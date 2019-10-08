賽事心得／美善盃公益路跑 跑錯路的意外驚喜~

2019-10-08 10:13 運動筆記 李忠憲



本週末的賽事─美善盃公益路跑半馬，這次真的有預先報名，決定要去是因為看到路線沿著安平區濱海而行，想說要去欣賞美景。賽前幾天都是熱熱的天氣，沒想到今日的清晨居然下起雨來，我是一直到出旅館才知道的，心想難道又要雨中熱血奔跑嗎？好在來到安平區戀愛廣場時，雨已經停了，氣溫也不高，應該說是非常涼爽，加上海風陣陣的吹，已經達到有點冷的情況。參賽的人不多，不似大型的路跑活動，但賽事該有的都有，就因為這樣，我三兩下就走到起跑點準備。

倒數完畢，前排跑者立即衝了出去，我第一次跟著領先集團衝出去，哇......速度果真不一樣，沒兩下我又落隊了，我知道自己的等級，當然不要暴衝，免得一開始就毀了。跑著跑著，前面的離我而去，後面的也看不到，賽道居然如此寬敞，好不習慣，但好處就是不必鑽來鑽去，不過卻有一道無形的障礙，正迎面而來......大自然海風正迎面而來，不斷狂吹跑者，雖不致於使人傾斜，但足夠震撼我的帽子了，一度擔心帽子會飛走，使得我頭都低低的，好像在跟海風對抗一番，然而大自然力量就是神聖，所有的跑者都得經過它的洗禮，我也不得不低頭向它致敬，就這樣一路破風而行奔跑著。

我的海景呢？其實我失算了，隔避只有溝渠，而且看到的是被人工垃圾汙染的畫面，算了......繼續破風吧！逐漸地追上幾個跑者，不經意看到里程數的標牌，才驚覺我的速度遠比預定的快一些，原來沒有人慢慢跑啊......我不想落單，一直在追前面的人群，速度加快許多，又加上天氣涼爽，乾脆衝了！果真人是需要激勵的(現在沒有人一邊聊天一邊拍照)，在遠方只有急速奔馳的小型人影。來到10公里折返點左右，跑的時間不錯！回程順風了，跑起來更順了，此時不衝更待何時，繼續奔跑，隨後怪事發生了！一名精英級的跑者從我後面竄出，隨後半馬前導車出現，哎呀......這輩子看到前導車都是電腦上照片所見，怎麼今天這麼特別，不管它繼續跑，來到一個補給站前領信物，一路跑進去，結果迎面而來的跑者大叫：「不要跑了，跑錯路了！」

就這樣我又折返回去，跟著這群跑者跑出去。原來這是多跑的，開始有人抱怨，定眼一看這不就是我追得很辛苦的前排跑者，這下子，全亂了......難怪會被抱怨，這樣多跑的人不就時間上吃虧了......而我心想多跑幾百公尺吧！聽說有人達到3公里...「哇嘞」！不管啦...我繼續奔跑著、跟自己比賽著，終於來到最後3公里，我也超過極限，跑得好辛苦啊！怎麼還沒到終點呢？逐漸掉速，被後面一位追上，即使他對我說加油，我想要緊跟，也氣力放盡、望塵莫及，後來老天也看不過去了，突然飆雨了，一副就是「不跑快一點就淋雨」，逼得我衝進終點(最後一站，烤牛排補給~Bye..Bye)。

進終點後，在棚內看老天在飆雨，在怒飆慢跑的跑者，整個就是濕答答一片，整理好行李後本來就要離開，但猛然一看成績證書，意外進入分組排名，真是驚訝！跑馬人生中幾乎沒領過獎的我，一時不知道自己該怎麼領獎，好在我跑完了沒馬上離場，好在大會有廣播。上台直覺不好意思，因為志工讓跑者跑錯的插曲，竟意外造成今天的場面，台上的得獎者，都在議論這件事，有人是受害者，而我應該是得利者吧！真尷尬......不過這次成績真的有進步！算獎勵自己，立馬收取，嘿嘿......