名產「醃水蜜桃」，這個實在好吃，連水蜜桃原本的風味都保存著，要不是才第4公里後面還一堆補給站，還真想多吃幾塊(笑)

在這裡也遇到同為變裝的跑者，整群變成壽司也超可愛的啊，而且叔叔阿姨們也超樂意一起合照的。

一陣嘻嘻哈哈2公里又過去了，第三個補給站又出現了，是說到底要不要讓人家跑步啊。

第三站補給-醬燒秋刀魚

這站吃的是宮城氣仙沼市的醬燒秋刀魚。

鹹甜鹹甜的很有鰻魚罐頭的味道，吃著吃著都想來碗白飯呢。

這站吃完之後會上去湖堤岸，這裡風真的爆大的，盡可能的跟別人跑在一起讓別人幫忙擋風(誤)

前方還有一排霍格華茲的巫師，可以來個現影術幫我送到下一個補給站嗎(誤)。

總算記得拍一下賽道，不然都只是補給站的照片實在不太像話，沿著湖跑賽道風景其實還蠻一般的。

第四站補給-煙燻醃蘿蔔

第四站出現這站吃秋田縣的煙燻醃蘿蔔。

看到阿姨這麼熱情當然要來一片。

同時也看到志工在準備第二圈(全馬)才有的蕎麥麵，跑半馬的就「視」吃啦。

繼續往前跑，遇到一群福岡來的姊姊，扮成草莓團隊也好可愛，變裝真的人一多就更好玩。

跑到一半，好戰友大喊了一聲「うし!!」(ushi，牛的日文發音)，原來山坡上有幾頭牛，但我不知道在耳背什麼聽成おいしい!!(oishi!! 好吃的日文發音) ，然後我又喊的很大聲，什麼おいしい!!!結果被身邊日本跑友給笑到不行~我的好戰友表示：她沒這麼餓啊……

一路玩耍來到10km左右，第五站補給也出現啦，登米市名物的はっと汁。

第五站補給-はっと汁

跑到冷冷來上一碗熱湯真的好讚啊。

はっと汁的はっと有點像粿仔條，這個超好吃的，完賽禮也有一包這個，帶回家煮還不錯吃。

真的太冷冷到我們10km透明雨衣都沒有脫，再次提醒跑日本馬的朋友，從台灣帶件透明雨衣(記得剪下襬跟袖子)，跑賽事擋風擋雨兼保暖真的很方便。

吃了五站 ，來到10公里處，當然要拍一下留念囉。

雖然看的到藍天，不過氣溫還是有點低，還好雨衣還有點擋風效果，遠方的風車就是起終點啦。

總之在上坡下坡強風中，我們來到第六站補給站。

第六站補給-德式香腸

這站是登米市當地特產德式香腸，至於味噌汁則是全馬它們第二圈才有的。

雖然每站吃的很多，不過水跟運動飲料這種基本的補給一定會有。

又捕獲一個變裝跑者，但我實在佩服穿著草履跑馬拉松。

3月底來到宮城這裡，本來就不是櫻花的開花季節，賽道上難得有一棵盛開的梅花，讓所有跑者都停下腳步來拍照。

第七站補給-濃縮魚翅湯

晃啊晃第七站補給也出現了，這站是氣仙沼市的濃縮魚翅湯。

OK~我知道魚翅的爭議性，不過氣仙沼從之前就是撈捕及加工魚翅的主要城市，所以就理性勿戰囉。

這站之後就是一段完全沒遮蔽的長堤，寒風強勁之下先來一杯熱湯暖暖身。

這個長堤真的會讓人厭世(苦笑)，好天氣的時候真的沒什麼，但低溫風又大時，只想快點通過這裡啊。

路旁其實有很多櫻花樹，想來四月中到這裡應該會超漂亮的啊。

第八站補給-滷蒟蒻球、煎餃

一路吃到第八站滷蒟蒻球+煎餃

其實煎餃是全馬組的補給，不過這站的工作人員倒是很大方的進站都能拿，但我把肚子的扣打留給蒟蒻球了，因為那是山形的名產啊，跑一次東北風土馬拉松可以把東北六大縣的名產給一次吃完也是挺不賴的。

難得的賽道風景(笑)

第九站補給-蕎麥鬆餅、番茄蜂蜜凍

第九站開始有甜食出現呢，真的是挺貼心的安排。

這站同時有全馬才能吃的和牛，但這天風大又冷，我真的很慶幸還好我當初只報半馬跑一圈，至於和牛的話我們晚上自己去吃(笑)

還很直接貼說明是全馬第二圈的才能吃。

這站同時有番茄蜂蜜凍，吃完鬆餅配飲料剛剛好，這杯番茄冰沙真的好好喝喔。

吃飽喝足繼續往前跑，其實也剩大約2~3公里左右了，還看到管樂團在這裡幫大家加油，只是這種天氣要在外頭坐著吹奏樂器真的蠻辛苦的耶。

後段還有大漁旗沿路幫大家加油。

拍一下41km假裝一下，但還是很慶幸這次只跑半馬，因為跑了20公里還冷到沒法脫掉雨衣。

第十站補給-藏王起司塔、空姐

最後一站補給是南三陸町的藏王起司塔，還是由日航空姐幫大家服務喔。

吃到這站也代表 流水席 半馬快要結束了，不過全程的強風還是沒有停過，我們一邊抵抗著強風一邊往終點跑回去。

要進站時風還一度大到把計時器給吹倒了，加上我們兩個有變裝戴著高帽子，只好一邊狼狽壓著帽子一邊歪歪斜斜的跑回終點。

一路吃吃喝喝花了三小時把半馬跑完啦，撇開風大氣溫低，真的是一場很有趣的馬拉松呀。

計時晶片要回收，請記得自己拔下丟入桶子內。

東北風土馬拉松對海外跑者還有一個特別的禮物，就是木頭的完賽獎牌，跑完記得要到外國人服務帳篷這裡領取喲。

快速領完完賽禮還有拿回自己的衣保袋，我們兩個其實冷到只想趕快回更衣帳篷加衣服。

在帳棚內也簡單拍一下完賽禮，有清酒券、はっと汁調理包(沒有肉可帶回台灣)、穀片、飯糰一個、木製獎牌，雖然一路跑一路吃但低溫實在太耗能，在更衣帳篷不計形象就把飯糰大口大口的吃完啦。

清酒、美食嘉年華

清酒券則是這是最大的重點，因為等等就要拿著券去試飲清酒啦。

會場還有一大區清酒嘉年華區，完賽跑者可以憑清酒劵來這喝清酒。

不過我對清酒不太懂，總之就是看酒標順眼就來試喝，但實在冷到一直發抖，後來跟好戰友決定先去美食區找溫暖。

先來一碗熱熱的豚汁，可是氣溫真的太低，這碗湯其實沒多久就溫溫的啦，只能勉強提供我們一點點溫暖。

看到和牛串當然立刻要來一串，剛剛賽道沒得吃，我們自己買來吃(笑)

其實美食區跟清酒區真的很有趣好玩，但真的太冷風又強，我們兩個本來打算搭最後一班16:10的接駁車回車站，最後還是棄械投降，提早搭車離開會場，不然跑步沒失溫逛會場逛到失溫不是很糗。

接駁車的指示牌也很清楚，所以要看好「くりこま高原駅」字樣，就可以輕鬆回到車站囉。

變裝優等賞

第一次變裝就拿獎實在不太好意思(笑)，跑完兩個月後，大會透過跑玩日本 funrunjapan 版主陳桑聯絡上我，說是得了變裝賞想要寄小禮物給我們，馬拉松當天真的太冷，跑完我們兩個只顧著換衣服吃個東西就離開會場了，完全忘記變裝也有評比這回事。

得到變裝賞也是蠻特別的經驗，雖然拿到的小禮物是志工T恤一件，但大會願意想辦法找人且花郵資寄來台灣，讓人覺得十分感動啊，禮輕情義重大概就是這樣的感覺。

整體來說真的是一場很歡樂的馬拉松，而且又能以最實質的方式幫助東北復興，加上2020年起延後到4月底舉辦，賽前還可以搭配一下東北賞櫻，旅行兼跑馬一舉兩得，是多棒的一件事情啊。非常推薦這場給大家!!!