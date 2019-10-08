跑步小品／我的最佳跑友

2019-10-08 09:41 運動筆記 蔡千倫



這是第一次為跑友寫一篇記錄，也是我的最佳跑友~碧蘭

第一次看到碧蘭是 2017/10 月 Run For Chang 為市民辦的跑步兩個月入門班

當時碧蘭總是穿一件花褲子，印象超深刻的，因為'很花' ... 哈哈

後來我們一起報名跑堂的初階班->進階班後才熟悉，原來我們家離這麼近

當時碧蘭腳受傷，總是在一旁看我們上課，心中一定很難受的

教練說要拍攝跑姿時，碧蘭都是資優生，都是被教練'額樂'，而我總是被點名，'這是錯的示範'

讓我超超怕教練的，但碧蘭說:教練要點你，你就不用怕，因這樣子才能發現你的問題

我們一起進到田中半馬訓練營，成立了'三朵花'這個閃亮亮的花名

妳總是騎著機車，帶著我去跑堂上課、帶我去逢甲練課表，帶我去191，帶我去ua買裝備

讓我的整個生活都好精彩，跑步也讓我進入不一樣的人生...40歲後...

妳的第一場半馬，可以不喝水，勇往直前跑完全程

第二場半馬雲林馬，也是在超超熱的天氣中跑完，那一場我跑10k.. 就要吐了

後來我決定，每一場賽事，我一定要跟緊緊你.....才不會放掉及偷懶

記得田中馬時，你總是在我前面，我怎麼都追不上你，後來就看到背影越來越遠，就這樣子我又放掉了

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今年三月大雅馬，我們又跑在一起了，這時你變心了，10K後，你提出:我們來跑800，走200好嗎?

我是個太容易鬆掉的人，所以立馬說'好'，於是剩下的11K... 800-200策略展開，但遇到水站時，又是多休息的時間，兩個人就覺得小確幸特多，超級開心的~

女孩們不定時的聚會，總是聊聊近況，及小八掛

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妳出國為我們帶的記念品~....貼心到極點的

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遇見小鮮肉來團練，約我們一起去

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今年我們又一起進入的二水全馬訓練營，當初我就想完成初馬才算完整，一直約你們一起報名，

沒人理我，後來我說:先報再說，中了再說 ..終於，我們三朵花全上了

每一次的團練，只要我跟著妳，就變成非常開心的一件事，讓跑步不再感覺痛苦，而是能保持好跑姿，還能聊天的速度，學會如何'輕鬆跑'，由心率來判斷是否會超速 ... 於是我們再來每一次都是 '歡樂跑'了 ...

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這兩年來，我們一起準備了半馬營教練的感謝卡製作、老王生日PA的企劃, 018跑堂運動會

要是沒有你，整個活動不會這麼美好，你真的好優秀，而且要求到要盡善盡美....

我有生活上的困擾你總是會幫我想辦法，我腳痛，常常關心我，提醒我要按摩

我特別會緊張，你總會說..千倫，你真的準備的很夠了，只要放鬆，不要緊張，就會表現很好

最近你最常說，我們是要跑10年的，而不是要破PB...我們年紀也大了@@

沒必要跟小鮮肉們比，我們是要快樂跑10年的............

所以是要再繼續'輕鬆跑'嗎?

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我喜歡什麼事都會問你的意見，或是該怎麼解決，無論你多忙，也是會抽空幫我

但你也要好好吃飯、睡覺、還要準時上廁所，這樣子我們才能再跑個10年

10年後，變成乙組後，一定可以上 凸台，我相信 ....

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清晨五點去練跑... 我們好認真

看這個表情，今天我們有認真跑哦~

再一次的歡樂跑..... 太開心了

10/6 最開心的歡樂跑.....要一起再跑個10年哦，我的最佳跑友，非常愛妳

我們今天迷路了，三貼騎機車回來，這真的一段太好玩的旅程了

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啤酒喝了兩杯~~爽啦