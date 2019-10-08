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跑步知識／賽前儀式大解密 看看漢森運動員怎麼說

2019-10-08 10:18運動筆記 小布

最近小布分享了《漢森馬拉松訓練法》，大獲跑友好評。更是在GARMIN SPORTS平台上提供訓練課表供大家下載，小布真真實實地感受到了大家對跑步的熱愛！

今天小布就幫大家邀請了 4 位BROOKS的簽約運動選手，他們的身影常常出現在各大賽事中，在BROOKS裝備的加持下無數次燃燒小宇宙，斬獲閃光戰績。今天，他們將與大家分享自己的日常訓練和比賽經驗，希望對你的訓練能有所裨益！

Anne-Marie Blaney 安妮-瑪麗·布蘭尼

2017 年美國俱樂部越野錦標賽

冠軍隊 Hansons-Brooks 成員

Q：從什麼時候開始跑步？

Anne：我從小就喜歡跑步，小時候就會和爸媽一起看田徑比賽。慢慢地，跑步就變成了我最愛的運動。對了，我爸當年也是全美奧運會預選賽的選手，所以也可以說我對跑步的熱愛是“家族遺傳的”。

Q：比賽時有什麼特殊的習慣？

Anne ：我覺得在比賽前應該有一項“固定儀式”，這樣你的身體和大腦就都知道“你要開始比賽了”。像我總是會在比賽前會多刷一次牙，在比賽結束後的半小時內一定會吃一些高蛋白的食物。

分享

Q：日常訓練時有什麼值得分享的經歷？

Anne ：身邊 Hansons-Brooks 的隊友們，他們給了我很大的鼓舞和支持。一起訓練時，我們會聊天開玩笑，這讓訓練變得更有意思。集體訓練這種輕鬆的氛圍，可以促進大家達到更高的水準。

Q：最愛的跑鞋？

Anne ：我嘗試過 BROOKS的所有鞋，它們都很令人驚豔，但我最愛的跑鞋一直都是 Ghost！

總結：跑步要有儀式感，有人陪伴更快樂

Allie Ostrander 艾麗·奧斯特蘭德

三次全美大學生體育協會(NCAA)一級越野障礙賽冠軍

2019 年世界田徑錦標賽美國隊代表之一

Q：為何選擇障礙賽作為自己的專攻？

Allie：相較平坦的普通賽道，障礙賽中的四個障礙與水域讓比賽更加刺激！在我看來，長跑拼的是意志力，而障礙賽中的這些阻礙更是對意志力的磨鍊。這非常吸引我。

Q：跑步時有什麼特殊的習慣？

Allie：和許多喜歡在早晨跑步的人不一樣，我更喜歡睡一個懶覺，然後吃一頓美美的早餐，在跑步前放鬆幾個小時。我覺得自己是“三點派”，因為下午三點才是我一天中精力最充沛的時候。

Q：關於訓練有什麼可以分享的？

Allie：目前我正處在從學生過渡到職業運動員的階段，不得不說大學的訓練給了我很多幫助。而同時作為新加入 Brooks Beasts 團隊的一員，我感受到了這個大家庭的溫暖和強大，讓我在訓練時受到很大的鼓舞。

總結：跑步習慣自己找，不追隨大眾，開心就好

Garrett Heath 加勒特·希思

愛丁堡越野 8 公里國際挑戰賽冠軍

Q：跑步時有什麼特殊的習慣？

Garrett：我是喜歡雪的跑步者。也許是因為從小在明尼蘇達州（美國常出現極端寒冷天氣的一個州）長大，我對多雪的天氣有一種懷舊之情。我喜歡在寒冷、潮濕、泥濘、下雪這樣的極端環境中奔跑，這讓我的冒險欲與征服欲得到滿足。我對BROOKS的熱愛可能也跟這個有關；穿上它們，即使在這種惡劣的環境中也能良好發揮。

Q：日常飲食有什麼偏好？

Garrett：美味的鮭魚，再配上番薯，酪梨和沙拉。這是我的最愛，因為它既能快速補充能量，又非常有營養。

總結：每日飲食計畫好，途中的快樂不可少

Lewis Kent 路易士·肯特

2015 年啤酒英里賽(beer mile)世界冠軍

在 2015 年末打破世界紀錄

Q： 給大家介紹一下啤酒英里賽？

Lewis：1 英里的賽道，以 1 瓶啤酒開始。每跑四分之一英里，就繼續喝 1 瓶啤酒，直到完賽。當然，比賽過程中不能吐出來，否則資格就會被取消。聽起來是不是挺有趣？但是沒受過專業訓練的人可千萬不要學！

Q：關於訓練有什麼可以分享的？

Lewis：當時為了打破啤酒英里賽世界紀錄，我在賽道上進行了一些特殊訓練，比如間歇訓練，還有專門針對喝啤酒的訓練，比如快速喝啤酒的技巧——找到合適的酒瓶傾斜角度，如何正確打嗝……在工作日的晚上，我就喝不含酒精的啤酒，這樣我就可以在不喝得酩酊大醉的情況下繼續訓練了。

Q：關於比賽有什麼建議？

Lewis：開始時的速度要合理，然後漸漸調整自己的步伐，爭取每圈跑得更快。這一點在許多比賽中都非常重要。那些一開始就以衝刺速度開跑的人，跑到第三圈時，一定已經上氣不接下氣了。節省體力，這樣你才能在最後一圈衝刺過線！

總結：訓練策略很重要，比賽不要一開始就卯起來跑

如何，4 位運動員分享的運動小知識對你有幫助嘛？或許，外人的建議也都不重要，只要自己“ Run Happy ”就好！但是千萬不要忘了，幫助大家更好更快更健康 Run Happy 的 BROOKS哦～

本周跑者互動：你在訓練時有什麼特殊的小習慣？

※本文轉載自BROOKS於微博刊登之文章。

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