跑步知識／那些年我們一起追的BQ-波馬參賽資格

2019-10-04 11:06 運動筆記 Bo-Yu Lin



第124屆2020波士頓馬拉松參賽標準，在台灣時間9/26(四)凌晨一點多正式揭曉，即使新的年度剛把BQ(Boston Qualify Time)一口氣調整了五分鐘[1]，但在新的一年度仍有1分39秒的cut-off time！[2]也就是說如果你是個18-34歲的年輕男性，以目前BQ 3小時00分來說最低的參賽標準會是：＂2小時58分21秒＂!看到這大概會想：＂什麼？都破三了還不一定能跑波馬？＂這種嚴苛到有點令人難以接受的標準究竟是怎麼訂定出來的？以前的波馬參賽標準究竟是多少呢？上一次破三也不能跑波馬的時候是幾年前呢？在這篇文章中會用網路上查得到的數據做一些簡單的分析整理，同時也來小小預測一下2021波馬參賽標準會是多少。

回顧一下近50年最嚴苛的BQ標準(男性最年輕組別) [3]，可以發現1980-1986年的標準居然是2:50！想想當時並沒有這麼多精良的跑步裝備(跑鞋，GPS錶．．．)和補給品(能量膠)還有為大眾所知的科學化訓練概念等等，要跑到這個時間真的不是這麼容易！然後讓眾多剛好跑進BQ跟標準差距不到五分鐘跑友們不斷猜測的cut-off time，則是首度出現在2014年。同時因為2019年的cut-off time已經有4分52秒，直接在2019年九月公告2020年BQ直接提高五分鐘。

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下圖列出了2014-2020七年間每一場波馬的場地人數以及每年申請的人數還有相對應每一個時間區間的錄取人數。最後兩欄有列出未錄取人數以及平均一秒未錄取人數有多少，方便去觀察一些變化。

1. 用波馬資格BQ獲得參賽的人數近年來都是在77~80%左右，也就是說場地大小三萬人的話，大約有兩萬四千人是透過成績入選的。

2. 2020年場地大小(Field Size)增加了1500人，因此錄取人數(Accepted Number)從去年的23074人增加到24127人，也就是多了1053人。

3. 即使在錄取人數增加約一千人以及BQ提升了五分鐘標準後，今年仍舊有1分39秒的cut-off time。

4. 今年(2020)的各成績區間的人數比例其實跟2014很像，差別只是BQ差了五分鐘。

5. 今年(2020)的(未錄取人數/每秒)是約'32人/秒'，這數字是近五年最高的一次，也就是說剛好跑進BQ的這段區間人數其實不少。

6. 連續十年參加波馬的人數緩慢增加中，大約佔整個參賽資格的2%。

接下來做幾個簡單的假設看看波馬可能的cut-off time，但這個會影響最後cut-off time的因素有很多：1. 2021波馬的場地大小是否仍會維持31500人，而不改回30000人，這可能要根據明年舉辦情形做決定？2. 2021波馬是是第125屆，是否增加錄取人數比例？(2016波馬是第120屆，當年用波馬資格參賽人數比是近年最高的80.1%。)3. 最速賽道2019柏林馬在波馬報名截止後才舉行(2019/09/29)，靠柏林馬拚BQ的不能報名今年波馬(2018柏林馬是在波馬報名截止前就舉行，所以可以衝最後一發BQ)，至於2020柏林馬在2020/09/27舉辦，同樣也在波馬報名截止後，所以2020/2021波馬報名時間跟柏林馬時間相對關係是一樣的。(可以拿2019/2018柏林馬成績比對觀察一年內跑者成績變化的幅度，但不是本文討論的重點。)4. 世界各地跑友的平均水準是否依舊會照這三年的速度繼續大幅提升而不停歇? (>1min/year)

如果僅僅就最近這幾年cut-off time，用程式跑一下二階多項式迴歸線：

先不考慮每年錄取人數增減，可以得到2021的波馬cut-off time會是3分13秒，也就是說明年18-34歲男性要至少跑進2小時56分47秒才能錄取。其他各組的標準如下表所示：

那如果假設今年錄取的人數跟2019年一樣是23074人呢？我們可以用2020的數據去推斷少了1053人的cut-off time會增加約1053/(5885/(299-99+1))~36秒。也就是說如果今年的錄取人數如果跟去年一樣，2020年的cut-off time會是驚人的2分15秒! (也就是舊BQ的7分15秒！)如果再以這個時間去算2021的波馬cut-off time會是更驚人的3分55秒！也就是沒有sub256可能還跑不到波馬＠＠！

由此趨勢可知以現在的BQ參賽資格來說，對較年輕男性(18-34歲)來說破三就能跑波馬的＂大破三時代＂已經過了，現在已經是＂大大破三時代＂－沒大大的破三真的不敢保證能跑波馬。在世界頂尖選手(Eliud Kipchoge)已經積極挑戰全程馬拉松破二的同時(INEOS 1:59 Challenge [4])，世界各地的跑者們也不斷的突破自我提升全馬水平，相信近幾年波馬參賽資格也會持續提升(只是速度快慢問題)，祝各位有志跑進波馬殿堂的跑友們都能在未來達成目標！

(至於本文推測2021波馬的cut-off time跟實際會差多少，我們可以在明年九月時再來回顧一次XD)

參考資料：

[1]https://www.baa.org/races/boston-marathon/enter

[2]https://www.baa.org/2020-boston-marathon-qualifier-acceptances-announced?fbclid=IwAR2zWyrUpfy_hLIVvrzlOfkmx2kcoCpcxK-i8Ejwm8Ott5BIk34f_QCQG34

[3]https://www.baa.org/races/boston-marathon/enter/qualify/history-qualifying-times

[4]https://www.ineos159challenge.com/