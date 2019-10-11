2019柏林馬中籤了然後呢？ 跑前作業懶人包！

2019-10-11 13:28 運動筆記 Nico Huang



自從開始跑步之後就覺得出國旅遊結合馬拉松是件很棒的事，除了能瀏覽當地風俗民情外，還可以順便帶一隻馬回國當紀念品。而世界六大馬（註1）更是所有跑馬人的終極目標，波士頓我可能要努力一點才能達成，而其他五個就是看籤運了。

當初抽柏林馬抱著很隨緣的態度，用的還是團體報名抽籤的方式（註2），時間久到忘了的11月底某天晚上，跑友突然奪命追魂CALL。「Nico！Nico！Nico！我好像中籤了耶！你快去收信！」「什麼！什麼！什麼！」抱著緊張興奮期待稍微尿失禁（哈）的心情打開mail⋯⋯

我也抽中了，本組籤運不錯抽三中二，於是我的六大馬第一站就從德國柏林開始了！（註3）抽中的第一件事就是先訂飛往德國的機票跟賽事前三天的柏林住宿，其餘行程之後再慢慢規劃加進來即可。

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(小小整理了一下本人抽中柏林馬之後的各項作業時間，給想去的跑友們參考，這次旅程感謝神隊友們發揮所長，才能進行的那麼順利。)

關於報名費

柏林馬在報名的時候就預先綁定信用卡，如果中籤就會立刻扣款，如果沒有真的想跑的千萬不要隨便亂報。費用是125歐元，折合台幣約4375元(看當時匯率)。跟其他六大馬比起來，柏林馬的費用算是中規中矩了。

(紐約馬的報名費榮登冠軍啊！讓不讓人活！)

關於機票

我們原本打算選擇華航直飛法蘭克福之後再坐德鐵DB進柏林，但心機重城府深的搜尋機制讓第一次跟第二次機票搜尋後的票價差了有5-6千之多，在電腦面前整個看傻了眼，本人只是個資本主義社會下的小小打工仔，所以最後選擇國泰航空在香港轉機一次之後飛往法蘭克福的班機（費用25140台幣）。至於直飛跟轉機哪一種好其實沒有一定的準則，完全取決於你的行程規劃。如果你想台灣直飛德國(TPE→FRA)，中華航空是唯一選擇，飛航時間約13小時35分。如果你想下來走走，看看荷蘭阿姆斯特丹機場或是路過阿拉伯聯合大公國杜拜的話，可以選擇荷蘭皇家航空或是阿聯酋航空。

但最重要的就是一定要保旅遊不便險(申根地區國家)，以及帶一套全馬裝備在身上。這次我就目睹了一個跑友血淋淋的例子，他的托運行李直到跑完柏林馬之後才送到下榻的住宿飯店。幸運的是他很聰明的帶了一套裝備在身上，但他可以更幸運的是如果有保旅遊不便險的話，去EXPO購買紀念衣鞋的費用就是保險公司幫他出了！

而我本人回台灣的時候，行李也延遲了六個小時以上才到，心想好顯是回台灣才發生！如果在德國行李沒來我鐵定冷死啊！目前現在保險正在進行理賠程序，有新的進展再更新囉。

(準備從台灣飛出去囉！飛這麼遠一定要保個險啊！看到行李異常通知真是山林涼...好險家門鑰匙前一天已經先拿出來隨身包包放了。)

關於住宿

賽事前三天的住宿最為重要，除了克服時差跟飲食之外還要搶第一天就到EXPO報到。為什麼呢？因為第一天的紀念商品像是衣服鞋子尺寸是最齊全的，因為亞洲人比起西方人的骨架都偏小，像我台灣穿M的尺寸在EXPO必須拿到XS才剛好，如果想買到自己喜歡商品，建議第一天就殺去EXPO最妥當。而住宿部分很幸運的是跟一位已經跑過柏林馬的老司機共享一間柏林馬起點(布蘭登堡門）附近的豪華公寓，走路只要200公尺左右，真的非常感謝她！

(一看就知道都是來跑柏林馬的，公寓斜對面就是超市跟Berlin Mall，廚房設備齊全還可以煮火鍋，早餐跑那天窗戶望出去看到一到大彩虹。)

關於景點

除了跑馬之外，坐了13個多小時的飛機，飛的大半個地球來到德國，當然要到各方景點晃晃。這次的行程共12天，扣掉在天上飛行的頭尾兩天，真正落地飽覽德意志帝國的時間只有10天。原本想要去附近的歐洲國家晃晃，但發覺這樣只能蜻蜓點水般的當個過客，於是改成德國全境內的深度旅遊。但德國很大雖然說是深度旅遊，我們也只去了主要的三個城市：柏林、慕尼黑、法蘭克福。

柏林：德國首都，也是德國人口最多的城市，但窮人也最多。

歐洲被害猶太人紀念碑，又叫浩劫紀念碑，拍照時表情請肅穆哀戚千萬不要在裡面嬉鬧！

柏林大教堂，芎頂裝飾之華麗的一個教堂，總共有四層，爬到最上面可以鳥瞰整個柏林市區。

柏林圍牆-東邊畫廊，最著名的兄弟之吻。@慕尼黑：德國最富裕的第三大城市，一直很想獨立，巴伐利亞人民對自身感覺超級良好！

卡爾斯門，一到慕尼黑就先玩了今年6月份才開放的電動滑板車，40分鐘騎到老城區噴掉我300多元新台幣，我還是乖乖坐地鐵跟公車好了。

皇家啤酒屋，裡面氣氛很熱鬧，服務生還會故意鬧你！

楚格峰，德國第一高峰海拔2962公尺，位於德奧邊境，上去的時候還有點殘雪，感謝那天天氣超好，才能順利爬上真正的制高點。

這次旅程剛好趕上慕尼黑的啤酒節，於是就10人為一單位的訂好的HB的帳篷。整個啤酒節的場地就像是一個超大的遊樂園，到處可以吃喝玩樂走來走去。

國王湖，像人間仙境一般的地方，湖水極清澈水質空氣超好，湖裡很多鱒魚，醃製之後是當地的特產。

魔法森林跟國王湖是一個套裝行程，走進這個森林要小心景色太美而迷路。@法蘭克福：二戰被炸毀幾乎80%的城市，新式建築物很多，常辦國際博覽會的都市。

第一天與最後一天停留的城市，最後一天最重要的工作就是買！買！買！然後回下榻處塞行李啦！

(註1) 世界六大馬，波士頓、紐約、芝加哥、倫敦、柏林、東京。(註2) 團報為2-3人一組，其中有一人中籤其他人同享，團結力量大！團體跟個人報名只能二擇一！(註3) 這次台灣總共661人中籤，全部參賽人數總共150個國家，共計46983人。