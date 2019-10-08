賽事心得／寶礦力水得路跑 傷癒復出後的半馬挑戰

2019-10-08 10:08 運動筆記 Eric Su



連三週參賽的最後一週，身體已經有點疲乏了，儘管賽前一直說服自己我是有準備的，從水療的肌肉放鬆到賽前的配速跑，一切都在計劃之內，但還是會想起今年三月古都馬的陰影，一樣是賽前狀況極好，各種調整和路線的調查都做好了，為的就是久違的半馬個人最佳，但卻在開賽後不到一半的路程就扭傷了腳，最後以生涯最差成績完賽，自此後今年再也沒碰過半馬，雖然日常的練習有幾次long run已經接近半馬，但心裡還是會有陰影，記得紹名學長當初在知道我受傷後說的：白癡喔這又不是你人生的最後一場半馬，是要難過什麼啦！是啊我要勇敢的再去挑戰半馬的個人最佳才對，沒有什麼好怕的，也暗自投了台北馬半馬的籤（已經確認報名了，這個之後再說）。

這次因為nike校園大使的機會，有幸在寶礦力路跑賽中挑戰半馬，賽前規劃以90-92分為目標，均速4:15-4:21/perK，從暑假開始的長間歇課表，跑量的累積，賽前練習了兩次的長距離，一次是跟著保持心情愉快的拖霸和阿輔的新竹河濱16K，在拖霸超穩的配速和舒服的天氣下輕鬆完成，一次是自己在操場內的場內配速（一圈102s-104s）雖然天氣有點熱，汗都悶住但也是順利完成，心想這次的半馬大概是有9成的把握了，只差比賽的那天把最佳帶回來了！直到賽前的幾天，發現秋老虎好像開始發威，早上7點不到就感覺不是適合跑步的溫度了，默默的擔心週日是不是會跑爆。

賽前一天和其他大使在台北集合，講了些幹話，也吃了義大利麵進行肝醣超補，還特別注意沒有攝取任何咖啡因，避免晚上睡不好，但打開電腦查了一下天氣預報，早上7.就高達29度還是讓我心裡有點怕怕的，心想希望明天一切順利。 隔天一早5:30和隊友集合好從住宿地點前往會場，中途路過超美的飛機巷，伴隨著剛升起的太陽，似乎在迎接著我們這場半馬的到來，這時的天氣還有點涼，我穿著薄長袖祈禱等一下也是這個溫度就好了。

到了會場後Nike的大家都感覺超興奮，超有活力的（好像只有我在緊張），在NRC的帳篷寄好隨身行李，換上我最愛的比賽服，準備開始熱身，和大家拍完開心的賽前合照後，趕緊叫阿邦一起到起跑處卡位一下，看著掌心早上寫好的配速，默默地推算比賽的節奏，強迫自己進入比賽的狀況。

3~2~1半馬組鳴槍出發！所有人像是憋了很久一樣拼命的往前開，我也還在剛開賽興奮的情緒上，不管配速就衝了出去，跑了幾百公尺後開始左右觀察法，找尋實力差不多的跑者，看到了清大的教授Tomo，心想這應該是88分左右，跟一下好像可以，往另外一側一看，不對誒是陶大瑜前輩，這個絕對不是我的配速，果斷往外側降速，手錶一震 1K 4:03，果然，趕緊調整好呼吸，發現後方有一團大約4:10-4:15的集團，由於前方開始是大逆風的河濱，就一起推完這一段吧～

於是在集團跟了幾公里，配速也一直很穩都在4:15上下，順利的進了第一個水站，像賽前冥想的一樣抓水杯，捏出一個尖嘴，側著頭分批喝完，到了6K後發現有人開始掉隊，速度也降到4:2x，於是我便鼓起勇氣出來帶了一段，壓回4:20內，後方剛好有幾個可能起跑比較晚的跑者也追了上來，這時還在跟逆風對抗，心想再撐一下就折返了，看著手上的配速應該沒問題，過了麥帥橋後一路沿著基隆河推進，旁邊有人跟的感覺真的很安心，這時天氣也似乎開始變熱。這個太陽...是在哈囉？

過了10k當下，比預計的快了20多秒，這時雙腳還非常有力，呼吸也很自然一點都不喘，感覺像是剛熱完機一樣蓄勢待發，後半程搞不好有力氣拼一下，或許這次就能跑進90分了也說不定，抱持這樣的心態上了南湖大橋準備折返，一下橋後突然一片陽光灑下來，心想不妙，該不會要開始熱了吧，果然這個太陽完全沒在客氣，一路回程幾乎沒有遮蔽物，補給站也沒想像中的多，只好專心在自己的節奏上，深呼吸好好擺臂帶動雙腿，到了11K開始掉速（4:39），集團裡的阿伯揮手要我跟上，心想一定要跟著，不然自己真的太難撐完，12K一個回神（4:17），但雙腳已經開始因為太熱變的軟趴趴的沒有力氣。

只能目送著阿伯團離去，剩下我一個人獨推，回頭看了一下也沒有人追上來，前面又追不到真的好無聊，於是就維持最慢 4:30的速度一路推到了15K （4:24/4:33/4:29 賽前的LSD一直都是配操場一圈108s讓我對4:30這個速度有身體記憶），第16公里上麥帥橋，我記得我上橋速度應該快6分速差不多....只要天氣一熱，原本超爛的上坡就真的跟走路一樣（4:46）下橋後趕緊把配速拉回4:30（4:27），這時前方開始出現幾個搖搖晃晃的身影，讓我有了動力繼續往前追，還好剛剛沒硬跟阿伯團，不然這個天氣我一定爆到連跑都跑不動。於是踏著4:30悠閒的步伐，也放棄了90內的目標，悠閒的追趕前方爆掉的跑者。

到了18K後發現終點已經不遠了，但也似乎沒力氣再往上加了，於是就一個順順跑，畢竟為了幾分鐘的成績換來受傷的風險真的不划算，再加上這個很容易讓人中暑的天氣，真的是很虐心啊，心裡不禁開始擔心其他大使們，於是下定決心答應好的就要做到，要去幫大家加油，把所有人撿回來！於是就這樣想東想西的進到最後一個水站，一個前沒敵人後無追兵，輕鬆喝個寶礦力後（我有達成大使挑戰邊跑邊喝寶礦力），準備衝線，這時看到有個感覺沒有防備的跑者也要衝線，我趕緊拿出1500的速度催到底，在拱門前5公尺超車成功，終於完成這次虐心的超熱半馬啦！

按表後93分14秒也算是帶回個人最佳了，一個終點小崩潰剛好被Nike的工作人員捕捉到，慢慢晃回終點和大家報平安完後，帶著一罐水開始往回程緩跑，遇到人就幫他加油，告訴大家到橋後沒多遠就到拱門了，這時發現有救護車在前方，看到上一屆的大使厚昇在幫忙一個在路邊吐的阿伯上擔架，停留一下幫他加油後就繼續往前緩跑，心想這個天氣真的很虐，希望大家都平安無事就好，我一定要趕快撿到大家，於是一路上遇到了酷壞帥承哲，中醫生欣妤，運筆記者盈禎，和牙醫生Ivah，我都有大聲幫大家加油啦！

然後遇到交管人員發現他沒有水，就小聊一下後把我手上的礦泉水給他了，這個天氣主辦方沒送水來真的不ok誒。然後就是一個心情很好，身體狀況也很ok沒有任何不舒服的回NRC的帳篷前收操啦，順便和大家聊聊天，拍個照，才突然想起自己還沒印完賽證明，一去印發現好像撿到分組第一，看來大家都熱壞了啊！

努力了這麼久終於有個像樣的半馬成績了，雖然我知道還有很大的進步空間，但回想起大一的時候古都馬用盡全力了只跑了1:51，跑完還大抽筋，回想起我這兩年真的進步很多，這20分鐘用了我兩年的時間，但卻很值得，接下來要進步就更難了，但我還是會努力紀錄我進步的過程的，準備回去和隊上的學長練速度，和跑團的前輩練速耐了！

後記：我的學生（？）簡睿也10LK完賽啦，而且跑的成績以這個天氣完全超乎我意料，還好自己幫別人開的課表也真的有用，雖然更多的是他自己能有紀律的堅持下去啦，看到朋友也慢慢能踏入路跑的世界真的很開心呢！還有每次跟Nike的大使吃飯都很好玩，大家長榮半馬見囉（我跑完10K在終點等大家）