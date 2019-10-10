姊妹們跑起來／延畢可恥但有用！主修田徑的日子...

2019-10-10 16:07 運動筆記 Joanna



「大家好，我現在是田徑系大五，目前練五千項目，並以跑全馬為目標，再請大家多多指教！（鞠躬）」

這麼荒謬的自我介紹，我還真難想像會從如此正經的我的口中說出。其實有太多事情我真的從沒想過，像是曾經是文靜路線的我後來變成了陽光少女路線（我還年輕）；從小對跑步沒有特別情感的我，卻在大三下的時候加入學校田徑隊。說起我跟跑步的不解之緣，應該從被「推坑」跑步說起。

政大田徑隊。右二有fashion髮色的是教練呂潔如，右三是可愛的me：）

在我升上大一時，我那熱愛運動的堂姐恰好搭上一波路跑熱潮，開始約起她可愛的堂妹一起陪跑。身為好妹妹的我義不容辭，而跑著跑著一試成主顧，開始跟著報名各式路跑：三星公益、世界地球日、Nike 女子路跑和日月潭路跑等。同時，還到處跟人家「約跑」（不要看錯喔 >///

被推坑者與推坑者。我與堂姊的跑步日常

我是第一次發現，原來自己是那種拼命三郎的類型。每次踩飛輪都要踩到筋疲力盡才甘心，因為這樣下一次就能踩得更久，而一次一次的突破身體極限讓我心情愉悅；相反地，只要訓練時稍微放鬆讓自己當下好過一點，做完訓練後我就會覺得非常懊惱，心想著那時如果ㄍㄧㄥ過去就好了，我的抖M屬性徹底開發完成。上完這堂美好的鐵人三項課後，我赫然發現因為自己修滿體育必修課程，而無法再選其他體育課，當下真的是晴天霹靂！在我悲傷之情快要殃及他人前，滑著電腦選課頁面的我突然發現學校有田徑隊。（糟糕，這句話可別被教練看到才好）

「參加學校田徑隊也等於是上體育課嘛！」抱持著這種不三不四的心情，我當下衝動地直接寄信跟教練說明來意。第一次惴惴不安地去觀摩田徑隊的練習後，至此就這麼練下去，並成為了田徑隊的一員。

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今年暑假和南港高中一起去清境農場暑訓，跑山路的部分真的母湯。左一為不願睜眼的me

由於自己是從路跑起家的，於是我選擇了五千公尺的項目。老實說，我真的跑得慘不忍睹，成績倒是其次，不忍直視的是我那恐怖的跑姿。沒什麼擺動的手臂、看起來像是坐著的跑法，還有明明是練長跑卻幾乎用小腿在跑等，各式各樣、奇形怪狀的姿勢在我身上真的都不奇怪，了解自己的狀況後，我開始學習修正自己的姿勢，慢慢加強自己的核心。但說真的，我以前就是這麼跑來的，就算很醜那也是我最原本的樣子。當然，現在的我是」希望能透過改善跑姿，使跑步經濟性提高，還有...這樣拍照起來才不會那麼醜啦！

去年寒假和清大一起到衫林溪移地訓練，每次練完後必進行各種按摩。圖為以按摩之名行攻擊之實的我們

我的跑步高潮（？）大概就是在大四上的時候，那一學期我報了校園馬拉松 10K 競賽組和台北馬的半馬。校園馬拉松的 10K 沒那麼可怕，要跑山路這件事我也認了，但重點是當時教練一句話讓我真的「壓力山大」。

「這次田徑隊大家的學期成績，就看抱競賽組的人的名次喔！」教練笑著說。

什麼？！雖然知道教練不一定會真的這麼做（不，有可能是真的...），但心裡還是有一種要努力爭取成績的壓力；此外，我還報了我的人生初半馬，由於練習的時候不曾跑超過 12K， 我真的很害怕會跑著去、坐回收車回來。最荒謬的是，我還真的因為壓力大，而做了好幾次跟跑步相關的夢。這也迫使我在每個寒冷的冬天早晨能夠咬牙掀開棉被、沖沖套上一件薄外套就出門去練跑。最後我在校園馬拉松拿了女生組第四名，這是我人生第一個小凸台（雖然學校是沒有台子啦），也總算是對田徑隊、對教練以及我自己有個交代！（再次呼籲田徑夥伴要好好愛護你們的好學姊啊：）

沒有凸台的第四名。左一為不是田徑隊但跑的飛快的朋友，右二為來自田徑隊拿第二名的優秀學妹，左三就免了

跑人生初半馬則讓我深深體會到許多跑者的心聲，例如：對前 3K 的水泄不通感到痛苦、已經跑了 10K 發現還有一半，以及不停地扣問自己為何在此。在 10K 以後，我就開始用倒數的方式來計算里程數，我的速度開始降下、腳步開始沉重、手的擺幅程度也大幅縮減，意識到自己快變成喪屍模式後，我趕緊「人工」擺臂跟抬腿。而最痛苦的就是在隧道內那一段，昏暗的燈光、不時傳來轟隆的聲響，以及看不到出口的永無止境，這很值得絕望吧？終於，出來隧道後就快到終點了！我看了看錶發現時間是 1 小時 55 分。

「我要在兩小時內跑完！」我心中定下了這個目標。

在轉彎的地方我開始加速，接著我看見遠方的終點線，但此時我也已經幾乎沒力了！紫色的終點線看起來沒有要跟我招手的意思，我邊跑並且不時地看著手錶，56 分…快跑…57 分…還要再快！此時的我已經完全無視終點前的攝影大哥，在鏡頭前展現了真（ㄇㄧㄢˋ）實（ㄇㄨˋ）自（ㄓㄥ）我（ㄋㄧㄥˊ），最後終於壓在 1 小時 58 分踏上終點線，最後槍聲成績是 2 小時 6 分 23 秒！真的好感動啊！一種解鎖人生目標的感覺。我默默地在半馬選項打了個勾勾。雖然跑的時候開始後悔幹嘛報半馬虐待自己，但還是默默在必做清單中新增一項全馬，而我深深地相信，到時候，我一定會對那時報名的自己，幹！意！滿！點！

雖然放自拍照很恥，但還是人生初半馬還是要紀念個

現在身為延畢生的我，最快樂的時光就是待在田徑隊的日子，和大家一起奔跑、吃東西、講幹話，真的好快樂！當我在跑步時，所有一切世間的煩擾都煙消雲散，此時的我只注意到自己的步伐、呼吸和配速，真的好想一直當個快樂奔跑的學生啊！雖然一隻腳還在學校，但至從另一隻腳踏入社會成為半個社畜後，我也開始在思考，自己的人生到底在追求什麼？而人生的意義又是什麼？對此我還沒辦法給自己確切的答案，但我知道有些事我就是會一直努力地進行。

跑步對我來說，大概就是這麼一回事吧！

最愛の田徑隊。右一為後來帶我們的洪鈺釗教練，右二是開心嬌羞的me（完）