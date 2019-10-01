西濱彰化通車路跑 好景、好禮、好運一次滿足

2019-10-01 09:48 運動筆記 邱鈺婷



西濱彰化路段即將完工，西濱中部路段將建置完成，為了慶祝全線通車，且給跑友一個難忘的回憶，特地於 12/21 舉行通車路跑，不僅能飽覽沿岸景緻，還有會場「普天宮」的幸福御守及「紫南宮」加持的錢母等完賽禮，參賽者絕對是有跑有保庇哦！

由於報名踴躍，西濱彰化通車路跑半馬組早早額滿，為了讓更多人一起共襄盛舉，大會加開 200 名半馬組名額並有新贈品曝光，報名時間也延長至 10/10，想體驗這段無敵夕陽美景的跑友們千萬不能錯過！

最夯的「指南宮錢母」，完賽即送，不要錯過囉！（圖片來源：筆記實業）

西濱快速公路芳苑、大城路段即將通車，使彰化西南角與西部經濟帶接軌，沿途的臨岸海景更是一大賣點，下午從「普天宮」出發，可以邊跑邊享受西岸特有的潮間帶及無敵夕陽美景。

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傍海的溼地景致，搭配餘暉映照，路跑也可以很浪漫。（圖片來源：筆記實業）

主辦方提供的贈品也是誠意滿點，年年搶手的「紫南宮」錢母、比賽會場「普天宮」的步步平安御守、完賽紀念帆布袋、咖啡紗環保紀念衫、運動毛巾，半馬組跑者則是贈送運動風衣。

長袖紀念衫與運動風衣好看且實用（圖片來源：筆記實業）

「紫南宮」錢母年年都引發排隊人潮，搶不到的這次別再錯過！正面是莊嚴的福德正神，背面印有金豬甚是討喜，最後用印有紫南宮字樣的典雅紅絨束口袋封裝，小巧精緻，好運＂袋＂著走。

錢幣與絨袋都因有紫南宮字樣，為跑者們袋來財運（圖片來源：筆記實業）

御守「步步平安」祈求賽事平安順利（圖片來源：筆記實業）

大會會場位於芳苑鄉的「普天宮」，突破傳統的護身符設計，採用藍色作為「祈福御守」主色，新穎鮮明的織繡給人耳目一新的感覺，特別是正面大大的台 61 線結合夕陽與路跑的標誌讓人未跑先有感啊！

設計結合陽光、路跑、海岸線、台61線，御守也變身潮物配件！（圖片來源：筆記實業）

為了讓路跑賽事對於環境造成的壓力減到最小，特選了採用「寶特瓶與咖啡渣」製成的環保紀念衫，讓環保路跑不再只是呼口號。半馬組跑者則為運動風衣，冰絲的材質親膚涼爽兼抗UV，只燃你的熱血，不黏你的肌膚。其他還有完賽紀念帆布袋、運動毛巾等實用好禮，一樣都不少。

帆布袋上「通往快樂的道路」字樣正是每個路跑人心境的最佳寫照。（圖片來源：筆記實業）

除了豐富好禮，主辦方還極其貼心，特地選擇涼爽的午後出發，要讓跑者在幸福爆棚的感受中完賽。高架的路跑賽道只有當天是為跑者而設，待到通車就再也不能行走了，想遠眺濕地享受這場「最浪漫的路跑」，一生只有一次機會啦！

更多賽事資訊，請參考運動筆記「無敵夕照海景半程馬拉松 」賽事列表

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