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賽事心得／遠東新世紀經典馬 半馬破二原來是個錯

2019-10-02 06:00運動筆記 蝦米丫嘉

連續兩年參加遠東新世紀經典馬拉松－志工馬，去年被北平國小後的地獄大上坡給打敗，今年半馬小改路線，取消大上坡，改成阡陌繞一圈，難度減少不少，應該是個創PB的好路線。

拉筋熱身

五點二十出門，太陽泛起微微的晨曦，到達會場時已經有許多跑者磨拳擦掌躍躍欲試，有些跑團開心的合照聊天，有些跑者嚴肅的拉筋熱身，六點時分，大家慢慢往起跑區移動，六點一到槍聲一響，比賽開始。

起點，準備起跑

出發，照片來源：攝影師高沅

設定破二

這次的比賽設定在破二，去年前10k還跑的不錯，大上坡跑跑走走，下坡跑步帶煞車的方式，導致膝蓋負荷不了，後半段狀況出現，雙膝硬化又鐵腿，回到終點已超過兩小時半。這半年來，月跑量破百，這兩個假日加上中距離的長跑，前一週訓練強度降低，希望以最好的狀態來比賽，能不能達成破二，就看比賽的臨場感。

半年來的月跑量

賽道分析

0k～6k平面馬路，文山路、褒忠路、義民路　　6k～10k緩坡向上，４k的緩坡山路，爬升高度約100公尺　　10k～14k緩坡向下，折返點北平國小，原路折返　　14k～17k阡陌縱橫，稻香田野、鄉間小路、小橋流水　　17k～21k河堤，右邊是河堤、左邊是稻田

配速列車

跑出去時覺得有點點的悶熱，看看天空，多雲的天氣，應該是涼爽，想要破二，配速約在5'40"，因此一開始就先找大約的列車上車，眼前有湖口慢跑團、動團、強風吹拂、錸德竹22等集團可供選擇，剛好前方有「動團」的列車，馬尾咩在前面帶，看樣子是個狠腳色，於是就上車跟著跑，但沒多久她們遇到熟人聊天，只好換成「強風吹拂」列車，微風吹起感到有些涼意，這時轉入褒忠路第一個補給站，強風列車也遇到熟人停頓一下，再換一班列車「耐16」，新成立的跑團，實力不容忽視。

耐16配速列車

緩坡考驗

　

轉入南平路往北平國小前行，開始緩坡向上，有點失速，過了第二個補給站，「耐16」列車已慢慢遠去，「強風吹拂」列車剛好開到，轉搭這班列車，坡度持續向上，跟的有點辛苦，終於來到半馬的折返點－北平國小，比去年的成績快了2分鐘，應該很有機會破二。下坡不敢開太快，也沒有列車可以搭了，怕雙腳膝蓋承受不住，只比上坡快了2分鐘。

強風吹拂配速列車

折返點前，照片來源：攝影師Hao

北平國小，半馬折返點

阡陌縱橫　

　

進入阡陌的田園，太陽已經探出頭來，秋天的老虎準備發威，過補給站後轉了不知幾個彎，追過「耐16」的跑友，繼續往前跟著前面的跑者的路線，又右轉了兩個彎，怎麼又遇到剛剛「耐16」的跑友，前面的跑友跑錯也跟著錯，志工指引左轉過橋再右轉，追上來的是一開始「動團」的馬尾咩，果然是狠腳色。

河堤，照片來源：攝影師高沅

咬緊牙根

出阡陌沿河堤，大約還有5k左右的距離，不到半小時的時間，身心已有些疲憊，心有餘而力不足，想保持六分速，卻提不起勁，都已經到這地步了，咬緊牙根也要拼一下，但是都沒辦法跑進六分速，難道這是我的極限了嗎？

身心疲憊，提不起勁，照片來源：攝影師高沅

出河堤準備轉進新埔大橋，就快到達終點，再ㄍㄧㄣ一下，一下就好，才轉進終點，就聽到擴音器喇叭響起「丫嘉，快到終點了，跑快一點」，通過終點看到計時器還在02：00：03，不由得大吼了一聲。

分享

終點，照片來源：攝影師吳雄麟‎

主持人卡姐，終點時叫我跑快一點，照片來源：攝影師高沅

還在喘的時候，跑友開玩笑的說，「很少看你跑這麼快」，的確，平常練跑都只是輕鬆跑，很少會把自己逼到極限，所以跑了六七場半馬，只有兩次很接近。開心沒多久，跟跑友分享今日的喜悅，有跑友提到拿到信物這事，我才驚覺難道我也少跑了嗎？看看手錶的里程數，20.2k，比別人少了快1k。

跑友完賽，開心的合照

志工都來跑志工馬了，服務志工的人手不足，有些路口僅用標誌代替，前面的人跑錯，後面的人也跟著錯，破二，原來是個錯，感覺不是很踏實，下次再把這個錯變成貨真價實，破二能夠實至銘歸。

與獎牌合照

老虎
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