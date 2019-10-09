從養蚵到跨國半導體設備代理 蔡進步不停進步的跑步人生

2019-10-09 09:40 運動筆記 Lizard



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蔡進步今年首度參加 2019 全國 EMBA 馬拉松接力賽，開始安排兩個月的課表，希望自己順利完成比賽。（圖片來源：蔡進步）

走進位於風城的清華大學田徑場，一位身手卻仍靈活的男子正在努力的一圈一圈前進著，即使微微喘息、汗水淋漓，仍不停下律動的步伐。他，是從嘉義布袋的養蚵人家，到建立半導體設備專業代理的跨國企業—巨沛公司董事長蔡進步，亦是清華大學校友總會理事長與清華大學傑出校友，人如其名，一直想要不斷的「進步」、勇往直前。

是什麼動機讓蔡進步今年才開始重拾學生運動嗜好？蔡進步笑說，一切都是因為今年11月，就要代表參加由清華大學主辦的【2019 全國 EMBA 馬拉松接力賽】，雖然樂齡追風組一個人僅需要負責 4.2K，但「既然報名了，就要開始練習阿，成績才不會太難看阿」！而且，在外打拚了這麼久，對母校的環境變化已經不再熟悉，若可藉此機會好好重溫母校環境、跟校友交流，也是個非常好的時機，剛邁入耳順之年的蔡進步近年來深刻體會到健康的重要性，除了號召校友一同參賽、同樂外，他也聽說「一個人跑，可以跑很快！一群人跑，可以跑很遠！」所以期許每個人都能「為健康而動，只要持之以恆，就會看到效果」。

跑步前要暖身、跑步後則要收操，蔡進步一點都不敢馬虎。（圖片來源：蔡進步）

提及蔡進步跟運動的關係，可以追溯到求學時代，上清華的第一年，大家住在誠齋，跟同學除了正常的郊遊、露營、夏令營，大學必修的社團自然也不缺，從迴聲社、網球社、仁愛社無役不與，還是嘉中校友會會長。其中仁愛社的社長是同寢室的室友、現服務於中山大學的黃永茂教授，兩人常結伴到南寮輔導偏鄉孩子功課。充實有趣的活動不僅讓他回味無窮，更讓他打開視野，學習人際相處，但課業也被當了好幾科，必須在暑假留校補考；也在讀書之餘，培養出游泳、打網球、騎自行車等陪伴他一輩子的嗜好。

蔡進步在畢業後展開創業，在 1990 年成立了巨沛公司，率領一百多名員工打拼事業、身負重任。（圖片來源：蔡進步）

脫離求學生涯後，蔡進步走向了創業之路，在 1990 年成立了巨沛公司，從一人公司開始做起設備進口代理，從北到南包辦，巨沛至今員工有一百多人，跨足台灣、大陸與東南亞等地，營業額九成來自各式封測設備及材料，供應商遍及海內外。雖然事業有成，蔡進步並沒有忘記母校對他的栽培，2009 年被推選為動機系系友會會長，率先捐款 150 萬元成立獎學金，更於 2011 年成立「行動通訊電聲實驗室」（簡稱 TEA），成為動機系最具特色的實驗室之一。2014 年當選清華傑出校友，在校長賀陳弘、學長許明德召喚下，捐款命名「清華名人堂」與「工一館」，並陸續接下校友總會副理事長、百人會會長與清華企業家協會會長等義務工作，2018 年 10月 更接下校友總會理事長的大任，成為支持母校發展有力的臂膀，即使工作繁忙，但因為求學時期受母校培育更多，「回饋母校讓我覺得人生很有意義！」

不過，也因為事業繁忙，蔡進步什麼都要親力親為的個性，「曾經忙得連生病的時間都沒有」，身體狀況一度走下坡，直到醫生的提醒才警覺到健康的重要。也因此蔡進步決定重拾起求學時代的運動習慣，每周三到四次至少半小時的運動、流汗，包括健走、肌力訓練與游泳，不但要活到老、也要動到老，無論是清大、18 尖山步道、還是家中的跑步機，都是蔡進步的練兵場，現在甚至跟著專業的健身教練開始重訓，就是希望「Hold 住體能不走下坡」；說起運動，蔡進步笑說，「這是一輩子的事！」。

蔡進步除了健走、游泳外，甚至跟著專業的健身教練開始重訓，希望「Hold 住體能不走下坡」。（圖片來源：蔡進步）

第八屆的 2019 全國 EMBA 馬拉松接力賽盛事，是由全國三十間大專院校輪流辦理，聽到清華今年第一次辦理，蔡進步當然要熱烈響應這次活動，也鼓勵參加的校友透過賽事，再次用雙腳回顧清華的美好。距離馬拉松接力賽已經不到兩個月，且一個人只負責 4.2K，但蔡進步可一點都不馬虎，認真的開始規劃訓練菜單，希望在持之以恆之下，「Run For Fun, Run For Future」！

「一個人跑，可以跑很快！一群人跑，可以跑很遠！」馬步紮穩，就可以慢慢往終點邁進。（圖片來源：蔡進步）

以上文章由 全國 EMBA 校園馬拉松接力賽 贊助刊出。

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