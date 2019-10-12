賽事介紹／馬場狂紀錄 簡述世界「三最」賽事！

2019-10-12 14:55 運動筆記 大鈞哥



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來到跑馬季節，國內外各種賽事爭相舉辦，每場比賽也都各有特色。上個月底剛結束的柏林馬，貴為世界六大馬之一，也被稱作最速賽道，這些頭銜都讓這場馬拉松更有話題，增添了不少故事性。除了每週運動筆記為大家整理的賽事報馬仔以外，今天馬場觀察家－大鈞哥就要為大家介紹世界上最北、最南、最高的三場賽事，我們就一起出發吧！

最北賽事－NORTH POLE MARATHON

FWD North Pole Marathon 2018 from Global Running Adventures on Vimeo.

（影片來源：vimeo）

本場賽事於2002年首次舉辦，此賽事位於北極區的賽道已經獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）認證。在此賽道上最速的男子紀錄是在2007年，由來自愛爾蘭的Thomas Maguire以3:36:10（小時／分／秒）的成績創下；女子最快的的成績則是由來自丹麥的Cathrine Due，於2008以5:37:14（小時／分／秒）的成績所寫下。

最南賽事－ANTARCTIC ICE MARATHON

Antarctic Ice Marathon 2018 (Official Video) from Global Running Adventures on Vimeo.

（影片來源：vimeo）

這場比賽於2006年首次舉辦，地點位於南極大陸上，大約在南緯80度左右，每年都會有一批有志者前往挑戰。

最高賽事－EVEREST MARATHON

（影片來源：youtube）

此賽事位在每年的5月於珠穆朗瑪峰附近的尼泊爾Solukhumbu區舉行，起點的海拔高度就超過了5000公尺，因此被稱為世界最高的馬拉松。根據金氏世界紀錄官網，男子最快完賽的紀錄是由來自尼泊爾的Ram Kumar Raj Bhandari於2013年，以3:40:43（小時／分鐘／秒）的成績所創下；女子最佳紀錄則是由來自紐西蘭的Anna Frost於2009年，以4:35:04（小時／分鐘／秒）的完賽時間所寫下的。

看完這幾場挑戰級的賽事，從這些影片記錄當中，大鈞哥覺得這些選手們都有著一道光芒，除了很帥氣以外，也真的讓我肅然起敬。在冰天雪地當中要能夠熱身、移動；在世界高峰上要能夠順暢的呼吸，這些天然條件都是讓平常人覺得危險，不見得願意體驗的，然而卻有一群超群的跑者能夠與這樣的環境和平共處，把跑步帶到這些地方，真的是相當佩服、相當感動！

觀察家言

開啟新賽道之前，訓練必須從基礎做起；挑戰極限之前，要記得多給自己一些保障。祝福各位跑友，參加各種賽事都能滿載而歸，留下美好的回憶喔！

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