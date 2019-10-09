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訓練心得／田中初半馬訓練營 10 公里測驗大進步

2019-10-09 09:52運動筆記 轉身

年度盛會田中馬拉松，十一月登場，志工馬拉松提前一個月率先開跑，讓與會的工作人員與志工能先體驗賽道，進而提供更好的服務給予參賽的跑者。此次田中初半馬訓練營與二水馬全馬訓練營，也來共襄盛舉，分別做十公里測驗與長距離跑訓練，搶先體驗田中馬拉松的賽道熱情，為賽事以及目標做調整。

田中志工馬讓與會工作人員提前一個月跑田中全馬，也讓他們在比賽前能更進一步了解田中馬，才能帶給所有跑者最高品質的賽事。（圖片來源：跑步學堂） 

賽事進入倒數 長距離驗收也是訓練一環

田中馬拉松進入五週倒數階段，官方初半馬訓練營也準備最後衝刺，回顧先前的兩個週期，內容著重在跑步動作跟技術訓練，加強初次挑戰經驗較不足的跑者的跑步基礎，循序漸進讓學員們對跑步更加熟悉。

而週期後段的競賽期（包含三週的巔峰以及兩週的比賽），教練預計要讓學員做狀態檢視與調整，本次十公里測驗的目的就是要訓練比賽時的感覺，讓學員能夠利用這次的測驗，學習怎麼用穩定的配速來完成一場比賽，並在測驗中找到比賽的信心，進而相信自己面對比賽的能力，並進一步突破自我。

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教練帶訓練營學員進行關節操，為此次測驗暖身。（圖片來源：跑步學堂）

學員普遍進步 關鍵在於課表完成度

訓練營共有 24 人進行測驗，所有人在好天氣下順利完賽，教練們觀察此次測驗賽結果，發現所有學員們都有顯著的進步，其中進步幅度最大的是學員林憲銘。教練劉高旗提到，憲銘大哥對每次的課表值行都非常的確實，不多練也不少練，今天的課表是什麼就會專心的把它完成，在訓練的日誌上也皆能跟教練保持良好的連結與回饋，從 1 小時 11 分 57 秒 進步到 1 小時 00 分56 秒，近 11 分鐘的躍進，這個成績讓他對於接下來的競賽期與之後的賽事感到興奮。

林憲銘表示平常只要時間允許，就會把交給自己的課表完成，但不會過度訓練，會完全配合，教練設定的內容去跑去準備。（圖片來源：跑步學堂） 

寫下最佳成績的林憲銘，其實中間一度碰到撞牆期，當下覺得很累，但告訴自己撐下去，成功度過了一段時間後，狀態又再度回來。他說：「這是一個很難得的經驗，後面竟然有輕快的感覺，相信這次的經驗，能幫助我在訓練和實際賽場的掌握度更高。」

參與此次賽會的訓練營學員都表示有點緊張，畢竟要看這段時間的成果，最後幾週要一起努力走完。（圖片來源：跑步學堂）

 

測驗每一步都是實戰的經驗值

除了實際的長度與路段的訓練外，對於首度要踏上半馬挑戰的學員而言，志工馬不是單純的長距離跑，而是他們增加實戰經驗的經驗包。

林憲銘提到：「身旁志工馬的參與者都是全馬跑者，與這些身經百戰的人一起前進，備感壓力，過程中有個女跑者跟著自己跑了三、四公里，看到她穩健的配速，覺得能跟這麼多很棒的跑者一起前進，更激勵自己朝目標邁進。」過程中林憲銘不躁進，有按照教練賽前所安排的配速與自己的預期前進，順利踩好每一步，完成測驗，往目標又向前了一大步。

本次田中志工馬集結不同目標的跑者齊聚田中馬拉松賽道。（圖片來源：跑步學堂）

 

訓練後不可或缺的恢復保養

教練也提醒學員要跑完後要好好休息，因為恢復的重要性遠在訓練之上，學員即將進入強度最高的週期，課表強度跟距離都會變大，所以生活上一定要注意身體的保養，把握時間休息，吃好睡好，好好照顧自己，避免受傷以及感冒，只要一有狀況休息個三、五天，之前的努力就都白費了，也再次強調平日就要把身體的保養做足，才能將課表吃完，把訓練成效最大化。

除了測驗外，教練也幫學員們針對跑步的觀念與知識做加強。（圖片來源：跑步學堂）

從開頭到最後 維持一貫心態

到了最後一個階段，教練強調：「把心放在訓練上，而不是把訓練放在心上」，他認為心的方向，決定行動的能量，當我們把心聚焦在訓練上，訓練才會有好的「品質」，若你把訓練放在心上，它就是一個你急欲去完成的「待辦事項」，只想「趕快做完」交差了事。

「在訓練上你最不應該 "糊弄" 的就是你自己！」教練點出落實訓練最重要的心理狀態。「好好努力一次，只為你自己！」教練也期許學員能貫徹始終，堅持到田中半馬通過終點的那一刻。

最後衝刺，一起迎接十一月的田中馬拉松！

第二屆田中馬拉松初半馬訓練營第二次10公里測驗—成績一覽

姓名

組別

大會成績

姓名

組別

大會成績

吳O樵

00:50:18.34

莊O權

01:04:47.89

黃O燕

00:50:25.72

曾O凱

01:05:40.61

陳O洲

00:55:27.98

林O儀

01:05:49.45

黄O敏

00:57:48.93

陳O琳

01:09:38.27

柳O盛

00:57:58.68

程O倍

01:10:15.53

林O玟

00:58:40.61

簡O裕

01:10:35.55

林O銘

01:00:56.75

江O瑜

01:10:47.72

廖O立

01:01:01.44

陳O妤

01:11:22.28

朱O華

01:01:12.94

陳O婷

01:12:45.66

林O吉

01:04:20.50

徐O姿

01:22:40.81

莊O權

01:04:47.89

黃O淇

01:22:49.75

曾O凱

01:05:00.89

陳O姿

01:24:07.07

*更多跑步活動，盡在運動筆記*  

田中馬
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