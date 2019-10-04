跑步知識／物理治療師上跑步課 對傷者更感同身受

2019-10-04 10:52 運動筆記 Rose Chao



自2015年10月練跑以來，我的跑齡該有四年了，這當中的一頁受傷史可真是族繁不及備載…。從內收肌嚴重撕裂、左腳踝扭傷、右足弓塌陷、左髕骨外翻、右髖關節卡住…（奇怪，還這樣左右輪替 @@），看到這兒你一定想問：「妳還能跑嗎？！」是的，我還在努力不懈地跑著，一而再、再而三打掉重練地從頭開始跑著，儘管身體素質比較差，自小沒有運動習慣肌力也比較差，但幸運的是，打從一開始跑步，就因為參加學校的戈壁挑戰隊，而有擔任過奧運田徑總教練的簡教頭、物理治療名師柴老師和她的高徒冠帆在我們身邊指導協助，有關如何練習、休息、補給、貼紮…，都有一定的正確知識。但，在戈壁賽事結束後，仍持續練跑不輟的我們，很需要懂得跑步的各種專家持續地幫忙，才能跑得更安心、更好。

每當受傷，沒有跑步經驗的醫生，大多會叫我們停跑，有時還會曉以大義，告訴傷者以後還是別跑了，快走就好...；沒有跑步經驗的物理治療師有時也無法非常到位地為我們施以最適當的治療，因此當我看到我的教練陳政翰和物理治療師賴冠帆合開了這一堂「給治療師的跑步課」，真覺得他們做了一件很棒的事！

如果醫師和物理治療師都懂得跑步、甚至本身就是跑者，那該有多好！相信他們將對受傷的跑者可以感同身受；也因為同理，必然更為了解如何兼顧訓練與復健，理解跑者也將使他們的診斷與治療更具說服力！

週日下午，我有幸旁聽這堂課，看教練由說明開課的初衷、跑步訓練的元素：配速、心率、各種跑法、所謂的「週期化訓練」的原理是什麼等等，更進一步讓所有上課的物理治療師體驗跑步技術訓練是怎麼一回事。

實地戶外訓練後，由本身是跑者的物理治療師冠帆接力，從跑者、治療師與教練的三角關係談起，進一步探討如何尋找訓練的甜蜜點，一旦跑者受傷了，又將如何串連傷者、治療師與教練，彼此合作溝通，給跑者最適合的治療和訓練建議。

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當課程結束，我很高興看到好幾位治療師把教練包圍住問問題，想了解跑步這項運動更多一些，以便日後治療之所需。

第一次課程像灑種，透過上課、實地體驗跑步技術訓練與發問交流，有了好的開始。我很高興自己當初把冠帆拉進跑團中，開啟了教練與治療師合作的契機！想想～當你的跑友中有醫師和物理治療師的話該是多麼令人安心的事！但願有更多醫師、治療師同為跑者，這樣我們跑步就更有福了！

(下課後不忘合影拍照打書，哈哈！)