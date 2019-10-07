跑步知識／冰敷？熱敷？到底怎麼用？

2019-10-07 11:51 運動筆記 運動傷害退散



在運動生涯中各位跑友難免都會遇到一些運動傷害的發生，而在不舒服產生的期間，該冰敷還是熱敷？又應該要冰多久才能換成熱敷？成為了一大難題。不同的觀念之下也有各種的不一樣的說法，有人主張冰敷即可，有人認為熱敷效果較佳；時間方面來說，傷後的24、48、72小時適合使用冰敷，三種不同的冰敷使用時機，也都有各自的說法。接下來就讓我們一起聽聽看壢新醫院運動醫學中心–王凱平醫師告訴大家如何適當的傷後的治療方法及使用的時機吧！

（影片來源：youtube）

前情提要！冰敷的作用到底是甚麼？

如果在網路上搜尋冰敷與熱敷的功用與使用時機，應該會看到很多不一樣的說法，今天就稍微為各位做個整理。依據近年來的醫學研究來說，冰敷的功能為：止痛與控制急性期的發炎水腫；相對來說冰敷可能也會延緩傷害的癒合。有了以上對於冰敷的了解之後，可以更精準的判斷何時該使用這個方法。

如何擊退傷害 正確做法報給你知

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如果今天各位跑友的受傷是急性的傷害，很有可能出現急性的發炎，有紅、腫、熱、痛的情況發生，我們就建議在這樣的急性高峰期之前都使用冰敷，達到止痛與控制水腫的效果；過了高峰期之後就應該使用熱敷了。

身邊有醫療防護人員的話，可以協助判斷受傷的高峰期為何；如果沒有的話，也不用擔心，通常來說傷害的高峰期會出現在48~72小時之間，這個階段的發炎與水腫會是最明顯的，過了這個時間點之後就可以考慮開始熱敷了。

假設今天不是急性的傷害，是屬於慢性傷害，並沒有出現紅、腫、熱、痛的現象，那麼我們就建議以熱敷為主。

希望今天的分享能夠幫助跑友們在發生運動傷害的當下，可以更明確地做出判斷，即時的給予患處適當的治療，在跑步之路上可以長長久久喔！「運動傷害退散」我們下次見。

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