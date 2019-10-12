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跑鞋評測／跑場鬪士必備 MIZUNO WAVE DUEL五大特色

2019-10-12 14:06運動筆記 ShipaiRikuoh

    很榮幸能夠選上這次的MIZUNO 訓練營，最開心的事莫過於獲得ㄧ雙MIZUNO WAVE DUEL跑鞋，而這雙鞋到底有什麼特色呢？ 以下就是小小實測心得。

    首先它的外觀很亮，螢光色的黃（當然也有別的顏色），然後旁邊便是MIZUNO的大大LOGO兩側都是，這種高調我喜歡，大底則是一顆顆箭頭造型的G3顆粒，鞋底後半則是以吸震材為準。

 

          當天拿到後就毫不猶豫的換掉原本腳上習慣的N牌鞋子，直接來個操場5K測驗測試看看它能否帶給我什麼驚奇，尤其在腳傷尚未完全好的情況下。

          開跑後我花不到1K的距離就感受到MIZUNO WAVE DUEL 這雙的魅力，跑起來很貼合腳，在跑的過程猶如我學生時期比賽穿釘鞋一樣的抓地力，我還以為我是穿著釘鞋在跑呢！ 除此之外著地時所受的衝擊力完美的被中間黑色的夾層及後面的大底緩衝材吸收，雖然因傷一陣子沒跑步了但穿著這雙不知不覺就會把配速拉上去，實在是太神奇了，且跑的過程受傷的地方也沒在痛，真的很另我佩服。

   

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         到柏油地河提跑測試，原以為這雙會硬梆梆的，但實際跑個4K的法特雷克，踩起來很扎實不會硬但也不是軟趴趴的讓腳陷下去，就是實實在在的有訓練到腳，每步都有踏實的訓練到。

          

      

最後做個總結

1.抓地力很好，反饋力大。

2.輕又不失外保護及包覆感（貼腳）。

3.反饋後的吸震佳。

4.適合競速練習及比賽。

5.CP值高（釘鞋加慢跑鞋一次到位）。

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