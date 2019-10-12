奧勒岡計畫總教練禁賽不到兩週 Nike關閉相關計畫

2019-10-12 14:15 運動筆記 Bigfish



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Nike 奧勒岡計畫總教練 Alberto Salazar 在不到兩週前被USADA禁教（圖片來源：Twitter）

Nike 奧勒岡計畫（Nike Oregon Project）總教練 Alberto Salazar 在被禁教不到兩週之後，在台灣時間10月11日清晨，美國 Nike 總公司宣布關閉奧勒岡計畫，除了簡短聲明，並關閉了該計畫專屬網站和各大社群媒體 Facebook、Twitter、Instagram 專頁。

Nike 總裁 Mark Parker 公開聲明「有鑒於來自各界接連不斷未經證實的說法，對選手訓練和競技造成很大的干擾，我決定先關閉奧勒岡計畫。」

當 Alberto Salazar 於 9 月 30 日被禁之後，他馬上被禁止進入任何大會相關場所，他所指導的選手在沒有教練的狀態下，按照原本的計畫走，大多順利拿下獎牌，接下來他們必須自行尋找教練和未來規劃，這方面 Nike 尊重他們的決定。

本週日芝加哥馬拉松開跑，Alberto Salazar 指導的 Galen Rupp、Jordan Hassy 也在參賽名單中，根據 Hassay 向 Runner’s World 的訪談，她自 9 月 30 日後就無法和 Salazar 或教練團取得聯繫，她仍會按照本來訂好的計畫走，比賽之後會跟其父親一起討論未來的規劃。

奧勒岡計畫的元老、指標性選手 Galen Rupp 目前為止都還沒有對外發表過任何聲明。

在台灣有極大關注度的大迫傑兩年來對外都有強調他的教練是 Pete Julian，曾將一億日圓破紀錄獎金，分享五千萬日圓獎金給他，在 Salazar 被禁、Nike 奧勒岡計劃被關閉後，大迫傑表示遺憾，他自己的計劃和 Nike 的贊助都不會改變，未來教練、團隊的動向尚未決定。

參考來源：Runner's World、Bloomberg

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