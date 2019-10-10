姊妹們跑起來／妳永遠不知道 跨出的每一步會帶妳去哪裡

2019-10-10 16:12 運動筆記 Lai Chin Lin



關於跑步這件事，每個人開始的理由不同，想得到的不同，實際獲得的也絕對不同，大家都在這日復一日的訓練中，不斷尋找、理清、付出並且獲得。我從2016.09開始接觸跑步至今，三年，當然直到現在我都還覺得自己很半調子，常常受心情、生活變動影響，不開心就偷懶不訓練。只是每當回首這三年，我都慶幸當初選擇了開始跑步。

因為跑步，身材和氣色有了變化。

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因為跑步，和許多不同領域的人締結了緣分，大家一起上課，一起跑課表、一起報名賽事、一起跑完後的最美味餐點，這些都成了生活裡重要的部分。

因為跑步，自己的個性也漸漸改變，沒想到人生的方向也因為跑步而有了變化...。

懵懵懂懂地開始跑步 三年前，我是一個十分壓抑、習慣自我否定，非常迷惘的女生。當時感情上正經歷一段讓我很痛苦的關係，我甚至以為我會永遠走不出來。因為看了歐陽靖的書，我報名了森林跑站的跑班，開始接觸跑步，認識了現在的教練李翰暄。有一天，他隨意的問我要不要和其他同學一起去跑半馬，當時對馬拉松毫無概念的我隨口就答應了XDDD 傻傻的開始執行他可怕課表的生活。那時無論出太陽或下雨，我都會去跑，90%完成他的課表，現在想想也很佩服那時的自己，我想那時其實是很想找一個方式，排解環繞內心的各種憂鬱、難過與自我否定吧。於是，我的初半馬：2017 新竹鐵道路跑成績：02:21:14

跑完後，教練說：「哎唷，還不錯喔！」。當時對這樣的成績一點概念也沒有，他說不錯可能真的不錯吧，於是跑步從此成為生活的一部份。我就繼續乖乖地跑，繼續跟著其他跑友們一同報名賽事、一同訓練。2nd 半馬：2017 魅力金門金寧觀光半程馬拉松 02:09:52

3rd半馬：2017 Nike woman run Taipei 半馬 02:00:52

2017年4月也參加了夸父接力賽東台灣站，很幸運地在那裡認識了後來的男友，也是現在的老公。

挑戰初馬

跑著跑著，跑出了一點成就感，於是和幾位跑友決定報名2017金澤馬拉松，作為我的初馬！但一切不是想像中那麼簡單...這是第一次要跑超過21km的LSD，加上第一次遇上夏天，我真的是嚇壞了。才知道自己是多麽的不耐熱，以及肌力是多麽不足。這陣子工作上也有了變動，從原本的內勤轉為外勤業務，工作的活動量、太陽曝曬量及壓力也突然增大，這些轉變讓我很不能適應，各種心情漸漸影響了訓練的品質。整個夏天，我只要感受到那悶熱的空氣就好想放棄。是教練、跑友們還有男友，互相鼓勵，耐心地領著我跑完每一步。

(圖為跑間歇跑到要斷氣的臉XD就是這麼痛苦這麼厭世XDDD）接著我們前往金澤馬拉松囉～第一次的海外馬拉松，雖然和東京馬、大阪馬等比起來他的規模並不大，但第一次看到那麼熱鬧的EXPO、第一次跑到那麼好跑的路、第一次感受到那麼熱情的賽道，一切都好新鮮。 還記得那時我謹記教練給的配速，不敢自己亂跑，後來下了雨，我的腳踝和膝蓋也開始隱隱作痛，感謝男友在旁身兼隨身補給、隨身按摩，因為有他，我才能不停下來跑完一個全馬。我的初馬：2017 金澤馬拉松成績：04:43:20

漸漸失去規律訓練的動力 2018年，由於前一年NIKE女子馬飲恨沒有破2，抱著今年一定要破2的決心，整個冬天都在調整心態，讓自己靜下心來好好準備，並依然乖乖吃著教練可怕的課表～賽前教練很有信心地預測我的成績，他說這次我大概能跑到1:53左右，我那時還覺得他對我太有信心了，能破2我就很開心了！沒想到竟然真的被他說中！！ 2018 TAISHIN WOMEN RUN TPE 01:53:01

沒想到我能破2，而且還破這麼多，直到現在還覺得難以置信 XDD

但在台新女子馬後，我漸漸地失去動力，雖然嘴上說下一步要往破1:50的目標邁進，但實際上我開始想避開夏天跑步、想避開長距離、開始厭倦高強度的課表、也疲於追求成績，訓練漸漸變得有一搭沒一搭。我不知怎麼變成這樣，也不知該怎麼去調整心態，後來決定放慢速度，把成績放一旁，有看到想跑的賽事就放鬆快樂跑；或是去當稱職的啦啦隊，從不同角度去觀賞這些賽道上耀眼的選手們。 跑步帶給我的事 休息了一陣子，還是找不到像以前一樣跑步的動力，常常問自己還想繼續跑嗎？跑步對自己來說到底是什麼？ 有一天我再次盤點這三年的點滴時，突然發現，原來是當初想開始跑步的理由已經不復存在，或說在這個過程中那些問題漸漸被解決了。 我不再是以前那個壓抑的女孩、我離開了一段痛苦的關係，我不用再為了擺脫什麼東西而埋頭跑了！原來，在這每一步的累積中，自己各方面都有所成長，並且也給了我意想不到的回報。我逐漸想明白，我從來沒有想放棄、我還想繼續跑下去，只是或許動力和想法需要更新了！該怎麼更新呢，這還需要時間的驗證，但或許也不用想那麼多，就像一開始那樣簡單：「跑就對了！」。從來沒想過，跑步會成為生活的一部份，看看跑友們的跑步日誌是每天的樂趣之一；沒想過我會因為跑步而認識另一半，步入婚姻，甚至搬離從小到大成長的地方，然後....我們即將迎來一個小生命啦！！

聽說寶寶的腿很長，看來也是跑步的料 （？產檢時，醫生直接問我是不是有在跑步或其他運動，因為我的心跳比較慢。聽到時真的再次感謝跑步，因為這幾年練起來的心肺，也提供給寶寶相對比較好的環境！ 後記 對於跑步，總是充滿著感激。謝謝跑步，讓我認識了很多很棒的人，謝謝光頭教練李翰暄謝謝Akebono曙光路跑團總是能從跑步人身上學到很多：「務實任命的累積」、「不如意也不放棄的堅強意志」、「想讓自己更好的心」、「想讓大家更好的付出」、「面對病痛依然努力向前的堅強」...。

謝謝跑步，讓我遇見願意牽著我的手跑向無數個終點的人，

謝謝跑步，讓我學會反省、關注、感謝自己，

永遠不知道跨出的每一步會帶著自己去向哪裡，但我想，就是拎著跑鞋，跑下去就對了吧！回頭一看，會發現自己累積了多少自己才懂的無敵美景、動人故事和堅強意志。