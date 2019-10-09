跑步小品／那些努力都是公平的

2019-10-09 06:00 運動筆記 April Chu



還沒跑步前，有好多時間讀小說。無意間讀了「強風吹拂」，然後隔年初看了箱根驛傳的轉播，加上一些其他小小促動因素，總之，水到渠成的，運動的緣分，從游泳，換成跑步。

後段疲倦的全馬當然很痛苦，看不出自己進步與否的練習也不免令人沮喪，但就算包含這些（其實總能恢復重來的）不佳部份，我也不討厭跑步。

但即使從來沒有因為想跑快而辛苦吃課表，喜歡穩定、少變、重複但能持續向前的金牛座個性又那麼適合長跑，也開開心心認識好多暖心跑友，卻心裡始終有隨時高掛跑鞋的心理準備，總覺自己沒有和跑步這件事心靈相通。

常見關於跑步的hashtag 強壯威武震耳欲聾，但我沒有被觸電過。

#跑就對了 （但吃就對了，做就對了，人生有種種好好活著就對了的事，為什麼非跑步不可？）

#變得更強 （但到底什麼是變強？是更快、更遠，還是更持續練習？我覺得每天可以煮不同晚餐菜單的媽媽在強這件事上更完勝！持續又有變化，勞心且勞力！而我身邊這樣的媽媽還真不少！）

結果，啼笑皆非的，正是因為參不透，所以我還跑著。想到自己極喜歡的兩位小說家，村上春樹與Lawrence Block都是熱衷投入長跑甚至超馬、三鐵的作家，我但願有幸能領略，關於跑步，他們想說的是？

事後回想起來，2019年東京馬+名古屋女子馬連續中籤，是馬拉松之神在給機會吧。已經給了我適合長跑的內在個性和外在身型，偏跑者初心一直不到位；大神無奈，於是送我站上跑者的夢想賽道，願我的跑步夢想，櫻雨春光中乍現。

今年一月初的新竹馬，跑到了那時心中的理想時限內，4h19m PB達成，但，

新竹馬有教練無停陪跑，送水遞膠，東馬則要自己照顧自己（負一分），

新竹馬後，ITBS在兩次半馬練習至18K時都發作了（再負一分），

可我一～二月仍持續練跑，到二月下旬已經不管覺得多勞累程度去跑10K都能保住六分速以內（正一分），

把心裡種種加加減減一起衡量，著實難預言對於東馬的目標成績。加上原訂賽前兩週要增加睡眠時間的計畫，因生活種種忙碌沒能執行，更別說最後還做了，趁228連假，熬夜整晚到隔日中午，完成月底結帳工作才出國的決定。但也拜連續工作30小時之賜，突然看懂（不過是）持續五小時跑步完賽全馬，應非難事！

賽前五天，不經意的聊天場合，熟知一切狀況的好友突然淡定說：「我認為你東馬一定會跑出不可思議的好成績。」#不可思議 四個字，突然像平安夜聖誕樹頂那顆星星，在我心中點亮，閃閃發光；我想摘下它，也想（為）好友成真他的預言。

3/1晚上抵達羽田機場，京急電鐵轉大江戶線直達市區，鑽出地鐵站上到地面那一刻起，就覺得東京冷、很冷、非常冷。我不耐寒，冷起來會直接理智斷線對天生氣。但也許因為一開始就直切入受不了的冷，真正賽事那天，反而無所謂了。

天氣預報3/3當天將是攝氏6-7度，甚至更低溫的冷雨天，超過經驗範圍無法想像體感。穿上我僅有最厚的耐寒長袖跑服和好友相贈的防風背心，往好處想，雨天不易覺得渴，可節省進站補水時間？

賽事當天一出門就飄細雨了。身邊一起走往相同寄物區的朋友非常沈默。上場重要賽事他飽受雨天濕鞋起水泡之痛，這場東馬他心懷目標時間，卻又再次碰上雨天。心知他必然不安緊張，但一樣慌張焦慮的我什麼鼓勵話都說不出，畢竟即使做了再多準備，不到完賽那刻，沒人知道我們將遇上什麼。

寄物後互相說了聲「加油，不要擔心（彼此）」，連賽後相約地點都沒講好就匆匆分開，我趕著去排廁所，他決定先卡位熱身。原本擔心雨衣悶熱，又袖口處會卡水變沈重，不是很想穿，直到加入廁所前人龍，看到幾乎所有人都套了雨衣，我才決定穿上。為了擋雨，連墨鏡也戴上。

站進H起跑區，已經在最後段，空間不大只能原地伸展，意外地不覺得有多冷！！！

聽不懂的大會廣播，身邊各國語言夾雜，音樂聲、歡呼聲，忘記那段等待時間我有緊張嗎？記得還抬頭望向周遭高樓陽台上的少數觀眾，心想如果和他對到眼，那就是奇蹟，而我需要奇蹟。就要輪到H區起跑了，今天的我，會是什麼狀態呢？可能是長期以來的睡眠不足，每次不到起跑後，都無從知道自己當日體況，今天也一樣，只能祈求一切都好。

通過起點門時，地上已經成堆雨衣，正對東京都廳大門的看台上，合唱團員冒雨高聲為我們歌唱著，我心想他們未參賽還這樣淋著雨為我們加油，這真切激勵了我，一定要比他們更努力啊。

第一公里過了，是習慣的速度，而且體感不喘，我安心多了，知道今天是有睡飽的身體，放心去跑吧。一路到10K，緩下坡居多，輕鬆過關。15K迎向雷門跑，對路線景點讚歎之餘，體感也覺還有餘裕。往20K的路上竟意外覺得有點累，覺得每一公里間距拉遠了，但事後看這段並沒有掉速。也是這段路上瞥見教練在對向賽道上迎面而過，那就是整段路上我唯一遇上熟識面孔的時候了。

往30K的路上一路倒數，鼓勵自己已經剩下不到一個半馬距離而且會愈來愈短了。30K左右跑進銀座，既是確認也是立志，就在那時我很明確知道：今天一定能順利完賽的。不過是再一個週間每日練跑的10公里距離，不難的，我想。過30K後，對向出現折返39K的標示，心想，下一次再看到這數字時，就是笑著迎接完賽的時候了，我好想趕快回來。

但往35K折返點的直路上終於出現覺得好遠的體感，也在這段路上失去4:30列車看不到氣球了。35K折返後不停繼續跑著到下一個水站，太冷了，決定發抖著、艱難著拆開能量膠包太浪費時間了，快到了，喝點水就好。非常順利目前為止的時間都在PB標準內，新竹馬最後6K右膝還有咼發作的ITBS小作怪，但今天沒有，今天一切都好，剩下的路只要一直跑就好了，#不可思議 的目標應該達不成，但可以小小破PB吧，我想。直到39這數字如約再度進入視線內時，我真的很開心，快要完成了，我跟自己的約定。

左轉丸之內通，最後一公里的「1」出現，雖然還看不見終點門，但我決心不要察覺總是會覺得的「最後一公里好遠」的心情，跟自己說，不過就是再一公里，今天我已經跑了好多好多的一公里，這公里不可能會更長或更遠，跑完就好了。擔心石板路溼滑，雖然實際跑起來不覺得，但還是低頭緊盯著路面跑。也可能真的累到沒什麼力氣抬頭挺胸了。餘光只見身邊跑者紛紛不斷加速刷過我，但我無法更努力了，前面路段多數時候都覺得自己追過人群，現在是今天第一次覺得自己被超越，追不上。

過終點，看到大會顯示時間，我掩飾不了有多錯愕，#即使有著完美的前35K速度，差一分多鐘，終究沒有破PB。到底怎麼了啊最後？

直到寫文章的現在，我還記得賽前去expo領物那天的陽光，記得當天賽道上教練專注的表情，記得完賽後更衣帳篷內我發抖到無法動作，記得當天回去民宿窩進浴缸時有多溫暖，記得隔天撐傘去拜訪日本辦公室的雨有多濕冷，記得一週後名古屋賽道後段，跑鞋全濕的沈重感，但我完全不記得，東京馬賽道上多冷多濕。

多冷多濕多難跑，失溫抽筋水泡，都是我從別人文章讀來的，原來我們這麼辛苦！？

前21K，約2h02m完成，之後直到33K，略降至6‘05-6’10/KM ，難以想像的是34-37K，整整四公里都跑著6‘32這速度，雖說不快，但在後段能持續一秒不差定速跑，教練說：那就是身體累了之後的意志力展現。是嗎？我的意志力？

37.5K的水站後，就一路下滑到6‘50比新竹馬更慢的速度了，在這最後五公里（不可置信）花了近50分鐘，終致失去了PB。

但我換來了，42.195K的全神貫注，跑馬至今最冷最雨最陌生的一場，但是我只讓跑步這件事擁有了我。也是第一次，沒人陪，靠自己，全程跑完。之前一直沒能克服的半途停走，終於在東京馬和下一週的名古屋馬，破關成功。終於覺得自己是個全馬跑者了。

七天後，3/10名古屋馬順利完賽，比東馬多了五分鐘，但我還是好開心好開心。

第一次連週馬攻克。沒有掉出曾經的魔王關4h30m，已經非常滿意。

#十馬達成

馬拉松大神到底給了我什麼答案？

覺得往上站了一階，一切開闊起來，不只是跑步，也包括人生其他。先是那些常和別人比較的各種數據啊突然都能輕鬆放下了，從此，「看見自己的進步」這件事百分百佔盡我的注意力。

然後，心甘情願。那些本質上站在偷懶人性相反邊的訓練辛苦，從此當我去做時，很明確直接就能和「一切是為自己」相連結。

你笑說這些不過老調重談。是，沒錯。寫著一樣的字，之前像是抄人文章，說著似懂非懂但絕對不出錯的話，但現在是深刻體會過了那文字在自己身上實現力量的魅力。

實力在破三界限的跑友前輩曾經鼓勵我，說他也是像我一樣，一點一滴靠練習累積起來的，叫我不達標也不要灰心。那時我不信，覺得一定有「他的身體比我更適合跑步」或「我從小就運動白癡，走路常跌倒」或「他先天會跑」這種贏在起跑線上的事，但這次之後，我體會到重點不是別人先天勝過我什麼，而是那一點一滴的努力。經過時間未知，成就因人而異，唯有那點滴累積的過程非常公平的，總有一天，它會靜靜陪你撐過一場大困難，源源不絕提供你必要的力氣，令你有信心知道這些困難終會被闖越並拋在身後。

我還會繼續跑嗎？會啊。

並不是非為了什麼而跑，而是更順其自然的跑，也可能回頭花多一點時間游泳，也可能撥些時間重拾小說，也可能會更分心回家煮飯，我不會再苦問人為什麼要跑步，因為我和它，風雨過後，已成摯友。（笑）