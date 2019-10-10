賽事報名／PORSCHE路跑 在賽車道感受最快速的賽事

2019 PORSCHE SPORTSCAR TOGETHER DAY RUN

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這是一場很特別的路跑活動唷，不來參加實在太可惜了～讓我在這裡簡述一下賽事特色給你知～

1.不用一大早起床,可以睡到飽再出門

2.活動從早上11點一直到下午6點都有精彩的節目(闖關送獎品,知名歌手現場演唱,市集,一直到壓軸的路跑活動)

3.安全無虞不會跑在公路上被問候(全程都在 台中麗寶賽車場G2賽道 裡跑)

4.全程就只有3.6K,不怕孩子跑不完

5.完賽禮豐富,T恤跟毛巾都有PORSCHE字樣(光是看到PORSCHE就好威)

6.可以看到全新款PORSCHE跑車!!(跑車迷一定不要放過這次機會了)

活動流程：(實際活動流程以現場公告為準)(演唱會歌手名單還在增加中,所以還沒列出)

時 間 活 動 項 目 11：00-15：30 PORSCHE Sportscar Together Day 15：30-16：10 選手集合(不提供衣物寄放) 16：10-16：20 教練帶動暖身操 16：20-16：40 移動至賽道準備起跑 16：40 鳴槍起走 17：40 比賽結束(限時1小時) 18：00 全區淨空

淦哥自己在賽實場雖然跑過好多場賽事,但是這場實在太吸引人了~不參加不行啦!!