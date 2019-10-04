跑步知識／肌力訓練 對跑者的效果與反效果

2019-10-04 11:24 運動筆記 余文彥



肌力訓練一直是被跑者熱門討論的話題之一，即將再度挑戰破二的馬拉松世界紀錄保持人Eliud Kipchoge也會進行肌力訓練。本週專欄介紹肌力訓練最基本的問題：它能幫助跑者提升哪些能力？不能幫助跑者提升哪些能力？以及哪些狀況下反而會造成反效果？

肌力訓練能幫跑者？

肌力訓練不能幫跑者

肌力訓練對以下能力沒有幫助（或效果很有限）：

無法 增加心搏量：心搏量（Stroke Volume）是每ㄧ次心跳心室收縮射出的血液體積。每分鐘心臟能輸出的血液量＝心輸出量(CO)＝心搏量(SV)×心跳數(HR)，能輸出的血液量越多，能輸送到肌肉的氧氣就越多，對耐力運動表現越有利。

增加心搏量：心搏量（Stroke Volume）是每ㄧ次心跳心室收縮射出的血液體積。每分鐘心臟能輸出的血液量＝心輸出量(CO)＝心搏量(SV)×心跳數(HR)，能輸出的血液量越多，能輸送到肌肉的氧氣就越多，對耐力運動表現越有利。 無法 增加肌肉微血管密度：血管密度影響能送到肌肉的氧氣量，高微血管密度對耐力運動表現有幫助。

增加肌肉微血管密度：血管密度影響能送到肌肉的氧氣量，高微血管密度對耐力運動表現有幫助。 無法 增加肌肉線粒體：腺粒體是身體有氧能量系統的發電機，肌力訓練屬於無氧運動，無法刺激線粒體增生。

增加肌肉線粒體：腺粒體是身體有氧能量系統的發電機，肌力訓練屬於無氧運動，無法刺激線粒體增生。 無法 提升長時間跑步的散熱能力：核心溫度過高會造成身體快速累積疲勞，降低馬拉松表現。

提升長時間跑步的散熱能力：核心溫度過高會造成身體快速累積疲勞，降低馬拉松表現。 無法 提高肌肉使用脂肪產生能量的效率：提升脂肪的使用效率需要進行長時間低強度的運動訓練，例如慢跑（LSD）。

總結以上幾點，肌力訓練無法提升馬拉松所需的體能（有氧能力）。雖然肌力訓練能提高長時間維持姿勢的能力，但缺乏最重要的體能依然無法完成馬拉松。

肌力訓練造成反效果？

以下狀況發生的時候，肌力訓練對跑步表現有害：

訓練方向不對：若肌力訓練不是專門為提升跑步表現而設計，就會造成反效果。例如跑者同樣需要訓練上肢，但不會特別去訓練二頭肌或三頭肌，避免上肢肌肉過度肌肥大增加跑步耗氧量。

訓練量過大：肌力訓練量太大過度疲勞將影響跑步訓練的品質。單次肌力訓練控制在45～60分鐘為宜。

帶著疼痛訓練：訓練必須無痛，發生疼痛務必馬上停止，否則傷痛可能加劇、或是為了躲避疼痛動作代償失衡，無疑都對跑步表現有害。疼痛會造成很多問題，絕對不能小覷。

沒有配合跑步訓練計畫：沒有配合跑步訓練計劃調整訓練強度與進程。例如到賽前最後一個週期，以提升發力率的爆發力訓練為主，避免過多的肌耐力訓練造成疲勞累積。

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肌力訓練有很多好處，但是如果你沒有經驗或是還不夠熟悉，建議還是要諮詢專業人士，避免越練越糟！