姊妹們跑起來／關於跑步 就是置死地而後生

2019-10-10 16:17 運動筆記 Yahui Yang



跑步之於我～大概就是一個出門跑步前萬分掙扎，但是跑起來就停不下來的運動！

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從小我就沒啥運動細胞、跑步特別弱、操場跑一圈也辦不到、大隊接力永遠都沒有我的份…一直到六年多前，遭逢人生的最低潮(一向好嘴斗的我，第一次知道什麼叫做食不下嚥吧)，也想為高山縱走鍛鍊體力，這才慢慢開始了跑步生活運動，猶記得2014苗栗星光馬拉松的初半馬，跑回終點時淚立刻飆出，原來這就是所謂的「置死地而後生」啊！

2015年名古屋女子馬拉松，則是我的初馬，我承認完全是為了Tiffany櫻花項鍊(完賽禮)去的，自是相當期待，但比賽當天流感和生理期帶來的殺傷力，逼得我完全無力招架，還好沿途靠著熱情民眾的加油聲支撐，心想在陡峭崎嶇的山路，不管再累再漫長，我從沒放棄過任何一次登頂；那麼在平坦舒適的跑道上，我憑什麼要投降？！儘管後方回收車頻頻朝我逼近，咬牙地跑跑走走感到真的只剩一口氣，終以6小時6分順利完賽，如願戴上了又汗又淚的Tiffany項鍊。

雖然跑步已經好幾年，每年也都會報名參加幾場馬拉松賽事，但老實說仍沒有很喜歡跑步，常常跑著跑著，就會忍不住惆悵～為什麼要一直跑？到底是在！跑！什！麼！？尤其每次跑全馬跑到最後都想要投河自盡…但也無可否認，每次參加路跑賽事回到終點拱門時，那種淋漓盡致的舒暢和「又做到了」的成就感，真是無比痛快！尤其愈達極限愈是莫名地想哭… 近來二個月，月跑量(達200 k以上)已突破人生新高，試圖挑戰讓自己成為一個一直跑下去的「規律跑者」。某天，跑完步膝蓋比平常都痛，突然有點沮喪，想像如果以後都不能再跑了，應該會感到萬分痛苦…我想自己已經真的愛上跑步了吧！也因為勤於跑步健身，感染到身邊愈來愈多朋友也跟著動起來，這是讓我覺得很開心得意的事。

如有機會，我一定會以更優美開朗的姿態，重返名古屋的跑道，補償當年累到忘記的終點線「深深一鞠躬」～感謝幫忙、感恩加油、感謝勇敢堅強的自己、感恩這所有一切～