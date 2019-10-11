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跑步知識／增強跑步活動力 5種髖關節伸展方式！

2019-10-11 13:33運動筆記 余文彥

第二屆寶礦力水得路跑今天在大佳河濱公園熱鬧開跑。圖／金車大塜提供
第二屆寶礦力水得路跑今天在大佳河濱公園熱鬧開跑。圖／金車大塜提供
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「髖關節（hip joint）」是骨盆與大腿連接的關節，由股骨（femur，大腿骨）與位於骨盆外側面的髖臼相接形成，是一個球窩關節，四周包圍著強有力的關節囊（hip capsule）與肌肉韌帶。髖關節負責驅動雙腳動作，在日常走路或跑步時受力非常大，若是欠缺良好的放鬆與伸展，很容易導致活動度降低，限制運動表現，甚至增加受傷機會。

圖片來源：連結

全方位伸展髖：5種髖關節伸展

下面介紹五種伸展髖關節的方式，可以在運動前進行（伸展停留時間短一點5～10秒），也可以運動後進行（伸展停留時間長一點30秒～2分鐘），在運動前後的平時也可以進行伸展。勤於伸展能幫助你增加髖關節的活動範圍，避免受傷也增加運動表現。

蜘蛛人伸展（Spiderman Stretch）

伸展位置：髖關節前側與髖內收伸展步驟：

  • 至棒式或伏地挺身準備姿勢。

  • 把左腳往前跨到雙手旁邊，右腳膝蓋落地。

  • 打直上半身，維持脊椎中立位置。

  • 若是無法打直上半身，拿滾筒或其他替代物品墊在雙手下方降低柔軟度要求。

  • 主動把髖往前推，感受右髖關節前側與左大腿內側伸展。

  • 在運動前伸展停留時間5～10秒，在運動後伸展停留時間30秒～2分鐘。

  • 交換雙腿，重複1～2回。

大腿內收肌伸展（Adductor Stretch）

伸展位置：髖內收與大腿內側伸展步驟：

  • 成四足跪姿（4 foot），雙手撐地在肩膀正下方，雙腳膝蓋著地在髖正下方。

  • 右腳往右側打直，與身體方向成垂直，腳尖朝前平放在地上，維持上半身脊椎在中立良好位置，不要拱起背部。

  • 在維持上半身姿勢的前提下慢慢把身體往後推，當感到大腿內側太過緊繃、或無法維持上半身姿勢身體就往前回推，來回5～10次。

  • 把腳尖轉向上方，重複上一步驟。

  • 腳尖轉回朝前方，左手抱頭，手肘朝上方來回旋轉5～10次。

  • 左手回到地面原來位置，改以右手從身體下方往左側延伸來回5～10次。

  • 交換雙腳進行，重複1～2回。

90-90伸展（90-90 Stretch）

伸展位置：髖外旋與髖內旋伸展步驟：

  • 右腳在前左腳在後，雙腳髖與膝蓋皆成90度（呈現「卍」字型一半），身體面向右腳小腿，雙手撐在兩側，上半身打直。

  • 雙腳大腿「用力」貼向地面，在不改變姿勢前提下前傾上半身增加伸展幅度。

  • 停留一段時間後，身體往左旋轉，左手撐在身體後方，維持上半身打直。

  • 雙腳大腿「用力」貼向地面，停留一段時間。

  • 在運動前伸展停留時間5～10秒，在運動後伸展停留時間30秒～2分鐘。

  • 交換雙腿，重複1～2回。

後側髖關節囊伸展（Posterior Hip Capsule Stretch）

伸展位置：髖關節囊（髖關節囊包覆著髖關節，長時間跑步讓髖關節囊容易緊繃。自己非常喜歡這個伸展動作！）伸展步驟：

  • 成四足跪姿（4 foot），雙手撐地在肩膀正下方，雙腳膝蓋著地在髖正下方。

  • 左腳往後打直，右腳小腿往右轉讓右腳跟移動到左腳膝蓋下方。

  • 讓左腳跨在右腳跟上，骨盆往右後方45度左右推，感受髖關節囊的張力來調整移動的角度。

  • 來回移動5～10次後換腳，重複1～2回。

直膝下放伸展（Leg Lower）

伸展位置：大腿後側（後大腿過於緊繃會抑制臀部的力量，導致跑步時無法維持良好的上半身姿勢。）伸展步驟：

  • 背部服貼平躺在地上，雙手抓註彈力帶的一端，另一端套在左腳腳底（欲伸展腳）舉起朝向天空，膝蓋伸直、勾起腳尖。

  • 若無法伸直膝蓋，降低腳舉起的高度。

  • 右腳舉起至左腳同樣高度，保持膝蓋打直、勾起腳尖，上下移動10次。

  • 雙腳交換，重複1～2回。

  • 過程中下背部平貼在地面上，不要聳肩讓肩膀或脖子出力。

  • 肩頸感到緊繃或不適，以軟墊或枕頭將頭部墊高。

這禮拜是國慶連假，除了認真練跑以外也要認真伸展，好好保養自己的髖關節吧！

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