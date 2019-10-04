賽事心得／極地超馬 對自己狠一點、才能變得更強

2019-10-04 11:17 運動筆記 Chung Terry



「我，我不行了，請你幫我叫人來…」他攤坐在地上，把剩下的餘力全給了雙手，一隻手托著沙地支撐著自己的身體，另一隻向我揮動，告訴我，他需要救援。

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這個畫面，是在敦煌超馬的第一天的賽道上，大約在38公里處，我看到一位領先的馬來西亞選手躺在炙熱沙礫地上，四週盡是一片平坦的荒野沙礫，毫無遮避物可以讓他暫時躲過烈陽無情的酷刑。

極地超級馬拉松，你要面對的不僅只是長距離的里程數，氣候、體力、耐力、防護以及心態，每一個都牽動著能否完賽的機率，只要一個環節崩塌，接下來的故事就改寫了…

那麼，要如何準備一場極地超級馬拉松呢？

首先，你必需對自己狠一點

我身邊有一些朋友總喜歡挑戰自己的極限，明明體力就沒有很好，偏偏就要報名鐵人三項、超級馬拉松，為的不是想要證明自己多行、多厲害，而是想要訓練自己對痛苦的忍受度，藉此強化自己的意志力。而這樣的副作用，幫助他在創業的時候更能堅持下去，同時也讓他的身材和健康可以保持在一個較好的狀態。

當然，這樣的方法並不適用於任何人，因為在沒有一定的體能基礎下，冒然的參加各項賽事，只是增加了受傷的風險。而我這些朋友，對於低強度的訓練或賽事早已無感，在失去熱情以前，透過更高強度的賽事去驅動自己的羞恥心，讓自己明白，這個世界很大，你還可以變好。

(此次賽事前三名。對，范逸臣跑超快，是第三名!)

斯坦福大學心理學教授 卡羅爾.德韋克曾提到，兩種思維模式，即固定型思維和成長型思維。「固定型思維」的人，總認為自己很厲害，所說的話都是對的，也不願意去學習或是接受新的挑戰，而這樣的狀況會產生最可怕的事情是，他停滯成長(我說的是腦袋和心智)，然後快速的衰老，很容易被未來淘汰。這一類的人種真的很多，認真思考一下，好像身邊有部份「長輩級」的人物就有這樣的思維模式，想想還真令人感到可怕呀!

另一種「成長型思維」，就是像個吸血水蛭一樣，身段柔軟抗壓性高，主動出擊各項挑戰，即便失敗也會再找機會嘗試，努力吸取大量的經驗，即便吸飽了，也不因此而停下行動。他們很清楚，即便是天才或有天賦的人，也需要努力，才能讓自己變強大。就像NBA籃球明星Kobe一樣，18歲就進入籃球最高殿堂，但他不認為自己天賦異稟，而是把成功歸結於「能看到洛夏磯淩晨四點的樣子。」，你需要對自己更狠一點，才能變得更強一點!

如果你已參加過鐵人三項、馬拉松、一日單攻玉山、KOM東進武嶺，那麼又何不讓自己變得更加厲害呢？

第二，刻意練習

我印像中的極地超馬就是跑的比平常還遠一點，或著是再遠一點，實際上也沒有錯，只是我沒有把其他因素放進來，所以真實的跑在沙漠上時，所有的痛苦將從四面八方向你衝來，殘酷地圍毆你，讓你的身體、你的心智遍體麟傷，然後跌坐在沙漠中靜靜地撫摸傷口，直到稍微修復後才能繼續前進。

至於要練習什麼，依照我這次的慘痛經驗，例舉三個最需要加強的部份，分別是沙地跑、負重跑以及連日跑。敦煌極地超馬的賽道以戈壁占據最大的比例，大約有80%的道路都是碎石沙礫的地型，其次是乾枯鬆動的黃土及沙漠。這三個地型最大的共同點就是你的每一步踩踏都不平坦，而所謂的腳底回饋，通通都被不平整的道路吸收掉，取而代之的就是你腳踝上的負擔及腳底的過多磨擦。這樣受力不均的情況之下，最有可能造成腳踝發炎及腳底水泡，很幸運的是，我兩個都有收集到，只能說成就達成。所以強烈建議多練習沙地跑，沒事就去山裡跑、去海邊跑、去奇怪的路跑，增加平常跑步時沒有用到的腳部肌肉或是腳皮厚度，否則當第一天賽程結束，你立馬就會啟動喪屍模式，走起路來歪七扭八，其實也滿逗趣的(在別人眼裡)。

再來是負重跑及連日跑

跟一般賽事最大不同就是你要把食物、個人用品、睡袋都背在身上，對肩膀及腿力來講，增加了強度，也是體力消耗的極大原因之一，這個時候的物品取捨(重量)將決定你能走多遠或撐多久。

我在賽事前一個月就針對重量加強訓練，我先從預計可能的重量8公斤開始，才開始不到3公里，很快的肩膀及小腿就開始哀嚎，原來設定的十公里路程也縮短到五公里。然後就改成緩緩地增加，一直到賽前，我已經可以背10公斤的行李輕鬆跑10公里，這也就是說明為什麼我的肩膀在比賽時都不會痠痛，連日跑小腿肌肉可以負荷，但還是沒有料到被自己的腳踝打敗。

我必需說，沒有人熱愛練習，然而一旦練習成了一種習慣，你會對這事情產生熱情。

最後一個也是最重要的一點就是，記得報名!!

我有一個朋友，不論他要做什麼、要挑戰什麼，他身邊總有一個人會說：「啊，你不行啦!」「這對你來講太難了」。當然，也許他的朋友早就看清他的能力，但會不會有另一個可能，是這位朋友因為自己做不到，所以他也就喜歡看衰別人呢?

運動圈裡有一句是這樣說著「互相傷害，求進步。」這就是為什麼總有一個人推了另一個人入坑，然後就愈來愈多人一起挑戰更大的坑。於其說是傷害，到不如說是互相成長更為貼切一點。《分手後，成為更好的自己》提到，人的一生當中需要一些「成長型關係」，這個人可能是朋友、可能是戀人或是親人，他們的相處模式就是互相激勵、共同成長，遇到挫折相互扶持，最重要的是，進步成了他們關係中必要條件。也因為有這樣一種關係存在，兩個人或團體之間的氛圍變得更好，也更容易升級打怪。

這次比賽中，就有好幾位選手是揪團來參加，或是在賽事現場認識到頻率相近的朋友，這些人都有個共通點，因為身邊的朋友或是一個榜樣的激勵，自己才會狠心點下報名按鍵，然後這個打怪的過程就在生命裡真實上演。

最後，附上我的打怪裝備給下一位勇者參考。

從頭到腳，讓我說一遍每一個裝備扮演什麼角色。

帽子：真的很需要，如果你不想要變包青天。

眼鏡：防太陽、風沙，還可以防止被別人看到偷哭的眼淚。

頭巾：鼻子到脖子防曬又不用被風沙狂打。

上衣：個人有潔癖，準備了三套。實際上兩套即可，一個睡覺，一個跑步。

褲子：最好是有壓縮功能，感覺是神力相助。

睡褲：脫穿方便為主。

腿套：小腿的守護神，全程不抽筋，真的有差。

襪子：厚底最好，增加緩衝，也有人穿五指襪。

鞋子：越野鞋比慢步鞋好在抓地力跟包覆性。

登山杖：當你退沒力或腳痛時，你就會痛恨自己沒帶上它。

背包：盡量選擇越野跑背包，以20-25公升為主，最重要的是越野背包真的是為跑者設計，減低肩膀傷害。

睡袋：晚上真的很冷，一顆夠保暖的睡袋可以讓你好睡許多。

睡墊：我們沒有肉的人，真的還是要有睡墊比較好。

外套：以風衣為主，清晨開跑會需要，晚上跑出去上廁所也需要。

背心：天涼時可用，睡覺時可當枕頭。

頭燈：如果不想踩到別人的大便，就帶著吧!

攝影機：即便不能帥帥入鏡，至少美景也不能放過。

行動電源：啊就是給手機跟攝影機的呀

萬金油：按摩神油，舒緩肌肉不適。

防曬乳：有件事比身體痠痛還不舒服，就是身體痠痛加曬傷，雙重打擊呀!

補給品：千萬、千萬要多帶鹽錠，因為跑步時身體的鹽跟水是大量流失。

食物：中午太熱吃不下，只吃補給品，到了晚上就吃兩份餐，依食量配帶囉。

鍋子/餐具：可以放小東西，也可以拿來泡麵泡飯。

GPS手錶：記錄自己在哪裡迷路

耳機：我準備耳塞式耳機，因為我真的無法接受隔壁睡覺打呼比我還大聲…

後記：

在報名前，我的心理狀況還沒有建設好，我知道這樣的賽事不是我目前的體能狀態可以負荷的。內心兩隻野獸在打架，保守派告訴我不需要玩這麼大，而激進那一隻則頂著胸口問，難道你的極限就只有這樣了嗎?

終於，激進派擊敗了保守派。

我想那不是激進，應該是勇氣，一個讓我不負過去，也不負未來的勇氣!

不用出國也能體驗超馬賽事，台灣站賽事開跑，想要改寫自己的故事，可以參考：https://reurl.cc/vn5e9N

也許哪一天，我們會在賽道上見!!

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延伸閱讀：15萬步的距離https://reurl.cc/24ZbjE

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