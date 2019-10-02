帶小比旅跑台灣／火燒島馬拉松 離島越獄行！

2019-10-02 06:00 運動筆記 陳嘉齡



上星期日受到綠島鄉長及Peggy Hsu邀請，我們很榮幸參加了火燒島馬拉松，去年因為資訊太晚，看到時已經不能報名了，好不容易今年報名，二話不說就馬上報名。

在這裡也非常謝謝Peggy幫我們找民宿和交通，讓我們在綠島行無後顧之憂，在這裡真的很謝謝她。

真的很感謝主辦單位-馬蘭文藝社 Peggy和老闆的用心，他們都很用心把每個跑友當作朋友，只要跑者有問題，他們也二話不說的熱心的幫每個跑者服務，只求能把賽事辦到最好。

甚至這幾天颱風來，他們把跑者送回本島後，他們還留在綠島恢復場地和處理後續事情，這樣子盡責的態度，真的很讓人尊敬，真心推薦大家有機會一起到綠島旅跑，相信大家一定會有難忘的回憶。

星期六中午左右，我們到達富岡漁港，那時候到處都是去綠島的跑者，因為我們的東西很多，所以在提的時候，有些不方便。幸好好友蔡志榮幫我提行李，還幫我買便當，顧前顧後的，在這裡真的很謝謝他那麼幫忙我，真的很大心♥。

當船開啟時，因為浪大，整個船上都在搖晃，而小比因為熟睡，一點感覺都沒有，過沒多久，感覺好像坐海盜船一樣，我的頭開始頭暈，這時候我聽到此起彼落的嘔吐聲，很多人都忍不住吐了，還有人從我旁邊衝去廁所吐，看了我也好想吐，好不容易撐了一個多小時，終於到了綠島，我才鬆一口氣。

到了綠島，民宿老闆娘明月阿姨載我們去我們當晚要住的地方，一路上我們說說笑笑的很快就到了目的地，把東西放好，陳永義大哥便載我去騎車，我們在南寮附近看到很多人在浮潛，雖然我很心動，但因為礙於要照顧比比，所以就只能看著別人開心的玩水。

晚上因我們居住的地方離鬧區有點距離，所以當晚並沒有選手之夜。

我便在我們住的附近隨便吃一吃，然後就帶比比在附近走走，然後再回民宿休息。

隔天一早，我們便步行的會場，這次約有1500人參加，有很多高手也都來了，感覺真的超讚的…

跟好友開心的合照之後，我們便等待賽事的開始。鳴槍聲響起，大家一一出發，一開始出發時，天氣陰陰的，跑沒多久，永義大哥又把比比搶走了，我又開始跟他玩起你追我跑的遊戲，看著他一邊答數一邊推比比，我快笑死了。

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而比比似乎也安心的入睡，讓大哥推，是怎樣，不要我這個媽了嗎😭

這次的路線是遶綠島1圈多後再從星月屋民宿前折返，總共21K左右。

約1.5K左右就有一個補給站，真的很貼心。

路線會經過中寮，崇德新村，綠島南寮，大白沙，朝日溫泉，馬蹄橋，哈巴狗岩，睡美人岩，小長城，觀音洞，梅花鹿保護區，牛頭山，石朗浮潛區等景點。在每個景點附近都會設置一個補給站，讓跑者可以補充水分及食物。

在經過南寮時，我便跟九妹一起跑，因為我們看到路邊有賣雞蛋糕，一時嘴饞，九妹就買了一包，然後我們就一邊爬坡一邊吃，那雞蛋糕好綿又好好吃哦，而到了補給站時，永義大哥早就在那裡等候以久，他看到我就碎碎念說原來是在吃，才會那麼慢。這時候我趕緊塞一個給他，讓他不要再唸我，我很聰明吧XD

幫比比補完水後，我跟大哥再繼續前進，到了馬蹄橋的時候，都是爬坡，我的天兒啊！現主時，忽然看到好幾個攝影師躲在旁邊，天啊！還不只一個，我像肖婆的模樣，竟然被拍到了，我不要見人了（抱頭）

好不容易經過那裡，到了東昇羊肉爐外面，喝了好多水和吃了幾片西瓜補充水分，沒想到後面才是酷刑的開始。

一連串的爬坡和熱情的陽光，讓人想要直接躺在地上不起來了，根本是坡坡相連到天邊，這時候我又遇到一個怪怪的人，沿途他一直對著碾過我的全馬跑者猛拍，到各景點還要求我替他拍照，一路上我還要聽著他碎碎念，因為爬坡我根本跑不快，我根本甩不掉他，直到觀音洞之後，我使出吃奶的力氣，用力的狂跑才把他給甩掉，真的是莫名其妙的人。

在梅花鹿保護區時，我吃到了期待已久的冰棒，真的好幸福啊！過沒有多久就沿路下坡到了折返點，再回到終點。

賽事完成後，小比依然熟睡中…

回到終點之後，也很榮幸領到綠島鄉長的小禮物，及受贈榮譽鄉民。

在這裡真的很謝謝馬蘭文藝的老闆及Peggy和綠島鄉公所的鄉長及課員洪小姐，讓我能夠有賓至如歸的感覺，綠島我會再回來的。

謝謝永義大哥幫我推小比，才能讓我們順利完賽。

謝謝沿途加油的居民與跑者。

謝謝一起拍照的跑友。

謝謝辛苦的攝影師和工作人員在大太陽底下為大家服務。

#2019年火燒島全國馬拉松

#為不能跑的人而跑

#VISION熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣