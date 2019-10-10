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賽事報名／PORSCHE路跑 在賽車道感受最快速的賽事

2019-10-10 16:22運動筆記 淦哥(金田雙鈿)

保時捷車迷看過來！想帶孩子一起運動也看過來！還有什麼賽事比這場 更快 更頂級

  • 2019 PORSCHE SPORTSCAR TOGETHER DAY RUN

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    這是一場很特別的路跑活動唷，不來參加實在太可惜了～讓我在這裡簡述一下賽事特色給你知～

    1.不用一大早起床,可以睡到飽再出門

    2.活動從早上11點一直到下午6點都有精彩的節目(闖關送獎品,知名歌手現場演唱,市集,一直到壓軸的路跑活動)

    3.安全無虞不會跑在公路上被問候(全程都在 台中麗寶賽車場G2賽道 裡跑)

    4.全程就只有3.6K,不怕孩子跑不完

    5.完賽禮豐富,T恤跟毛巾都有PORSCHE字樣(光是看到PORSCHE就好威)

    6.可以看到全新款PORSCHE跑車!!(跑車迷一定不要放過這次機會了)

    活動流程：(實際活動流程以現場公告為準)(演唱會歌手名單還在增加中,所以還沒列出)

    時  間活  動  項  目
    11：00-15：30PORSCHE Sportscar Together Day
    15：30-16：10選手集合(不提供衣物寄放)
    16：10-16：20教練帶動暖身操
    16：20-16：40移動至賽道準備起跑
    16：40鳴槍起走
    17：40比賽結束(限時1小時)
    18：00全區淨空

    淦哥自己在賽實場雖然跑過好多場賽事,但是這場實在太吸引人了~不參加不行啦!!

    報名點這裡

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