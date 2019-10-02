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運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
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跑步小品／男人會背叛你 但跑步不會

2019-10-02 06:00運動筆記 Amy Keo

五十一歲、不婚主義者、日劇女王天海祐希曾說過：「男人會背叛你，但肌肉不會。」

這句話我是信了。

我開始與持續跑步的理由都很庸俗。二十六歲時，因為失戀，少了約會、多出好多時間，我開始穿上跑鞋。那時的我在日記寫下：「世上沒有醜女人，只有懶女人。精心的鍛鍊自己，是為了遇到下一個八塊肌的男人。」

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逐漸推進。我完成人生第一個五公里、九公里、十二公里。一年內，完成二十一公里；兩年內，完成人生第一個全程馬拉松、四十二公里。我從來不知道，原來自己可以跑得這麼遠。

我三十一歲時，那個其實並沒有八塊肌的男人，在我經常練跑的戶外場地，說要跟我分手。「OK, fine. 那我明天再去跑步。」我竟然這麼對他說。

擦肩而過。面對失敗的戀情，只要還存有跑步的力氣，我就可以頭也不回，繼續往前。無論有伴或是單身，我始終都在跑步。

跑步的七個年頭過去，我逐漸領悟，我跑步不是為了向離開我的你證明，也不是為了下一個八塊肌的你，我完完全全是為了我自己。

跑步帶給我太多，它教會我：可以自省，但不要懷疑自己；可以在補給站休息一下，但腳步要繼續抬起。於是，再怎麼遙遠的距離，再怎麼龜速，終有一刻都能抵達。就算過程狼狽，但你回頭笑看跑過的旅途，對著賽道鞠躬，也謝謝好努力的自己。

好吧我修正一下開頭那個句子，免得被全國男性同胞抗議。畢竟我相信世界上仍有許多好男人存在，也相信有一個人正奔跑而來，只是他配速較慢。但我們跑馬拉松嘛，很有耐力，可以等待。

男人、朋友和工作有可能會背叛你，但跑步不會。

【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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