Nike 奧勒岡計畫總教練 違反禁藥管理法遭禁四年

2019-10-07 11:27 運動筆記 Bigfish



分享 facebook

Alberto Salazar（圖片來源：路透社）

經過四年的調查及偵訊，美國反禁藥組織（USADA）發布聲明稿，自 2019 年 9 月 30 日起， Nike 奧勒岡計畫總教練 Alberto Salazar ，和該團隊密切往來合作的醫師 Jeffrey Brown，因為給予選手注射超出合法劑量的左旋肉鹼（L-carnitine）、試圖篡改體檢數據、非法交易睪固酮，違反了三條禁藥管理法，遭禁四年，他們被禁止指導任何選手、團隊，也禁止給予任何診斷和治療；關於曾經被指導或治療過的選手，美國反禁藥組織還未宣布任何處份。

曾為 Nike 奧勒岡計畫成員的 Kara、Adam Goucher 夫婦（圖片來源：路透社）

2015年，前 Nike 奧勒岡計畫成員 Kara Goucher、Adam Goucher 夫婦還有前助理教練 Steve Magness，公開揭露他們目睹 Alberto Salazar 的不法行為，Salazar 也有公開申明激烈反擊，並始終否認任何犯行。

四年來美國反禁藥組織調查了約三十名目擊者，搜集了超過兩千個物證，累積近六千頁的文件，歷經兩次聽證會後，總執行長 Travis Ty-gart 對於勇於揭發真相的相關人士表示肯定。

Alberto Salazar 也在短時間內發表了聲明，大意是：

我對於這個結果感到非常震驚，過去六年來我受到美國反禁藥組織不公平、不道德、不正義、侵犯性的對待，Travis Tygart 刻意誤導眾人，把我描述成不顧選手安危且沒有道德的教練，我完全沒有違反仲裁中所述的條例，我和奧勒岡計畫始終都遵守美國反禁藥組織、世界反禁藥組織的規則在走，我們會繼續上訴，在這不公平的結果被平反前，我不會做出更多申明。

在這調查期間，Nike 奧勒岡計畫成員異動很大，多位選手相繼離開，主要包括有：兩屆奧運雙料金牌 Mo Farah、里約奧運金牌 Matt Centrowitz 、前美國5000公尺紀錄保持者 Dathan Ritzenhein。

上為 Mo Farah 和 Matt Centrowitz 在 Nike 奧勒岡計畫時一起訓練的影片

除了美國紀錄保持者 Galen Rupp、日本紀錄保持者大迫傑，這期間也有很多世界首屈一指的選手加入，還有如現在正在多哈世錦賽的好手：