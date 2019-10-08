賽事心得／2019 夸父追日賽 一群人追的回憶

2019-10-08 09:35 運動筆記 Lianghan Lin



這次有機會可以跟團跑一次接力賽，心情格外雀躍。

我們的隊伍

10個人(4男6女)，2台車，210KM，9/27 早上6點40分第三批從屏東六堆客家園區出發，一路跑到9/28 早上9點(完賽時間) 第一隊10人隊伍抵達太麻里曙光園區。看似很遠，但跑在一起就不覺得遠。

我很喜歡這賽事的標語，「夸父，沒有輸贏；追日，永不停止」，當下還沒能體會，但當我跑在路上時，我看到大家都是為了同一個目標前進，不分你我，補給車停下來也會為其他隊伍的跑者補給或是噴水(天氣太熱)，唯一能輸贏的只有自己(平常有沒有好好練，這時候就知道了)；永不停止，從早跑到晚再跑到早上，而且這是一場收集賽，要跑完4次，才能把拼圖拼完，所以要拼好拼滿!!!

如果要跑快，那就一個人跑；如果要跑遠，那就一群人跑。

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一起跑進終點的喜悅

=======(下面為賽事心得)=========

本次租用車款為TOYOTA PREVIA 7人座，空間大，休息也方便，採甲租乙還。我們將第三排椅子收起來改放行李，第二排往後退，這樣中間就會有塊小平台可以躺下來睡覺，而第二排椅子也可以後往平躺，整體休息空間非常足夠。

車上休息示意

2台車10個人，30個棒次，每個人跑3棒次，第一車跑1-5棒，第二車跑6-10棒，依序往下排，每個棒次跑的距離，6-10K不等，最多不會超過10K(此數據為10人組)，本次單棒次最多爬昇落在300M，還算是好跑。大會也會發第一車跟第二車的貼紙，貼在車上以利辨識。每跑5個棒次兩車就會在同一個接力點碰面，這也是唯一在賽道上10個人在一起的時間，其他時間在跑的那一車就專心補給跟小隊接棒，另一車就專心的玩耍、吃飯、休息(這時候就是傳美食、景點照片給另一車互相傷害的最佳時機)，只要在兩車交接的時候回到接力點就好。(通常都會提前到兩車接力點等待，順便休息)

熊家豬腳 傳照片互相傷害的時候

車城福安宮拜拜

另外大會也有設定賽道開門時間，即便跑得很快的隊伍也不能提前出發，要等到開門時間到了才能夠起跑，當然進站後會停錶，出發再開始算時間。通常這階段都會設在兩車交接的接力點，也方便沒跑的車子幫有跑的車子買正餐補給品，在等待開門時間時讓剛跑完的隊友可以吃飯，等待接棒的車子可以休息。

兩車交接點 等待賽道開門時間

兩車交接完後 吃著第一車幫忙買的晚餐 跟店家借桌子就吃起來了

衣服跟襪子，如果真得很愛乾淨，那就建議帶N+1件 (N為跑的棒數)，多的那一件跑完換上用的。另外要推薦裝備是大浴巾，最好是2條(這裡小抱怨大會給的會掉屑XD)，一條撲在椅子上，另一條披在身上。

紀錄，手機充電器、隨身電源、車充缺一不可，長距離賽事，手機是很好打發時間、互相傷害或是進行賽事紀錄的工具，沒電就沒戲唱了。

其他裝備，就看個人平常習慣，但以下是這次覺得不錯的

加壓式灑水器(澆花用的)，大熱天幫隊友噴水降溫的神器! 也可以幫其他隊伍噴~

太陽眼鏡，大熱天跑，有太陽眼鏡會感覺沒那麼熱一點，拍照也比較帥氣!

彩繪筆，可以在車子上塗鴉、紀錄、寫字，記得要買可以擦掉的，不然會很悲劇

天氣太熱 開始灑水!

強制性裝備

頭燈，入夜後的強制裝備

反光背心，入夜後的強制裝備

背後警示燈，入夜後的強制裝備

夜間強制性裝備示意

如果愛唱歌，那就開口唱；如果愛跑步，那就穿起鞋子跑；如果愛爬山，那就揹起包包走；如果、如果～在還可以勇敢的時候，去追逐吧！

感謝一起追逐的我們!