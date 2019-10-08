賽事心得／DADA RUN全國半馬 重重人牆寸步難

2019-10-08 10:22 運動筆記 李忠憲



按照預定計畫，今日來參加全國DADA RUN路跑，賽前的調整仍然不佳，遇到右腳舊傷的不適，即使已經休養將近一週，仍感狀況不佳，準備保守的跑，除此之外其他的事情，我可是認真準備，甚至賽前一天就來探路了！為的就是怕因找路而慌亂行事，結果還是很匆忙，因為騎錯了一小段路。

5點30左右來到現場，距起跑時間6點已經不算長，這次就沒辦法到處晃晃、拍照打卡，因為時間急迫，當來到5分鐘左右，我還依著樹幹伸展自己的肌肉─真的很急迫，沒多久就起跑了，剛起跑的賽道居然是矮草加石頭的地面，覺得新鮮有趣，但有些凹凸不平，心中也些害怕，畢竟扭到腳也不是開玩笑的，所以如履薄冰、小心翼翼的跑著。

這次老天給我們一個舒適的起跑，溫度稍涼且無太陽陪伴，果真入秋時節，跑步真舒爽，加上21k組人數不多，起跑沒什麼障礙，跟著人群大步跑出去，速度快了起來，頭1k開跑就544均速，比平常練跑還快，群眾效應果真很強，不過隨後想到右腳的不適，又暗自擔憂，只好左腳多負擔點。

之後，每公里仍有小幅度速度加快，覺得跑半馬的大家都很認真跑，一路上沒有看到跑者停下來拍照打卡，或是狂吃補給，只是不斷地奔跑著，我看錶速度已稍快於5分速，「天啊！會不會爆掉啊！」，我擔心速度過快，開始趨於保守，求穩定自己的步伐，漸漸地只跟著一到兩位跑者，就這樣和別人接近或是輪流跟著跑好幾公里。

一路上風光明媚，有像高樹馬的場景，旁邊應該就是鳳梨田，沒什麼車子，遠處望去，一片淡藍的天空，加上舒適的涼風，跑起來很舒適，果真秋冬時期是跑馬拼紀錄的好時刻，此時的速度比起過去夏天的幾場要快，但心率卻沒有飆升，著實令我吃驚。

現在除了右腳有些不適外，其他狀況都是極佳的，沒有過去的全身多處肌肉緊繃，或是大汗淋漓、口乾舌燥，以這樣的狀況來說，可以跑得更輕盈的。但好景不常，右腳足弓處一陣無力疲乏，跟我抗議負擔過多，原來因足外側不適，將重心偏移想要減輕負擔，現在代償來了，每一步都不太對勁，心中開始擔憂，只好再度保守放慢......

面對這樣我只好再調整，想找個比較可以接受的步伐來跑，就這樣琢磨了幾公里，此時前面的跑者已離我而去，後面的慢慢追上，但還是那幾個跑者輪替。

其實賽道沒啥起伏，上坡也還好，事前我也研究了一下路程，看到神鷹瀑布這個折返點，覺得很期待，結果今日一跑，折返過後呢？沒看到啊.......後來問主辦單位，原來是在折返點前的一個小徑裡，我們趕時間哪有人會去看？

跑到12k處開始折返，右腳足弓已稍有舒緩，覺得身體狀況許可，不自覺加速跑起來，「不到10k了，快要結束了.......」、「該要奔跑了！」此時的我沒有過去的肌肉緊繃、呼吸不順，開始狂飆，一路加速，幾k過後，速度已飆破自己平日練習的5分速，來到4分末，更追上之前離我而去的那幾位跑者，呼吸還可以，再飆速......來到最後5k，逼近4分半大關，著實下了一跳，比平常練的還快，但痛苦的又來的......

「人生沒有一路順遂，跑馬賽道亦如此。」最後3k遇到其他組別(10k、5k)的跑者擋道，一路跑來，幾近完美的賽道布置，毀在最後─賽道縮減、車輛爭道、大批跑者人牆擋道，甚至在最後一個晶片感應地貼前，我急剎車，就因為人牆一字排開「走路」過感應地貼，真想要罵人了~

來到最後1k─草皮石子路，人牆更龐大了，只好在裡面左閃右閃的，或是被逼到角落奔跑。跑過終點，沒有落實分流，居然把我誤認他組的跑者，給錯獎牌，就因為全部都是他組的跑者亂竄，雖然後來有換，但此時已是滿肚子火......