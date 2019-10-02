親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

最新民調／蔡英文勝韓國瑜18.3％ 政黨票國民黨獨佔鰲頭

運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
健行筆記天使的花毯。六十石 PK 赤科。針趣味【單攻嘉明湖】~天使不在家，只剩我的眼淚
NBA今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月1日)

體驗在地文化之美 2020 DADA RUN 跑在古都

2019-10-02 06:00運動筆記 DADA RUN

DJI_0138.jpg

2020 年 DADA RUN ，第一場就來到古色古香的彰化鹿港（圖片來源：DADA）

廣受跑友好評 4.4 顆星的 DADA RUN，2020年第一場來到彰化鹿港囉! 古都鹿港小鎮擁有非常深厚的文化底蘊，除了知名名勝古蹟鹿港天后宮、更有龍山寺、文武廟、城隍廟等古蹟景點，當然你不能過得還有在地美食小吃，這次就讓 DADA 帶大家用雙腳體驗鹿港在地文化之美。

 

評分.jpg

DADA RUN 以 4.4 顆星得高分獲得多數跑友好評（圖片來源：DADA）

DADA RUN 擁有高達 4.4 顆星的跑友好評，整場物資採用 DADA 經典皇冠 LOGO 貫穿設計，就是希望跑者參加完賽事，於日常生活中更是可以使用穿著，除了潮到出水的好看物資，補給站出名豐盛的美食，獲得最強補給站封號，跑友們紛紛喊讚！

1.jpg

（圖片來源：DADA）

0908DADA 新竹_190910_0014.jpg

DADA RUN 不只要你吃好喝好，更要你玩到翻！（圖片來源：DADA）

媽，我在這! 活動現場準備多種拍照打卡小物，留下參賽紀念照片為自己立下里程碑，DADA RUN 不只是拿好拿滿還要吃飽的賽事，打造符合跑友期待讓你一路玩到底!

這次帶著大家來到鹿港小鎮活動路線貫穿鹿港，是用雙腳體驗古都之美的最佳時機，本場活動組別有健康組 5 公里、路跑組 10 公里、半馬組 21 公里，如果是全家大小親子出外走走輕鬆休閒漫步可以選擇健康組，或是想給自己訂定一個運動目標那就來參加路跑組，另外活動時間是在冬天的二月份，路面平緩加上適宜氣候，絕對是你想要挑戰自己突破半馬 PB 的好時刻！

DJI_0097.jpg

賽事從鹿港體育場出發，沿途可以感受到老街的氣息（圖片來源：DADA）

活動路線行起終點於鹿港體育場，5 公里及 10 公里的跑友沿著路線可以經過彰化最有名的鹿港老街，氛圍傳統的紅色瓷磚街道，街上傳統商店和街頭小吃攤林立 。值得一提的是 21 公里將會經過我們的台灣玻璃博物館拉!在玻璃隧道和迷宮的獨特建築，館藏許多藝術作品和實作玻璃器皿，這麼棒的地方怎麼能錯過呢~現在就來看看各組別的活動路線吧!!

5K 健康組路線

起點（鹿港體育場）→ 中正路右轉 → 自由路右轉 → 復興路右轉 → 海浴路右轉 → 永豐路左轉 → 海浴路右轉 → 台 17 線右轉→ 鹿草路二段右轉 → 中正路左轉 → 正興路右轉 → （終點）鹿港體育場

https://cdntwrunning.biji.co/808_6d47c584a1cca2e8475103f70851eb4bf7e6c85504ce6e82442c770f7c8606f0.jpg

2020 DADA RUN 鹿港場 5K 路跑路線圖（圖片來源：DADA）

2.jpg

健康組別親民路線適合全家一起來參加!（圖片來源：DADA）

10K 路跑組路線

起點（鹿港體育場）→ 中正路右轉 → 自由路右轉 → 復興路左轉 → 彰鹿路八段右轉 → 青雲路左轉 → 力行街右轉 → 龍山街右轉 → 三民路左轉 → 復興南路右轉 → 臨海路二段右轉（台17）→ 彰濱五路二段右轉 (台17) → 鹿草路二段右轉 → 中正路左轉 → 正興路右轉 → 終點（鹿港體育場）

https://cdntwrunning.biji.co/808_cc563a60a8380435c1cd46f44ba5239e0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c.jpg

2020 DADA RUN 鹿港場 10K 路跑路線圖（圖片來源：DADA）

21K 半馬組路線

起點（鹿港體育場）→ 中正路右轉 → 彰鹿路七段右轉 → 三民路左轉 → 龍山街左轉 → 復興南路右轉 → 彰 ３０ 道路左轉 → 過鹿安橋後吉安路右轉 → 鹿工南一路左轉 → 鹿工路左轉 → 鹿工南五路左轉 → 工業西三路右轉 → 鹿工南六路右轉 → 吉安北路右轉 → 吉安路右轉 → 鹿工路左轉 → 直行彰濱五路二段（台 17）→ 鹿草路二段右轉 → 直行鹿草路一段 → 中正路左轉 → 正興路右轉 → 終點（鹿港體育場）

https://cdntwrunning.biji.co/808_8616ca56af2a06718a55a94b32b2760fa8baa56554f96369ab93e4f3bb068c22.jpg

2020 DADA RUN 鹿港場 21K  半馬組路跑路線圖（圖片來源：DADA）

DJI_0155_Moment.jpg

半馬組別會經過台灣玻璃館，跑完記得順遊參觀別具特色的廟宇建築吧（圖片來源：DADA）

 

看完活動路線是不是已經很想要跟上這波了呢?跑程遙遠，就是需要史上最強大的賽道補給來慰勞辛苦的跑友們啦~

一路上滿滿的熱食水果冷飲小點，還會隨著季節不同調整補給品，不怕被吃垮就怕跑友吃撐無法跑回終點啊！更多的秘密補給就等你來參賽揭曉！

food_工作區域 1 複本.jpg

最澎湃補給底加啦！（圖片來源：DADA）

接下來就要帶大家來看看，究竟潮到出水的物資有哪些!

DADA RUN 鹿港場專屬紀念賽衣

速乾紀念衣採用大網孔快速吸濕排乾的面料設計，可將汗水更加迅速帶離肌膚表面，讓你跑步時減少肌膚與衣服摩擦導致的不適感。

同時有天空藍與粉嫩紅兩色可選擇，大家可按照自己喜好挑選喜歡的樣式。

衣服.jpg

DADA RUN 鹿港場專屬紀念賽衣（圖片來源：DADA）

 

DADA 獨家輕量慢跑鞋（豪華組）

獨家鞋款只在彰化場搶先露出，鞋頭採用微翹設計，能減少腳趾頭與地面碰撞，保護好腳防止受傷；鞋中底用 EVA 穩定後根，不但能有效提供緩震，還能同時提供彈性，釋放能量；鞋面則是一片式網織、無縫拼接技術製成的飛織鞋面含有蜂巢式透氣孔，讓您穿著時更加透氣舒適。

跑鞋.jpg

DADA 獨家輕量慢跑鞋（圖片來源：DADA）

DADA 防潑水托特包（超值組）

這款托特包是超超超超大容量的設計~出門旅遊三天兩夜只要一包就能搞定😍😍😍

衣保待.jpg

（圖片來源：DADA）

多功能運動旅行袋（豪華組）

沒錯，讓人為之一亮的新品 DADA 多功能運動旅行袋，側背可手提兩用旅行袋，外加乾溼分離的側邊袋，讓你在跑步完能放置跑鞋或運動完濕漉漉的衣服褲子，就不用另外準備小袋子裝，是不是超貼心的阿！

包包.jpg

（圖片來源：DADA）

 

運動完千萬別忘了一定要規劃景點地圖，好好玩透再回家，絕對不虛此行！

活動結束可以至離體育場只要10 幾分鐘的路程就到的彰化扇形車庫，目前為台灣唯一保存的扇形車庫，是彰化縣的縣定古蹟。或者前往八卦山禮佛彰化人的守護神大佛，到了下午就用福寶濕地看夕陽，走在潮間帶上，欣賞灘地上的綿長曲流，觀看美麗的落日夕陽餘暉！來結束這完美的一天吧!

分享

（圖片來源：DADA）

最後的最後再來和大家分享報名三重送的活動吧!只要於活動期限內繳費完畢，就可以為自己加碼再加碼多重好禮唷!

https://cdntwrunning.biji.co/808_a4a1c9a25b3b8fea01cc052f0620650965b9eea6e1cc6bb9f0cd2a47751a186f.jpg

（圖片來源：DADA）

 

組別超值健康組(5K)豪華健康組(5K)超值路跑組(10K)豪華路跑組(10K)超值半馬組(21K)豪華半馬組(21K)
報名費用$ 900$ 1780$ 1000$ 1880$ 1100$ 1980
晶片押金$ 100$ 100$ 100$ 100$ 100$ 100
活動前的物資 (郵寄)
DADA紀念賽衣VVVVVV
DADA輕量慢跑鞋XVXVXV
號碼布、計時晶片VVVVVV
完賽禮 (現場憑號碼布領取)
多功能運動旅行袋XVXVXV
防潑水托特包VXVXVX
運動慢跑帽VXVXVX
運動涼感巾VVVVVV
紀念獎牌VVVVVV
完賽點心+礦泉水VVVVVV
活動資訊
日期2020 年 02 月 09 日（星期日）
地點彰化縣鹿港鎮運動場
客服電話0800-271-637（工作日 9:00~18:00）
報名網址http://bit.ly/2njsOsU
報名時間2019 年 10 月 01 日 至 11 月 28 日（額滿提前結束）

以上文章由 DADA RUN 贊助刊出。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊

林立
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

跑步小品／男人會背叛你 但跑步不會

2019-10-02 06:00

賽事心得／火燒島馬拉松 台灣離島馬初挑戰

2019-10-02 06:00

賽事心得／遠東新世紀經典馬 半馬破二原來是個錯

2019-10-02 06:00

帶小比旅跑台灣／火燒島馬拉松 離島越獄行！

2019-10-02 06:00

跑步小品／Run for Smile 🎶

2019-10-01 10:31

跑步小品／學會簡單生活 只為每一天的練跑訓練

2019-10-01 10:27

跑步小品／誤會大了 從肥宅女到女漢子之路

2019-10-01 10:17

跑步知識／頻繁參賽好嗎? 如何就不同賽制和頻率安排訓練計劃

2019-10-01 10:05

矽品臺中港灣馬拉松 「矽」手練跑做公益

2019-10-01 09:57

西濱彰化通車路跑 好景、好禮、好運一次滿足

2019-10-01 09:48

賽事心得／疾速大阪訓練營 身心有點氣餒

2019-10-01 09:42

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 5000 in a Wave Duel

2019-10-01 09:38

MGC點將錄／黑崎老僧 園田隼

2019-09-30 10:39

MGC點將錄／出水芙蓉 一山麻緒

2019-09-30 10:33

MGC點將錄／腹肌女皇 松田瑞生

2019-09-30 10:25

MGC點將錄／初代山神 今井正人

2019-09-30 10:19

跑步小品／成為自己的光 妳可以很不一樣

2019-09-30 09:56

賽事心得／台中高鐵歡樂馬 湯包、神帽與同學

2019-09-30 09:52

賽事心得／神戶馬拉松 歡樂四日遊之不可思議破4了！

2019-09-30 09:42

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 從測驗看到了成果

2019-09-30 09:32

跑步知識／運筆說文解字－我不跑了

2019-09-30 09:27

綠島「越獄」路跑 穿囚服迎曙光

2019-09-29 23:20

傷害防護／膝蓋痛走不動？退化性關節炎成因與治療

2019-09-28 10:16

傷害防護／有傷更要動 防護懶人包一次看懂

2019-09-28 10:12

訓練心得／MIZUNO 接力賽訓練營 跑者都是防水的！

2019-09-27 06:00

賽事心得／三登波馬聖殿 41個月的全馬旅程

2019-09-27 06:00

焦點人物／ 策略大師李吉仁教授：跑出自我內在的原力

2019-09-27 06:00

帶小比旅跑台灣／小琉球自主馬 不斷爬坡下坡

2019-09-27 06:00

跑步知識／會跑也要會吃 缺「鐵」難進步！

2019-09-27 06:00

跑步小品／ 跑步讓我變的勇敢挑戰自己

2019-09-27 06:00

跑步知識／熟記這4招 幫你時刻保持身體最佳狀態

2019-09-26 06:00

推薦10K以上平路練習路線 圓山-社子島

2019-09-26 06:00

賽事心得／動感亞洲越野賽 野跑之於人生、跌倒爬起來就好

2019-09-26 06:00

跑步小品／人生短短幾個秋 享受跑馬的過程

2019-09-26 06:00

跑步小品／我為何樂此不疲跑馬？

2019-09-26 06:00

旗山馬周邊商品開箱 運動員說讚

2019-09-25 23:32
看更多

熱門文章

12強／中華隊28人名單公布 王柏融入列

2019-10-01 15:30

NBA／秀單腳側跨步三分 哈登：用來已十分自然

2019-10-01 14:05

中職／兄弟第15座季冠軍到手 彭政閔獲選MVP

2019-10-01 21:57

籃球／台將史上第4人 吳永盛NBA熱身賽亮相

2019-10-01 15:06

UBA／菜鳥林彥廷扛先發 政大雄鷹提前備戰

2019-10-01 18:29

NBA／哈登半場大三元 火箭狂勝大鯊魚69分

2019-10-01 12:30

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

NBA／新賽季成勇士最老球員 柯瑞：莫再提

2019-10-01 17:35

中職／彭政閔繼續先發 伯納：41歲還是很穩定

2019-10-01 17:24

NBA／交易後致電新隊友 總管肯定保羅敬業精神

2019-10-01 15:51

中職／李振昌初嘗「台式封王」 比美日職棒瘋狂

2019-10-01 23:06

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

NBA／AD放話監督隊友防守 詹姆斯求之不得

2019-10-01 12:50

NBA／教練不要威廉森當超人 隊友仍讚他生化人

2019-10-01 14:20

MLB／世界大賽組合 Yahoo作家期待洋基對道奇

2019-10-01 11:26

12強／左投僅陳冠宇 先發投手挑四人

2019-10-01 17:00

12強／旅外球員遺珠 王維中、陽岱鋼觀察中

2019-10-01 16:35

NBA／洛城大戰受矚目 詹姆斯：史戴普中心是最大贏家

2019-10-01 15:54

12強／日本武士隊28人名單 被譽最強陣容

2019-10-01 18:37

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

12強／王柏融入選 洪一中不擔心傷勢問題

2019-10-01 16:18

NBA／勤練外線 西蒙斯：有空檔就會把握

2019-10-01 14:40

中職／林恩宇感謝牛棚4資深投手 官大元爭冠期有表現

2019-10-01 22:25

中職／太久沒淋香檳浴 彭政閔：感覺像是淋雨

2019-10-01 23:23

中職／彭政閔還未休兵 封王戰扛先發6棒DH

2019-10-01 15:41

NBA／喊價過高致有行無市？ 魔術強森夢幻隊球衣流標

2019-10-01 15:50

中職／兄弟重用新秀捕手高宇杰 膽大心細比賽解讀力佳

2019-10-01 15:58

NBA／台將第4人 吳永盛登NBA熱身賽

2019-10-02 00:01

NBA／首次訓練打得低調 狀元威廉森：不想搞砸

2019-10-02 08:38

12強／高宇杰下半季竄出 擠進28人名單

2019-10-01 17:07

MLB／天使再開除兩教練 否認為鬼才教頭闢職缺

2019-10-02 07:46

法甲／不滿配合中國時間 球迷排獅子旗倡解放西藏

2019-10-01 12:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top