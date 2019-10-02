賽事心得／火燒島馬拉松 台灣離島馬初挑戰

2019-10-02 06:00 運動筆記 文琳



開賽前一天，當大家都去放鬆去放鬆去玩樂趣，我一個人就決定先自行騎機車先順時針繞島一圈，10多年前跟當時的工作團隊一起來這玩樂，沒有環島這次就是專誠來環島的，也順邊先勘查一下路線，一路騎還真的景色超美（可惜當下沒記錄拍攝一下）。

繞一圈後的感想，嗯！這場不容易...看來要下修完賽成績能破4就要偷笑了，午餐後！稍微休息一下...我想在騎一次，這次就按大會的規劃逆時針一圈，感受一下比賽的路況，騎完一圈後...心想真的很夭壽曬，曬到根本沒有任何樹陰可以躲（只有馬蹄橋那有2處隧道但很短），所以晚上思考後...看來不耐熱得我大約4小時15分左右才能玩賽吧！只祈求希望颱風周圍的雲多來點風別來誒，幫忙遮一下吧（結論是想太多），晚上早早10點就去睡了，身邊的團友晚餐後就開派對不知道到幾點....我乖乖上床去了。

（額外插曲：跑馬還可以跑到遇到當兵時的同袍也是退伍後第一份工作的老闆：＃陳一民 也是跑馬老手！真是妙哉...而且10多年前還一起第一次登綠島來度假也是一起來，如今第二次來還不期而遇來這一起跑這場賽事，跑步真的很棒～新鮮事不斷！）

早上整裝出發到了起點，好舒服的海風...天還沒亮，我們就在這人權紀念廣場聚集，好多高手都來哩..這場有獎金，果然是高手不會錯過的賽事。

砰！起跑～大家開始拼了往前衝，哇～我都被嚇到了，這場很硬誒...後來才知道大多是半程馬再往前卡位，全馬跟半馬一起出發，我1K後就調整一下速度，告訴自己要繞兩圈誒，你要保留點！我下修到5分速(應該要再慢點)...1~15K這段剛開始真的超好跑，海風沒陽光，的確很容易不小心超速，提早耗盡體力。

到了15K之後就開始往高處跑，然後可怕的陽光來了...媽呀！好難受....直到18K才回到起點線，要再往前一圈，我立馬決定要將我的牛仔帽丟回宿舍（住處在路線旁邊而已），速度再度下修到5分半...為了留體力吃最後一趟上坡。

努力撐到朝日溫泉後....感覺身體已經開始出現狀況，左小腿肌肉有抽跳了幾下，這訊息已經是告訴我小腿的肌力已經快到極限了，我要小心控制速度，不然還沒上坡我就掛了，速度已經下修到6分速....到了開始最後一次上坡大約長4K的坡，我只能開啟走跑模式....快不行了，想想算了反正都要走了...曬一下上半身的膚色，就脫掉上衣了....開啟烤人肉模式，重點我還沒有擦任何防曬（忘了帶出門）...曬吧！

心裡已經是有點萬念俱灰...走已經比跑還多了，也不想去算走多久了...我只知道要留體力下坡...回到起點路線，這段有讓我活過來了...跑了一下順利回到起點線，但抱歉...無法右轉回終點，這時才37K左右，還需要往左再往前推2公里後才折返...這時候已經是9點40左右，雖是平路...但我連這一小短的推進力都快沒勁了，還是只能走走跑走走跑...走還是比跑多，曬到我已心無雜念....到了折返點後，最後2K我回頭跑...遇到對向幾位認識的跑友，跟我喊加油～我知道我不要再曬下去了，一期拼命跟身體說....乖！拜託不要抽...讓我跑一下....一路說一路跑快抽了停一下然後在起跑...沒走了....但好痛苦......直到進了終點，心裡才放心，一坐下...看著兩隻小腿的肌肉拼命的在那跳動，狂跳收縮....這真的嚇到我了，他們盡力了....謝謝你們，我知道沒把你們練更強....抱歉！再回到宿舍以及搭船回去路上小腿都還在收縮....我只能無言看著他們。（痛～）

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再見了！火燒島～林背再來這就不是跑馬了，有完成就好....下次再來換我來放鬆玩樂。（第一個離島完成...還有五個：夢想完成目標 ＃台灣六大離島馬！媽呀～待續未完）