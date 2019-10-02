體驗在地文化之美 2020 DADA RUN 跑在古都

2019-10-02 06:00 運動筆記 DADA RUN



2020 年 DADA RUN ，第一場就來到古色古香的彰化鹿港（圖片來源：DADA）

廣受跑友好評 4.4 顆星的 DADA RUN，2020年第一場來到彰化鹿港囉! 古都鹿港小鎮擁有非常深厚的文化底蘊，除了知名名勝古蹟鹿港天后宮、更有龍山寺、文武廟、城隍廟等古蹟景點，當然你不能過得還有在地美食小吃，這次就讓 DADA 帶大家用雙腳體驗鹿港在地文化之美。

DADA RUN 以 4.4 顆星得高分獲得多數跑友好評（圖片來源：DADA）

DADA RUN 擁有高達 4.4 顆星的跑友好評，整場物資採用 DADA 經典皇冠 LOGO 貫穿設計，就是希望跑者參加完賽事，於日常生活中更是可以使用穿著，除了潮到出水的好看物資，補給站出名豐盛的美食，獲得最強補給站封號，跑友們紛紛喊讚！

（圖片來源：DADA）

DADA RUN 不只要你吃好喝好，更要你玩到翻！（圖片來源：DADA）

媽，我在這! 活動現場準備多種拍照打卡小物，留下參賽紀念照片為自己立下里程碑，DADA RUN 不只是拿好拿滿還要吃飽的賽事，打造符合跑友期待讓你一路玩到底!

這次帶著大家來到鹿港小鎮活動路線貫穿鹿港，是用雙腳體驗古都之美的最佳時機，本場活動組別有健康組 5 公里、路跑組 10 公里、半馬組 21 公里，如果是全家大小親子出外走走輕鬆休閒漫步可以選擇健康組，或是想給自己訂定一個運動目標那就來參加路跑組，另外活動時間是在冬天的二月份，路面平緩加上適宜氣候，絕對是你想要挑戰自己突破半馬 PB 的好時刻！

賽事從鹿港體育場出發，沿途可以感受到老街的氣息（圖片來源：DADA）

活動路線行起終點於鹿港體育場，5 公里及 10 公里的跑友沿著路線可以經過彰化最有名的鹿港老街，氛圍傳統的紅色瓷磚街道，街上傳統商店和街頭小吃攤林立 。值得一提的是 21 公里將會經過我們的台灣玻璃博物館拉!在玻璃隧道和迷宮的獨特建築，館藏許多藝術作品和實作玻璃器皿，這麼棒的地方怎麼能錯過呢~現在就來看看各組別的活動路線吧!!

5K 健康組路線

起點（鹿港體育場）→ 中正路右轉 → 自由路右轉 → 復興路右轉 → 海浴路右轉 → 永豐路左轉 → 海浴路右轉 → 台 17 線右轉→ 鹿草路二段右轉 → 中正路左轉 → 正興路右轉 → （終點）鹿港體育場

2020 DADA RUN 鹿港場 5K 路跑路線圖（圖片來源：DADA）

健康組別親民路線適合全家一起來參加!（圖片來源：DADA）

10K 路跑組路線

起點（鹿港體育場）→ 中正路右轉 → 自由路右轉 → 復興路左轉 → 彰鹿路八段右轉 → 青雲路左轉 → 力行街右轉 → 龍山街右轉 → 三民路左轉 → 復興南路右轉 → 臨海路二段右轉（台17）→ 彰濱五路二段右轉 (台17) → 鹿草路二段右轉 → 中正路左轉 → 正興路右轉 → 終點（鹿港體育場）

2020 DADA RUN 鹿港場 10K 路跑路線圖（圖片來源：DADA）

21K 半馬組路線

起點（鹿港體育場）→ 中正路右轉 → 彰鹿路七段右轉 → 三民路左轉 → 龍山街左轉 → 復興南路右轉 → 彰 ３０ 道路左轉 → 過鹿安橋後吉安路右轉 → 鹿工南一路左轉 → 鹿工路左轉 → 鹿工南五路左轉 → 工業西三路右轉 → 鹿工南六路右轉 → 吉安北路右轉 → 吉安路右轉 → 鹿工路左轉 → 直行彰濱五路二段（台 17）→ 鹿草路二段右轉 → 直行鹿草路一段 → 中正路左轉 → 正興路右轉 → 終點（鹿港體育場）

2020 DADA RUN 鹿港場 21K 半馬組路跑路線圖（圖片來源：DADA）

半馬組別會經過台灣玻璃館，跑完記得順遊參觀別具特色的廟宇建築吧（圖片來源：DADA）

看完活動路線是不是已經很想要跟上這波了呢?跑程遙遠，就是需要史上最強大的賽道補給來慰勞辛苦的跑友們啦~

一路上滿滿的熱食水果冷飲小點，還會隨著季節不同調整補給品，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！更多的秘密補給就等你來參賽揭曉！

最澎湃補給底加啦！（圖片來源：DADA）

接下來就要帶大家來看看，究竟潮到出水的物資有哪些!

DADA RUN 鹿港場專屬紀念賽衣

速乾紀念衣採用大網孔快速吸濕排乾的面料設計，可將汗水更加迅速帶離肌膚表面，讓你跑步時減少肌膚與衣服摩擦導致的不適感。

同時有天空藍與粉嫩紅兩色可選擇，大家可按照自己喜好挑選喜歡的樣式。

DADA RUN 鹿港場專屬紀念賽衣（圖片來源：DADA）

DADA 獨家輕量慢跑鞋（豪華組）

獨家鞋款只在彰化場搶先露出，鞋頭採用微翹設計，能減少腳趾頭與地面碰撞，保護好腳防止受傷；鞋中底用 EVA 穩定後根，不但能有效提供緩震，還能同時提供彈性，釋放能量；鞋面則是一片式網織、無縫拼接技術製成的飛織鞋面含有蜂巢式透氣孔，讓您穿著時更加透氣舒適。

DADA 獨家輕量慢跑鞋 （圖片來源：DADA）

DADA 防潑水托特包（超值組）

這款托特包是超超超超大容量的設計~出門旅遊三天兩夜只要一包就能搞定😍😍😍

（圖片來源：DADA）

多功能運動旅行袋（豪華組）

沒錯，讓人為之一亮的新品 DADA 多功能運動旅行袋，側背可手提兩用旅行袋，外加乾溼分離的側邊袋，讓你在跑步完能放置跑鞋或運動完濕漉漉的衣服褲子，就不用另外準備小袋子裝，是不是超貼心的阿！

（圖片來源：DADA）

運動完千萬別忘了一定要規劃景點地圖，好好玩透再回家，絕對不虛此行！

活動結束可以至離體育場只要10 幾分鐘的路程就到的彰化扇形車庫，目前為台灣唯一保存的扇形車庫，是彰化縣的縣定古蹟。或者前往八卦山禮佛彰化人的守護神大佛，到了下午就用福寶濕地看夕陽，走在潮間帶上，欣賞灘地上的綿長曲流，觀看美麗的落日夕陽餘暉！來結束這完美的一天吧!

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（圖片來源：DADA）

最後的最後再來和大家分享報名三重送的活動吧!只要於活動期限內繳費完畢，就可以為自己加碼再加碼多重好禮唷!

（圖片來源：DADA）

組別 超值健康組(5K) 豪華健康組(5K) 超值路跑組(10K) 豪華路跑組(10K) 超值半馬組(21K) 豪華半馬組(21K) 報名費用 $ 900 $ 1780 $ 1000 $ 1880 $ 1100 $ 1980 晶片押金 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 活動前的物資 (郵寄) DADA紀念賽衣 V V V V V V DADA輕量慢跑鞋 X V X V X V 號碼布、計時晶片 V V V V V V 完賽禮 (現場憑號碼布領取) 多功能運動旅行袋 X V X V X V 防潑水托特包 V X V X V X 運動慢跑帽 V X V X V X 運動涼感巾 V V V V V V 紀念獎牌 V V V V V V 完賽點心+礦泉水 V V V V V V 活動資訊 日期 2020 年 02 月 09 日（星期日） 地點 彰化縣鹿港鎮運動場 客服電話 0800-271-637（工作日 9:00~18:00） 報名網址 http://bit.ly/2njsOsU 報名時間 2019 年 10 月 01 日 至 11 月 28 日（額滿提前結束）

以上文章由 DADA RUN 贊助刊出。

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