賽事心得／2019柏林馬 最好第一天就去EXPO！

2019-10-12 14:40 運動筆記 Nico Huang



第一天下飛機回飯店放完行李之後，就手刀飛奔到EXPO拿號碼布。原因無他，就是想要搶第一天有多一點選擇買到自己喜歡的紀念衣跟紀念鞋。這次EXPO是在柏林的一個希特勒時代的舊機場-滕珀爾霍夫(Tempelhof)，過去是納粹集會地點跟柏林封鎖區 (註1)，現在已經變成大型展演空間。EXPO開放時間為9月26日到9月28日總共三天註2。

(我跟飛機的合照)

(BMW的前導車超帥，本來都要走了，結果全部又走回來合照。）

坐到附近的U6線地鐵 Platz der Luftbrücke站，走路不到10分鐘就到入口。主辦單位心機很重，將號碼布領取處安排在充滿誘惑的眾多商家之後。我必須無視那些新奇有趣且特價的商品，策略是直奔號碼布區領完後再殺去官方紀念商品區採買，最後才能好好的逛逛攤位拿小贈品，而且拿到號碼布之後也才能拿出來拍照啊！另外EXPO就算不是柏林馬參賽者也能進去逛，不同的地方在於參賽者的走道會有工作人員幫你帶上專屬的手環，而到賽前都不能把它拿下來，因為賽事當天要憑手環進入選手等待區。

全員領完包裹，藍色袋子裡面的東西，有號碼布、晶片、地圖、施巴隔離霜、一塊黃色海綿(沒拍到)、像是補給的棉花糖跟一堆廣告DM，我只留下我想要的其他都丟了。

至於官方紀念品區在真正賽事來臨前就已經在比速度了，我的目標是紀念鞋跟隨便一件好看的紀念上衣，於是埋頭像菜市場歐巴桑一樣就開始往最小尺寸開始翻，一開始連XS套上去都覺得太大，有位阿拉伯蒙面的小姐向我展示她剛搶到的合身外套，我借來試穿發現尺寸也是XS啊！怎麼會這樣？後來才發現自己一頭熱的走到了男裝！哈哈！結果一到女裝區之後果然甚麼都對了，尺寸也還算足夠，但是小尺寸的真的不多，看到就先拿在手上以免後悔。

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最後我買了藍色風衣120歐元、無袖上衣25歐元以及官方紀念鞋149.95歐元，買下來總共折合台幣約10043元。結帳金額超過25歐元的話可以要求TAX FREE，記得跟結帳人員出示護照與說明，歐盟的退稅單位有兩間Global Blue跟Premier，Global Blue的市占率約90%，EXPO用的就是Global Blue，目前退稅的金額已經退到當初留的信用卡帳戶了，速度算蠻快的！

(跟這個背板拍照是一定要的啦)

在場內到處悠晃的同時，看到柏林馬吉祥物黃鼠狼從眼前走過，這時候千萬要大方地走上前去要求合照，黃鼠狼先生通常都很NICE來者不拒。至於為什麼柏林馬的吉祥物要選擇黃鼠狼，真是讓我百思不得其解，畢竟華人世界有句諺語「黃鼠狼給雞拜年」不是甚麼很好的意思。查了一下黃鼠狼對於德國人的意義，跳出了二戰期間德國最早大量生產的「黃鼠狼Marder系列坦克殲擊車」，或許德國人認為馬拉松像是一種人體坦克式的進擊吧！黃鼠狼還有自己粉專！ https://www.facebook.com/FridoFlink/ (吉祥物黃鼠狼會在場內到處走來走去，走過路過不要錯過！)

(場內逛得差不多準備離開的時候，發現場外有活動，好像是adidas舉辦的競賽活動。)

另外小提醒，德國早晚溫差大，離開會場的時候慶幸自己買了外套，馬上就套上去穿。晚餐是當地有名的土耳其小吃-沙威瑪Mustafa's Gemüse Kebap，排了我兩個小時啊！(註1)柏林封鎖：為期1948年6月24日至1949年5月12日，二戰之後因冷戰蘇聯和西方世界關係惡化，進而封鎖西方盟國通向柏林地區的道路和燃料。 (註2) EXPO開放時間通常都是三天，最後一天通常是賽前一天會較早打烊關門。