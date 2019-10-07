誰說年齡是問題？108歲跑者依舊站上馬場！

馬場觀察家除了觀察誰最快、誰是紀錄保持者以外，對於沒有明確被記錄在世界紀錄之中的超人們也要看個仔細。過去運動筆記也分享了不少高齡跑者的內容，但是今天大鈞哥要分享的不只是高齡，而是「超高齡」跑者，這位高手108歲依舊站上馬場，真的夠狂！就讓我們一起來看看人瑞跑者的馬場人生吧！

Fauja Singh是一位英國人，出生於1911年。他於81歲時重新認識了跑步這項運動，並於2000年的倫敦馬拉松初次登場，當時的他已經89歲了，在那場賽事中他以6:54（小時／分）完成全馬；來到2013年，Fauja Singh已經102歲，他參加了香港馬拉松的10公里組，並以1:32:28（小時／分／秒）的成績完賽；2019年已經108歲的Fauja Singh沒有停下腳步，繼續向前邁進。

（影片來源：youtube）

看完這個紀錄大鈞哥真的是跪了，即使這位老先生不是現今馬場上的最速長者，但是他不斷的挑戰自己，面對歲月他還是依舊勇往直前。說來自己也真是慚愧啊…不知道多久沒有好好活動筋骨了，藉著這篇文章也告訴自己：「阿公都在跑馬了，年輕人動起來吧！」

分享 facebook

觀察家曰：

想要活到老跑到老，健康飲食必須顧；年長鍛鍊要注意，用對方法很重要；想要跑的長久，健康監測不可疏忽。祝福跑友們都能健康呷百二！

＊狂人大集合，盡在運動筆記＊