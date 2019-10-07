臺北馬拉松 官方紀念商品正式上線

2019-10-07 11:32 運動筆記 啾啾西西



將在 12/15（日）開跑，於今年正式獲國際田徑總會（IAAF）銅標認證的臺北馬拉松，於今日稍早正式公告抽籤結果，雖說全馬組報名費 $1800 一度引發熱議（延伸閱讀：【賽事】報名費漲到 1 千 8 台北馬拉松跑友怨），但今年賽事還是吸引許多跑友爭相報名，抽籤結果也是幾家歡樂幾家愁，更有跑友「連槓四年」，可見臺北馬拉松仍有一定熱潮。

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隨著賽事的升格，其周邊規劃也令人相當期待，而官方也於今天對外公布臺北馬拉松的官方紀念商品，從基本的紀念衣、運動水壺、運動毛巾，到號碼布扣、充滿文青風的紀念布章等，清新的天藍配色加上簡約設計，讓人頗耳目一新。（編：好像真的跟從前的臺北馬不一樣了呢！）

不知道大家還喜歡嗎？也歡迎一起來開槓分享你的看法！也先恭喜所有幸運中籤的跑友，落選的你也別太傷心，同天（12/15）還有許多其他賽事可以選擇，趕快把握各賽事的最後報名時間，讓自己在 2019 年有個美好的完結吧！

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