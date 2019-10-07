Nike 奧勒岡計畫總教練 違反禁藥管理法遭禁四年
Alberto Salazar（圖片來源：路透社）
經過四年的調查及偵訊，美國反禁藥組織（USADA）發布聲明稿，自 2019 年 9 月 30 日起， Nike 奧勒岡計畫總教練 Alberto Salazar ，和該團隊密切往來合作的醫師 Jeffrey Brown，因為給予選手注射超出合法劑量的左旋肉鹼（L-carnitine）、試圖篡改體檢數據、非法交易睪固酮，違反了三條禁藥管理法，遭禁四年，他們被禁止指導任何選手、團隊，也禁止給予任何診斷和治療；關於曾經被指導或治療過的選手，美國反禁藥組織還未宣布任何處份。
曾為 Nike 奧勒岡計畫成員的 Kara、Adam Goucher 夫婦（圖片來源：路透社）
2015年，前 Nike 奧勒岡計畫成員 Kara Goucher、Adam Goucher 夫婦還有前助理教練 Steve Magness，公開揭露他們目睹 Alberto Salazar 的不法行為，Salazar 也有公開申明激烈反擊，並始終否認任何犯行。
四年來美國反禁藥組織調查了約三十名目擊者，搜集了超過兩千個物證，累積近六千頁的文件，歷經兩次聽證會後，總執行長 Travis Ty-gart 對於勇於揭發真相的相關人士表示肯定。
Alberto Salazar 也在短時間內發表了聲明，大意是：
我對於這個結果感到非常震驚，過去六年來我受到美國反禁藥組織不公平、不道德、不正義、侵犯性的對待，Travis Tygart 刻意誤導眾人，把我描述成不顧選手安危且沒有道德的教練，我完全沒有違反仲裁中所述的條例，我和奧勒岡計畫始終都遵守美國反禁藥組織、世界反禁藥組織的規則在走，我們會繼續上訴，在這不公平的結果被平反前，我不會做出更多申明。
在這調查期間，Nike 奧勒岡計畫成員異動很大，多位選手相繼離開，主要包括有：兩屆奧運雙料金牌 Mo Farah、里約奧運金牌 Matt Centrowitz 、前美國5000公尺紀錄保持者 Dathan Ritzenhein。
上為 Mo Farah 和 Matt Centrowitz 在 Nike 奧勒岡計畫時一起訓練的影片
除了美國紀錄保持者 Galen Rupp、日本紀錄保持者大迫傑，這期間也有很多世界首屈一指的選手加入，還有如現在正在多哈世錦賽的好手：
2019 has been our most successful year on the Diamond League circuit since the Project began. Thursday is the DL Championships in the Men’s 5k and 800m and Women’s 1500m. •Yomif will try and stay undefeated on the year and cement himself as the Worlds best 5k runner heading into the World Championships • Koko, fresh off her 6th German Record of the year will battle teammate and mile World Record holder Sifan Hassan over 1500m • Donavan Brazier will try to win his 2nd DL of the year against training partner Clayton Murphy and a deep 800m field• 2PM EST on NBC Sports and NBC Sports Gold online
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女子10000公尺 Sifan Hassan（荷蘭）獲得金牌，男子800公尺 Donavan Brazier（美國）Clayton Murphy（美國）雙雙擠進決賽，男子1500公尺 Craig Engels（美國），女子1500公尺 Jessica Hull（澳洲），女子5000公尺 Konstanze Klosterhalfen（德國），男子10000公尺 Yomif Kejelcha（伊索匹亞），目前並無任何相關選手、教練發表任何回應、聲明。
參考來源：USADA、BBC、Oregonian、Letrun討論
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