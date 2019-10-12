姊妹們跑起來／跑步是我勇敢的決定 遇見更棒的自己

2019-10-12 14:20 運動筆記 蔡雅安



路跑，有陽光的日子~天空特別藍，空氣特別清晰，而我特別…耀眼！

終點線，我全力衝過，擁抱專屬自己的榮耀時刻，遇見更棒的自己！

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跑步是我勇敢的決定

曾與病魔抗戰近兩年餘的黑暗時光，讓我體悟何謂煉獄般的酷刑。在各種先天條件不佳的狀況下，不甘向命運低頭，選擇跑鞋踏上起跑線，用路跑、汗水、淚水戰勝病魔，跑出自己的康莊大道。

喜遇生命貴人

「好喘、好累、好痛苦」是我對跑步的第一印象，在尋遍良醫仍無法對症下藥之際，別無選擇，只能強迫自己習慣這樣的不舒服感繼續跑下去，繞著操場甜甜圈一步步慢慢跑。

「慢一點沒關係，你行的，雅安加油！」每次跑步時，總會有熱情的跑步前輩不斷為我加油，讓我相信自己會康復，一定會更好的！

在孤單又漫長的長跑路途，冥冥之中受到諸位貴人提攜相助，將我從谷底帶往人生巔峰造極之處。

跑步看見不同的世界

去(2018) 年入圍「柏林馬拉松台灣精品代表隊」，戴著台灣最長青的電鍋勇闖柏林賽道，讓世界看見台灣。

今(2019)年代表高雄市與日本仙北市交流，參加日本東北第一大的田澤湖馬拉松，繞著如夢似幻的湖泊跑步真是人生一大樂事。

關於跑步，我想說的是

大家總會說：跑步只有累積沒有奇蹟，但對我來說，我是靠著跑步的累積來創造自己的奇蹟。回首過往跌宕，嚐盡人生中的酸甜苦辣，當我穿起跑鞋跨出第一步後，發覺生命充滿著希望，跑步，讓我遇見更棒的自己！