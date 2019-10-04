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跑步小品／相約再跑一萬年

2019-10-04 06:00運動筆記 Teresa Kuan

【緣起】每一個堅持的人 都能看見自己的星光

2014年秋天，為了減肥，加入了桃園的一個跑團_LDS愛桃跑。開始時總是有一搭沒一搭的跑著，那時就常聽跑友們說起名古屋女子馬拉松的完賽禮是Tiffany項鍊，心雖嚮往，不過總自覺自己此生應該與全程馬拉松無緣。

隔年夏天，和英文名同為Tiffany的狗友小皮不小心聊起名古屋女子馬，突然興起了想要一同參與此賽事的念頭，這樣不僅可以把名馬當成我的初馬，還可以把完賽禮Tiffany項鍊當成我的初馬獎。

於是就在那一年秋天，快手小皮順利的搶到了2016年的參賽門票。那年的名古屋女子馬是前3000名先搶先得，人生初馬順利完賽後拿著賽事專屬的Tiffany項鍊，興奮之餘，頓時萌生了蒐集自此之後每一屆名古屋完賽項鍊的意圖。本來盤算若沒抽中，就要報名旅行社的名額，但一定是小皮的英文名字Tiffany帶來的好運，因此與名古屋女子馬拉松緣分特別深，在接下來的兩年，也分別在二抽及一抽中籤了。

連著三年，我都拿到了令人愛不釋手的名馬跑者專屬Tiffany完賽項鍊，一時之間，心中充滿了滿滿的虛榮心與暖暖的成就感。

【噩耗】在迷霧中穿梭 在黑暗中前進

也許，為了考驗我是否是真的喜歡名古屋女子馬拉松，老天爺給了我一個晴天霹靂的大難關。

我生病了，在醫生的宣判下，就在跑完2018年三月名古屋女子馬後，我隨即住院開刀，住院11天，並且進行了一連串的治療：化療、放療、雙標靶、口服藥，除了口服藥需要連續服藥10年以外，醫生規劃所有療程須至2019年8月底才會結束，歷時ㄧ年半。我以為，名古屋女子馬拉松之路將就此中斷；因為治療中除了頭髮會掉之外、還包括了眉毛和睫毛，外型的驟變不僅讓我內心遭到了無比的衝擊，導致憂鬱封閉；副作用還造成全身爆炸痛、嘴破、手掌、腳掌嚴重脫皮，無法抓握、無時不刻噁心感、牙齒痠軟無法咬合、黏膜破壞無法吞嚥、喪失味覺與嗅覺、眼睛不適、霧裡看花、失眠、全身發軟、四肢麻木、指甲變黑脫落、全身亂七八糟抽筋；身心遭受巨創，不論坐臥都痛苦不堪，我想，這就是地獄了。

【再戰】堅持的汗水 是最美麗的獎盃 

     

姊妹淘們不忍見我意志消沉，開始策劃了2019名古屋女子馬陪跑團。且經常在群組裡給予安慰與鼓勵，於是連坐臥都軟弱無力的我開始慢慢練跑。

比賽當天，因為分散在不同區，聰明的姊妹們策畫了戰略：前區的跑慢點，後區的快追，大家跑在跑道右邊，一定可以撿到人。無奈治療中的藥物副作用使我在起跑200公尺後，就開始了各式抽筋，不只四肢，連肋間肌、背部都抽筋。但我還是很努力的跑著，不想令姐妹們失望，也不想讓自己後悔。

由於戰略正確，我果然在賽道上被撿到。我請她們先跑不用等我，我不能拖累大家。但她們還是不放心，跑一跑就會停下來等我，我至少在賽道上遇到了她們三次，至今仍覺得她們很神奇，一直撿到我。最後一次遇到她們，我告訴她們我會盡力，但不能害大家沒完賽。姊妹們很擔心我的身體狀況，我向她們保證：如果不舒服就上回收車，決不拿生命開玩笑。

有別於前三年的晴空萬里，今年開跑不久，10點就開始下雨。全身肌肉輪流抽筋的我，在2度低溫的淒風苦雨中奮戰。不過既然是老天給的試煉，若我能度過這個難關，還有甚麼難得倒我的呢！

半馬過後，雨突然大到讓我滿臉雨水看不清前路，所有醫護站的噴劑皆已用光，我又冷又餓躲在陸橋下暫時避雨，並且按揉舒緩不斷輪流抽筋的肌肉，此時往前看往後看都略顯吃力。如果過半馬了才上回收車，實在是心有不甘，但若往前繼續，卻又是長路迢迢。我以為躲個雨僅幾分鐘而已，猛一看錶，竟已超過半小時，再不走真的不行了！一路上我不斷勉勵自己：加油！你可以的！只要勇敢，癌細胞都怕妳！抽筋，不怕！低溫風雨，不怕！如果是累，就撐下去！如果是不舒服我們再上回收車！再跑一公里看看好不好？我會一直陪妳！妳好棒！加油！

就這樣，我一路對著自己心戰喊話，為自己鼓勵，縱然每一個關門點都在驚險倒數中衝線，但我一定可以！我堅定的相信著！！

【圓夢】我夢想著，直到夢想成真 看見滿天星光

幾經煎熬，終於在關門前不到兩分鐘，抵達了巨蛋門口。進入巨蛋前由志工引導，脫下雨衣。一直以為自己是孤獨的跑著，卻猛然聽到了熟悉的聲音在呼喚我。一時之間，我先是驚訝，然後哽咽，接著大哭。

姊妹們在滂沱大雨中已全身濕透，但卻仍在巨蛋入口處，頂著低溫六度，在如同埡口般的強勁風勢下，疲累地、發抖著等我超過一個小時，只為了牽著我一起進入終點。儘管我一直不敢確定是否能完賽，但姊妹們用APP追蹤，縱使我的移動速度極其緩慢，她們仍舊不離不棄，堅持等到最後一秒。出國跑馬，不追求速度，不追求PB，只為陪我圓夢。這樣的情誼，我何德何能！

今日再度回憶，仍是歷歷在目，仍是那樣的令我激動、熱淚盈眶。

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左起：秀秀、小敏、我、芝芝、Ruby

【關於跑步】每一個堅持的人 都可以擁有自己的星光

跑步不僅僅只是跑步，它展現著每位跑者不同的人生觀。所有的選手在鳴槍之後同時起跑，有人不看風景、不吃補給，飛速抵達終點，只為與自己競技。也有人一路吃喝、拍照，歡樂玩賽。馬拉松即是人生百態。而我，何其有幸能在人生的賽道上遇到一群無私的好友。如果可以，我要許願，和妳們相約再跑一萬年。

有你們和我一起的時光，那便是我最好的時光。

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