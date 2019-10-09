跑步小品／拒婚與跑步 單身女子的社交選擇

2019-10-09 06:00 運動筆記 Vicky Kao



「究竟是喜歡有趣的男生，還是喜歡了才覺得他有趣？」….這是今天晨跑時思考的問題。

跑步是我的日常。

我喜歡在晨跑步的時候思考人生、規劃行程，是每天跟自己開晨會的時光。

開始跑步、持續跑步，每個人都有自己的理由和故事。

一直覺得我是不可能喜歡跑步的。至少去問36歲以前的我，踏上花錢去報名參加馬拉松之路絕對是不可能的。但人生從來就沒有絕對不可能的。就像30後的的那幾年，決定分手、決定換工作、決定學新的專長，也決定開始跑步。

跑步對很多人來說不難，但一直是我的洞。從小我就討厭運動，小時候鄰居小孩在外面奔跑玩耍的時候，我寧可窩在家裡看書；國高中的體育課，可以裝病在樹下納涼休息，也是從沒在客氣的。其中最討厭的運動就是跑步；原因很簡單，就是我跑不快，百米測速每次都是墊背，大隊接力也是逼不得已被排上的候補。不管怎樣，為了健康也好、挑戰自己也好，為了打發時間，還是一個想要改變生活的念頭，反正那一天就決定試試看跑步這件事了。剛開始只是想看看自己能不能跑，後來變成一個運動，後來就喜歡上這件事了，然後也想要自己可以跑的遠、跑的好。

大部分的時候我喜歡一個人跑，在生活和工作的routine中，我在自己的家鄉跑；看到有趣的比賽就找朋友，訪友順便一起吃喝玩樂；出差或旅行的時候，也在遠方的城市跑，這幾年去了金門、馬祖、澎湖、沖繩、東京、青森、函館、札幌、布達佩斯、克羅埃西亞、多倫多、阿布奎基，跑鞋跟我走的一樣遠，也帶著認識好多新朋友以及和舊友重逢。很高興可以踏上跑步之路，唯一的遺憾就是太晚開始了，浪費了那麼多之前去過的好地方，真的好可惜。

人生，是一條自己的跑道，要跑多快、能跑多遠、要怎麼跑，主控權都在自己。生活的空檔用跑步填滿，跟拒婚一樣，都是40歲的單身女子目前的社交選擇。

分享 facebook

關於今天晨跑時思考問題的結論….「一定是喜歡了才覺得有趣呀。」