姊妹們跑起來／跑步是我這輩子 唯一能做好的一件事

2019-10-10 16:14 運動筆記 Michelle Cheng



我是誰？

這一生我到底在做什麼？

在獲得死神特赦恩典後，

我逐漸清晰自己的樣子。

屏風表演班創辦人李國修老師說：「人，一輩子只要能做好一件事，就功德圓滿了。」

多少人能像國修老師如此幸運，18歲就決定與舞台劇廝守終身，專注、真情、堅持不改其志。

還好，在我的人生下半場，

一場美麗的意外，讓我栽進路跑人生。

跑步，讓我在痛與苦中認清自己，

於是，我決定這輩子要做好跑步這件事。 2014年，我從人生谷底徹底反彈！

2014年，是我從人生谷底徹底反彈的光榮時刻！

Life sucks without dreams.

生活糟透了，我不敢有夢想，是我2013年的寫照。

身為教育工作的打工仔（代課教師），生了一場大病無預警的失業，過著意志消沉、自我封閉，害怕接觸人群的生活。那段時間應該是自卑，自卑的相反詞是自尊，因為自尊心太強，好怕自己不如人，好怕被同情，好怕被憐憫！外表堅強的人誰都看得見，內心的脆弱卻只有自己懂。刻意斷絕了跟外界的所有聯繫，社交生活掉入休止符，選擇停在這個符號上，不知道要休息多久，顧影自憐，彷佛這個世界已沒有我的旋律，這樣的狀況很難不讓我懷疑自己是不是一個廢物。

突然，《哈利波特》作家 J・K・蘿琳的人生激勵我，她曾經罹患憂鬱症、被家暴、離婚、單親媽媽、靠失業救濟金過活、作品曾被12家出版社拒絕…..最後卻成為全球家喻戶曉、最有錢的作家。「失敗」使她背水一戰，毫無顧慮的寫出了《哈利波特》小說。

面對坑疤的人生，宿命是一個選項，但我也許可以不一樣。我選擇後者，浴火重生，從那裡跌倒，從那裡站起來，我要立志成為一位老師，尋回那個曾經樂觀、美麗、自信的我。不畏被嘲笑缺乏現實感，不服老的中年婦人跟年輕人搶飯碗，似乎太不識相，也太瘋狂，少子化教職錄取率極低，年輕人要考上都得靠祖墳庇祐，更何況我這個人平常也沒燒香拜佛。真是，天大的笑話，還好，我離群索居，保密到連家人都不知道有位痴人在作白日夢。

當我決定為了夢想付出代價，為愛甘願犧牲…. 奇妙的事真的會發生，驗證了一句話「你若當真、認真想要得到一件事，全世界都會讓路給你。」在僧多粥少的教師甄試中，年紀不是限制、腦力不是問題，全憑決心與毅力，2014年我真的成為一位國中正式老師。原本應該要過著頹廢失業生活，卻在中年掙得生涯的第二春，歸納成為人生勝利組這一群。

一場美麗的意外 陷入馬場身不由已

我用我撿回來的一條命從事偏鄉教育工作。原本以為這輩子能做好的一件事是當一名有溫度、有影響力的老師，日子極簡安好。中年婦女初老的症狀是剛發生的記不住，陳年往事卻特別印象深刻，我應該沒記錯，老公曾自我調侃說：「大塊呆，憨慢走，還有體力，追追小白球就好。」不知他那根筋不對，興起中年大叔的路跑夢，不僅初半馬獻給太魯閣峽谷馬，還硬把妻小拖下水陪跑，為了彌補我在家裡的缺位，當然要阿沙力答應，5K是嗎？だいじょうぶ（大丈夫）！

因此，我的第一場路跑是2014年太魯閣峽谷馬拉松，5公里歡樂迷你馬。明明就是歡樂馬，卻被我搞的像是取得奧運資格賽一樣緊張。四處打探該如何準備，展開密集的自主練習，每天下班就是去操場練跑，平常上班日偽單身隱居在夢幻宛如仙境的南澳好處之一就是練跑，消磨時間並解思鄉之愁。。

終於，驗收的時刻來了，5公里健康跑好玩就好，我大概是少數的異類拼命似的以測5000的速度完賽，事後還意猶未盡，望著賽道興嘆！就這樣結束了嗎？的確5k，咻一下就跑完了。相較於跑半馬的老爺，我則輕鬆多了，看到老爺成績麼爛，還「掰腳」一跛一跛凸回終點，三天不能正常走路，慘狀不忍卒睹，此刻才慶幸自己只跑5K。

數日後，我接獲老爺的特地通知，好好準備跑「半馬」，已經報名了不能退錢。蝦米！我要跑「半馬」這件事情，真是太可笑了，不要讓我的感性壓過理性，要醒一醒！但是，人生最慘的事是，明知自己在夢中卻不願意醒。也許，人是靠希望在過生活。半推半就，心想也許我真的可以，只是沒嚐試而已，不然拼拼看吧！

被衝動推著走 有理由才撐得下去

如果不是我在南澳工作地利之便，家族不可能千里迢迢太魯閣跑馬。

如果不是我從工作中找回信心，不可能有閑情雅致，搭上潮流跑馬。

如果不是偏鄉的好山好水好無聊，我無法專注、不分心的鍛練跑步。

國中時代，我曾被體育老師嫌棄天生O型腿跑不快，不敢貿然薦派參加市運。真後悔感性壓過理性，但為時已晚，渴望出現一個契機。於是，我想起那個心懷不軌的老爺，挖這個洞給我跳，八成料到我一定會被回收，他立馬可以翻身洗刷肉腳的形象，大言不慚的說：「你看吧！跑步沒那麼容易吧！」我才不想上當呢？既然木已成舟，我得儘早採取行動「跑起來」！

於是，我又再度踏上學校的五星級操場練跑，每當黃昏時刻幻想自己是操場裡最曼妙的風景，成為逗留在操場旁不肯回家的學生焦點，原住民孩子就是那麼純真可愛，把老師當朋友，熱情的幫老師加油，「小默老師，妳在跑步呀！加油！」甚至，一群人嬉鬧的當起教練：「老師呀！妳的手要用力擺動才會跑得快，要像我這樣，懂嗎？」講完自己都覺得好笑，仰天長笑，哈哈哈~~~（樂觀也是一種能力！）。原住民的孩子，講一口好話，但做不做得到又是另外一回事。他們天生體力過人，運動細胞特別發達，個個身懷絕技，練家子的料，可惜大多數捨不得讓自己吃苦。而我這個沒條件的人，憑什麼站在他們的面前耀武揚威呢？原來，他們教我比「跑步」更重要的事，有夢想才可以改善自己的處境，若不想成為落難天使，就要努力的飛起來。

經過兩個月的精實的練跑，有練有差，成績會說話，初半馬意外跑出分組第二名，從此翻轉我在家裡卑微地位。回憶當年我要是跑這麼快，老公一定「追不到」我，我難得可以驕傲，也激勵他，為了證明你夠資格，就趕快追上來呀！ ★孩子教我比「跑步」更重要的事，「不想成為落難天使，就要努力的飛起來。」

嘗到甜頭 必須付出代價

「樂極生悲」，志得意滿的代價是接二連三的路跑活動。老爺為了雪恥，瘋狂報名賽事，希望有朝一日在馬場把我KO掉，扳回他真男人的尊嚴。夫妻之爭在馬場，有個競爭對手，令我不敢懈怠，戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，我跟一般人一樣，有份繁重的全職工作，有老爺孩子要陪伴，家庭和工作兩頭燒，明明都睡眠不足，還要練跑，人生真好累，但我還是做到了。

原來，「時間就像乳溝一樣，擠一擠就有了」我相信了，奇蹟自然發生。放棄龜毛、事必躬親的個性，家事能讓科技代勞就放手，一家老小「放生」自我管理，我過的開心，他們也快活。工作之餘，跑步成為我的生活重心，以前讀書考試都沒這麼拼過，現在連做夢都在跑步，經常夢中驚醒狂問枕邊人：「我今天有去跑步嗎？」他巴不得我怠工，讓他贏一次，於是，無動於衷繼續睡他的大頭覺。

我自認對自己很殘忍拼命在練跑，但成績使終不漂亮。不想太自責，只好牽拖一雙不爭氣的怪腳是罪魁禍首。每次賽事腳趾跑到剌痛、甲床四週邊水泡、瘀血發紅、發紫、發黑…，被迫妥協降低速度，硬撐忍耐，抵達終點。這樣的循環不知不覺已經過了四年。這個賽後的額外「勳章」，我收下了，因為，痛楚讓我遇見不一樣的自己，每一步都對人生有獨特的感受。

闖入新化植物園的林蔭步道，空氣清新，大口的呼吸芬多精，與大自然同步喘息著，證明我還活著，差點忘了要回到終點。在海上耀眼的明珠小琉球跑著，和煦的光，柔柔的風吹拂著，很輕鬆，很舒服，提醒我緩慢腳步，品味人生。主場優勢的三場新竹路跑，零距離的欣賞家鄉，我領悟到「最熟悉，原來也是最陌生」的道理，更加珍惜生命中有緣相逢的每一個人。

頂著大雨跑在大直河濱公園，視線看不到終點，雨水和淚水早己分不清楚了。我學會生命不是等待風雨停歇，而是學會在雨中優雅的跳舞。烤雞馬最後3公里犁田，烤熟的雞飛了。「跌倒，很痛。學會轉彎，也是一種祝福。」虐心的阧坡大魔王「藍色公路」卡在進退維谷「向上」或「向下」的抉擇。宛如人生的處境，若情況是「可上」、「可下」時，要選擇向上躍升。

★「跌倒，很痛。」擦乾眼淚，站起來繼續往前跑！

高雄mizuno國際馬拉松，離開30年的故鄉，那個印象中的醜小鴨已經幻化成一隻美麗的天鵝。原來我若不長進，隨時都有可能被超越。萬金石馬拉松，最後一哩路的漆黑隧道考驗，外面愈黑暗，內心要更明亮，黑夜再長總會過去、隧道的盡頭一定有光明。

在最速賽道柏林馬拉松沒破PB，夢幻賽道徹底破功。我明白每個人都有自己的時區，都有自己的旅程，凡事欲速則不達，唯有「慢慢來，才會快快到。」參加北海道馬拉松，中途差點GG的我，感嘆沒有跑者自願停下腳步拉我一拔。我告訴自己「當我遇到困難，你幫我，我從中學到很多。如果我遇到困難，你沒辦我，我從中也學到很多。謝謝你幫我，也謝謝你沒幫我」我明白人生的哲理不是得到，而是學到。

我的身體一邊在運動，我的頭腦也沒閒著。四年了，面對我是誰？我在天地之中跟自己的心靈在對話，真正發現自己是那麼無可取代的存在著。

說出來會被嘲笑的夢想 才有實踐的價值

我的跑步啟蒙很滑稽，完全是被老公設計，激勵我跑步的動機更是幼稚，視老公是可敬的敵人，由於害怕被超越，於是努力的跑下去。驀然回首，我已經跑了22場全馬馬拉松，從開始的心不甘情不願，苦不堪言，到現在漸入佳境，甘之如飴。每一次的咬牙堅持完賽，終於有機會放鬆的時候，似乎開始體驗到離開雲霄飛車的失落感，反而又渴望再次獲得刺激，這是跑步，amazing的地方。

跑步，很苦；生活不吃點苦頭，就沒有的甜頭。

跑步，很痛；因為痛，所以叫馬拉松。

跑步，是貪；月跑量愈多，愈有滿足感，具有安定作用。

跑步，很痴；下雨、受傷無法跑，會懷念跑步的感覺，甚至茶不思，飯不想。

跑步，是藥；對身、心、靈都有效。

跑步，是緣；以跑步會友，廣結善緣。

跑步，是癮；一日沒跑，渾身不對勁，特別是腳會發抖，看到跑友PO文時，症狀會更明顯。

跑步，很美；那個汗流淋漓的自己超迷人。……（請自己造句練習）

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最近，老公說：「我們家族的世界六大馬全指望在妳身上囉！」多年來，我疑似有被害妄想症，錯把「貴人」當「敵人」。此刻，感受到老公真心的認為投資老婆比兒子值得，與其花錢教兒子，不如栽培老婆，健康的老婆待在他身邊的日子一定比兒子久，「我會跑，我能跑，他驕傲」。

的確很久沒做夢了，我的夢想逐漸在消失…. 去年天上掉下來的禮物，意外代表台灣精品參加柏林馬拉松，早已在我心中種下蒐集世界六大馬的種子，我不敢說，怕被笑，藏在心裡好辛苦。原本以為只要病痛別再找上門就是福，其餘已不能再奢求。

回顧我的一生，上半場混混噩噩，高不成、低不就。一場大病，被貼上「病人」的封號，但它不是我全部的人生，因禍得福，我改寫一介廢人的命運，翻轉成一名「老師」，造就今日自信的我，更賦予我一個「跑者」的身份。說出來會被嘲笑的夢想，才有實踐的價值。「六星蜜糖波堤」，依我目前的跑步實力，確實還沒有本事追得上你，但我認定你是我這輩子唯一能做好的一件事，「一位長距離跑者的內心是很強大的！」我願意用我人生的下半場，來證明．．．。

後記

你的人生從哪裡開始不重要，而是後來你到哪裡去了？

祈願我在名古屋女子馬拉松破BQ，拿到波馬參賽權。

也祝福大家，從工作、生活、興趣中…找到這輩子唯一能做好的一件事，

然後，勇敢做夢，夢想成真！